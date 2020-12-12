مغرب المستقبل: الاعتراف الأمريكي انتصار تاريخي

تلقى المكتبان التنفيذي والفيدرالي لمنتدى مغرب المستقبل (حركة قادمون وقادرون سابقا) بارتياح بالغ وشديد، خبر الاعتراف الرسمي للولايات المتحدة الأمريكية بسيادة المملكة المغربية الكاملة على كافة أقاليمها الصحراوية.

جاء ذلك في بلاغ أصدره المنتدى، توصلت به هسبريس، عبر فيه كذلك عن ارتياحه لاعتزام الولايات المتحدة الأمريكية ترجمة هذه الخطوة على أرض الواقع بفتح قنصلية لها بمدينة الداخلة، على غرار باقي الدول الشقيقة والصديقة التي أعلنت عن فتح قنصليات تابعة لها بالصحراء المغربية، “إيمانا منها بأحقية وشرعية المغرب في وحدته الترابية، وسيادته الوطنية”.

وأوضح منتدى مغرب المستقبل أنه “إذ يحتفي بهذا الانتصار التاريخي، يؤكد عزمه الدائم على رفع راية الوطن، والدفاع عن كل قضاياه الحيوية والإستراتيجية”، معتبرا “الوحدة الوطنية والإجماع الوطني حولها، قضية وطنية مركزية، ورافعة لتحقيق الأمن والاستقرار السياسي والاقتصادي والتجاري من أجل نهضة إفريقية حقيقية متكاملة”.

وأضاف المنتدى، الذي يرأسه المصطفى المريزق، أنه “ينوه بالاتصال الذي دار بين جلالة الملك والرئيس الفلسطيني، والذي جاء فيه تأكيد دعم المغرب الكامل للشعب الفلسطيني الشقيق حتى تحقيق مطالبه العادلة والمشروعة وترسيخ السلام بمنطقة الشرق الأوسط”.

وأكد المنتدى أنه إذ يشيد بهذا الإنجاز التاريخي، “يعلن عن استمرارية نضاله من أجل استكمال وحدتنا الترابية، والدعم اللامشروط لكل أصحاب الحقوق والقضايا العادلة عبر العالم، وفي طليعتها القضية الفلسطينية، وحق الشعب الفلسطيني وجميع الشعوب في العيش الكريم والأمن والأمان والسلام”.

وهنأ منتدى مغرب المستقبل، في ختام بلاغه، كافة المغاربة على هذا الاعتراف التاريخي للولايات المتحدة الأمريكية بسيادة المغرب على أقاليمه الصحراوية، داعيا كافة مناضلات ومناضلي المنتدى إلى “مزيد من الاتحاد حول قضايانا الوطنية، والانخراط الكلي في بناء مغرب المستقبل، مغرب الجهات الموحدة، والعدالة الاجتماعية والمجالية، والبنيات الأساسية”.