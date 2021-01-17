مغنية تحول عظام فكي قطة ميتة إلى أقراط 

مغنية تحول عظام فكي قطة ميتة إلى أقراط 
صورة: غوغل
الأحد 17 يناير 2021 - 17:09

ادعت مغنية “الراب” الأمريكية “أزيليا بانكس”، أنها تخطط لصنع أقراط من عظام فكي قطتها الميتة “لوسيفر”، بعد نبشها على الجثة وإذابتها في حمام حمض بيروكسيد، حسب ما بينه مقطع فيديو مرعب نشر على موقع “ديلي ميل”.

ونشرت “بانكس” مجموعة من مقاطع الفيديو، التي توثق حدث استخلاص فكي القطة من الجثة، بعدما قامت، هي وشخص آخر، باستخراج بقايا قطتها الأليفة التي ماتت قبل ثلاثة أشهر.

وعبر كثير من متابعيها عن تنديدهم بما قامت به المغنية، لتقوم بحذف المقاطع على حسابها “إنستغرام” يوم الثلاثاء الماضي.

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