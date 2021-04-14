مفارقات بين البنزرتي والشابي في تدريب الرجاء

مفارقات بين البنزرتي والشابي في تدريب الرجاء
صورة: مواقع التواصل الاجتماعي
الأربعاء 14 أبريل 2021 - 01:14

قدّم فريق الرجاء الرياضي البيضاوي لكرة القدم، رسميا، الثلاثاء، التونسي لسعد جردة الشابي مدربا جديدا للفريق، ليكون بذلك ثاني مدرب تونسي يُشرف على العارضة الفنية لـ”النسور”، بعد مواطنه فوزي البنزرتي في موسم 2014/2013.

ويحمل تعاقد الرجاء مع الشابي مجموعة من المفارقات، التي حدثت خلال التوقيع للبنزرتي قبل قرابة 8 سنوات.

من المنستيري إلى الرجاء

قبل انضمامه إلى “الخضر” (2013)، كان البنزرتي مدربا للاتحاد الرياضي المنستيري في تونس، ثم قرر مغادرة الأخير للالتحاق بسفينة الرجاء.

وفي “سيناريو” مماثل لمدربه التونسي الأول، يأتي تعاقد بطل المغرب مع الثاني (الشابي)، بعد تنحيه من تدريب الاتحاد المنستيري.

خلافة “ابن الدار”

في دجنبر 2013، أعلن الفريق “الأخضر” تعاقده مع التونسي البنزرتي، بعد انفصاله عن “ابن الدار” امحمد فاخر، بعد سلسلة من النتائج السلبية في البطولة الوطنية الاحترافية، بالإضافة إلى فقدانه لقب كأس العرش أمام الدفاع الحسني الجديدي.

وتعاقد الرجاء اليوم مع الشابي في نسخة “كربونية” لما حدث أثناء ارتباطه بالمدرب الحالي لفريق الوداد الرياضي البيضاوي، حيث سيخلف المدرب الجديد “ابن الدار” أيضا، جمال سلامي، الذي عجل مسلسل نتائجه المتواضعة في البطولة برحيله عن “القلعة الخضراء”.

حامل اللقب

قبل 7 أشهر من التعاقد مع “شيخ المدربين”، حسم “النسور” لقب البطولة لموسم 2013/2012، رفقة الإطار الوطني فاخر، ليُشرف البنزرتي على الفريق بصفته بطلا للمغرب.

ومن غرائب الصدف أن المدرب الجديد للرجاء سيُشرف بدوره على العارضة الفنية للنادي، الحامل للقب بطولة الموسم الماضي، مع مدربه السابق سلامي.

“الماط” أول اختبار

كان الاختبار الأول للبنزرتي مع الرجاء في “البطولة” أمام مضيفه المغرب التطواني، في الجولة الأخيرة من ذهاب موسم 2014/2013، والتي خسرها (1-0)، علما أن أول مباراة للتونسي مع “الخضر” كانت ضد أوكلاند سيتي النيوزيلاندي في الدور الأول لكأس العالم للأندية، المغرب 2013.

وسيكون “الماط”، أيضا، أول اختبار للتونسي لسعد جردة الشابي مع “الكتيبة الخضراء” في البطولة، عندما يحل ضيفا عليه الجمعة المقبل، ضمن مباريات الأسبوع الثاني عشر.

البطولة الوطنية الاحترافية فريق الرجاء الرياضي فوزي البنزرتي لسعد جردة الشابي

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‫تعليقات الزوار

1
  • amine
    الأربعاء 14 أبريل 2021 - 01:27

    هناك من سيقول هناك نظرية المؤامرة و الرجاء فريق له تبعية للماسونية ههههههه

    1
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق

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