مغربية تتطوع لتلقي أول تلقيح ضد كورونا بهولندا

سناء القادري، المواطنة الهولندية من أصل مغربي، كانت أول من حقن باللقاح المضاد لفيروس “كورونا” في هولندا، اليوم الأربعاء.
سناء، التي تبلغ 39 عاما وتعمل في دار لرعاية المسنين في مدينة آيندهوفن الهولندية، أضحت حديث الساعة في هولندا منذ الإعلان عن أنها ستكون أول من يلقح باللقاح المضاد لفيروس كورونا في البلاد.
جاء تطوع سناء القادري لتصدر الأشخاص المستفيدين من اللقاح ضد الفيروس التاجي من قناعة شخصية لديها بضرورة أن يساهم الجميع في ضمان سلامة وأمن المواطنين من هذا الداء؛ ومنهم الأشخاص الذين يوجدون في دار رعاية المسنين، حيث تشتغل.
اقتنعت الشابة الهولندية من أصل مغربي أكثر بخطوتها، حسب تصريحاتها لوسائل الإعلام الهولندية، بعد أن توفي 17 شخصا من نزلاء دار المسنين بسبب “كوفيد-19” في غضون شهر، دون أن تتمكن عائلاتهم في بعض الأحيان من توديعهم.
“لقد عانيت من ليالٍ بلا نوم”، تقول المغربية ذاتها، مشيرة إلى أن الفيروس التاجي ضرب خلال الموجة الثانية دار رعاية المسنين التي تعمل فيها، والتي أصبحت الآن خالية من الحالات المصابة بفيروس “كورونا”.
وتضيف القادري في تصريحاتها للصحافة الهولندية: “أتفهم أن بعض الناس لديهم شكوك حول التطعيم”، قبل أن تستدرك بأنها قرأت كثيرا عن هذا اللقاح، وأنها مقتنعة بتطمينات الخبراء، وبأنها تشعر بالأمان.
وتؤكد المواطنة المغربية أنها تعتقد بأن التطعيم باللقاح المضاد لفيروس “كورونا” مهم للمواطنين المعرضين للخطر في دار رعاية المسنين.
مالك على حالك واش انت ادرى من هاد الهولنديين ولكن لا حول ولا قوة الا بالله
التطوع الحقيقي هو ان يجرب عليها اللقاح وليس حقن الابرة، التطوع هم جنود الخفاء الدين عاملو ليلا ونهار في المختبرات لايجاد هاد اللقاح . هم العلماء والباحثين واللذين تطوع بانفسهم للقيام بالتجارب عليهم،
اما ان تحقن الابرة في يدي شخص وتقول تطوع ، هاد عمل بسيط جدا. اسل الممرضات ويجبن على اسئلتكم.
للأسف مغامرة يجب ان لا أنتسرع في إتخاذ قرار في حالة الغضب او في حالة خوف فغالبا ما تكون العواقب مخيبة للامال.
إلى المعلق المغاربة فئران التجارب.ومالك أخوي شغلك.هاداك لجسد ديالها وهي لي مشات بخاطرها دير التلقيح آش دخلك فيها انت..ما ديروا خير ماتخليوا لي ديروه.زعما بقات فيك وحنيتي فيها.طز كون المقال كال رجل مغربي هو لي تطوع إدير اللقاح كون صفقتي ليه وباركعتي ليه الخطوة ولكن ملي المرأة لي دارتها راه ماعجبك الحال وتحركتي.هادي غير عقدة تجاه الأنثى وصافي.ولفتوها تنفذ الأوامر وهي صاغرة بلا ماتعطي رأيها في اي شيء.دخول فالشبوقات باز أما هاد الاخت اهنؤها على ما فعلته لأنها ليست فأرة تخاف مثل البعض هنا
أتاقيو الله يا عباد الله لي كاتلومو السيدة على أنها تلقحات.. دبا رجعتو كلكم دكاترة و كاتفهمو في الطب و نتوما مافاهمين والو..
كل واحد يتحمل قراراته سواءا كانت خاطئة أو صائبة.
عندها الزهر لانها في بلاد تهتم بصحة المواطنيين كيفما كانت جنسيتهم بتلقيح من الدرجة الاولى. اما نحن في المغرب لازلنا ننتضر تلقيح قد يأتي او لا يأتي