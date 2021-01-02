مغنية تواجه السجن بعد تسريب شريطها الجنسي

تواجه المغنية والممثلة الإندونيسية “جيزيلا أناستازيا”، البالغة 30 عاما، السجن بعد سرقة شريط جنسي من هاتفها ونشره على الإنترنت.

ووفق ما جاء في صحيفة “ذا صن”، فقد ظهرت المغنية في المقطع المسرب، الذي انتشر في نونبر ومدته 19 ثانية، في وضعية جنسية واضحة، لتوجه لها تهمة خرق قوانين مكافحة المواد الإباحية المثيرة للجدل في البلاد.

وأردفت الصحيفة أن الفيديو تم تصويره في غرفة فندق بمقاطعة سومطرة الشمالية الإندونيسية عام 2017.

كما اعترفت “أناستازيا” والرجل الذي كان برفقتها، المسمى “مايكل يوكينوبو ديفريتيس”، بأن هما اللذان ظهرا في المقطع، وقالا إن الفيديو مأخوذ من هاتف محمول فقدته الممثلة وحمله شخص آخر على الإنترنت.

تجدر الإشارة إلى أن القانون في إندونيسيا يحظر الظهور كعارضات أزياء أو في أي محتوى إباحي.