مفاوضات جارية تسبق إرسال روسيا شحنات لقاح "سبوتنيك V" إلى المغرب

اتفق وزير الصحة، خالد آيت الطالب، مع الجانب الروسي، على التعاون بين الطرفين بخصوص شراء اللقاح الروسي “سبوتنيك V”.
وكانت اللجنة العلمية الاستشارية الخاصة بفيروس “كورونا” وافقت على اعتماد المغرب لقاحي “سبوتنيك V” الروسي، “وجونسون أند جونسون” الأمريكي الذي يستعمل في حقنة واحدة فقط عوض حقنتين.
وأكدت وزارة الصناعة والتجارة الروسية في بيان لها أن إعلان قرار تسجيل “سبوتنيك V” بإجراءات ترخيص الاستخدام الطارئ جاء على لسان وزير الصحة خالد آيت الطالب، خلال مفاوضات جرت أمس الثلاثاء مع قادة الصندوق الروسي للاستثمارات المباشرة، بحضور سفير موسكو لدى المغرب فاليريان شوفاييف.
وأشارت الوزارة الروسية إلى أن الجانبين شرعا في إعداد عقد بشأن “سبوتنيك V” (وهو أول لقاح ضد فيروس كورونا تم تطويره على مستوى العالم).
ويطمح المغرب وروسيا إلى توقيع شراكة طويلة الأمد، تنطلق من استغلال الموقع الجغرافي للمملكة والإمكانيات التي تتوفر عليها لتزويد القارة السمراء باللقاح الروسي، بالتعاون كذلك مع القطاع الخاص.
وأكدت السفارة الروسية بالمغرب أن المفاوضات بين الرباط وموسكو مازالت جارية بخصوص عملية التسويق، مشيرة إلى أن “الجانب الروسي أكد استعداده لتزويد المغرب بجرعات التطعيم وأكد الجانب المغربي استعداده لقبولها”.
وأوضحت السفارة الروسية، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن “جميع التفاصيل الأخرى المتعلقة بكمية الجرعات التي يطلبها الجانب المغربي مازالت قيد المناقشة الآن”.
وكانت مصادر متطابقة ذكرت أن المغرب يعتزم طلب مليون جرعة في الشحنة الأولى من لقاح “سبوتنيك V”، فيما أكدت مصادر من اللجنة العلمية للتلقيح لهسبريس أن الكميات التي ستحصل عليها المملكة في الأيام المقبلة من لقاحي “سينوفارم” الصيني و”أسترازينيكا” البريطاني هي التي ستحدد عدد الجرعات التي تحتاجها من “سبوتنيك V” و”جونسون أند جونسون” الأمريكي.
ويأتي اعتماد المغرب هذين اللقاحين في إطار مقاربة استباقية بعدما رفضت الصين رفع حصتها من لقاح “سينوفارم”، إذ التزمت بسياسة “تقطير” الجرعات على الدول الإفريقية، وتوصلت منها المملكة بمليون ونصف مليون حقنة على ثلاث دفعات.
ويواجه معهد الأمصال الهندي المنتج للقاح أسترازينيكا-أكسفورد البريطاني، وهو أكبر مورد للمغرب بـ7 ملايين حقنة، ضغطا عالميا كبيرا هذه الأيام؛ فيما منعت بعض الدول الأوروبية تصدير حقنات من اللقاح ذاته خارج القارة.
نعم التعامل مع الروس افضل بكثير من التعامل مع الهند و الصين، الذين لا يوفيان بوعودهما
ملي كانت الدول تتسابق على البحث العلمي و صنع لقاح كانت الدول العربيه تنهب الصناديق وأموال الغلابة من الشعوب اللتي ابتليت بحكام كل همهم هو تفقير السعوب وتجويعها والتنكيل بها
اللهم انك ترانا من حيث لانراك وتسمع شكوانا وانيننا واهاتنا المكتومة في صدورنا فاليك المشتكى وانت المستعان ولا حول ولا قوة الا بااله العلي العظيم
حسبنا الله
ها الشينوي ها الروسي ،فين ماشي جلبة مابغاها حد تيجيبوها للمغرب،فين د أمريكا أو ألمانيا ؟
في نظري بما ان تم تلقيح الاطقم الطبية ورجال السلطة و كل ما هو في الصفوف الامامية,كما تم تلقيح كبار السن
واصحاب الامراض المزمنة, فلا مشكلة في انتظار الدفعات الاخرى من لقاحات استرازينيك وسينوفارم ولو تاخرة.
اما لقاح سبوتنيك فيجب التريث وعدم التسرع فيه.
يجب ردع الصين على بأي طرق وبشرية قوية يجب إعطائها درس في التعامل الدبلوماسي بل ويجب عدم اهتمام بالتلقيح الصيني وتعويضه باللقاح الروسي والمفاوضة على الكمية الكبيرة وبالملايين . وسد الطريق على الصين في اتجاه القارة الإفريقية. الروس محتاجة للمغرب لإعطاء الثقة للباح الروسي اتجاه القارة ويجب عدم تفويت الفرصة.
لقاح جونسون أند جونسون الأمريكي ماخداتوش الدول الأوروبية الغنية ونتوما طالقين السلوقية ،الشينوي والروسي لي مابغاهم حتا حد هوما لي لقيتو
le maroc va essayer tous les vaccins sur la population .les marocains sont devenus des cobayes.
on arrête pas de nous dire que tout produit qui vient de la Russie est du khorda a vous de m expliqués
صفي كملات هو لخصنا نييةجربهم فينا كامل و حنا غدي نقولوليكم شكون زين فيهم
هنا في اقليم الباسك وفي اسبانيا عامة يلقحون شعبهم بلقاح فايزر وبيونتيك الاماني و موديرنا الامريكي واسترازينيكا المصنوعة في أوروبا و سوف تصل الاسبوع القادم لقاح جونسون اند جونسون الامريكي. وانتم لقحوهم بلقاح الهند والصين وروسيا دول لا يثق فيها حتى شعبها وما بالك بالدول الغربية. لقحو اخواننا المغاربة الله يحفظ واها
مجهودات سيدنا الله ينصرو الله يخليه لنا…. ونتمناو يتلقحو المغاربة فأقرب وقت لمناعة جماعية والخروج من الجائحة ان شاء الله تعالى حيت القطاع الغير مهيكل فالسياحة الفنادق والمطاعم السياحية وقطاع الحفلات واكلين العصا بزاف خاص جا اللقاح أو ماجاش يرجعو يخدمو
أين هي التجارب السريرية النهائية للقارح الروسي ؟ لماذا لم تعلن روسيا عن النتائج العلمية للقاح كما فعلت انجلترا وأمريكا وألمانيا ؟ هل يعقل ان يوافق المغرب عن اللقاح بدون بحث علمي ؟ واش ولينا فيران ؟
توجه الحكومة إلى استباق الخطوات و ربط الإتصال مع مختلف منتجي اللقاح تعتبر فكرة جيدة و نشكر من ساعد على حصول المغرب على عدد كلير من اللقاحات بالمقارنة دول أخرى. لكن هذا يجب أن يكون درسا للمغرب ليمشي في سياسة إنتاج اللقاح بنفسه وعدم الإعتماد على الغير. لقد كانت المبالغ التي صرفت على مهرجانات موازين كافية لاستثمار في هدا المجال لو كانوا يعقلون.
صافي فينما كان شي لقاح تا دولة ماباغياهش جيبوه جربوه فالشعب علاش متجيبوش لقاح موديرنا ولا فايزر ؟ اللي عندهم فعالية كبيرة دابا مابقاش كيهمكم نوع اللقاح كثر ماكيهمكم انكم تكملوا عملية التلقيح اللي بدات ومتحبسش واخا تعرفوا ديرو غا الماء فدوك ليباري الله يحفظنا مع هاد الدولة وصافي قرارات تجر الى الهاوية
لن يتخلى المغرب عن لقاح الحليفة البريطانية يحرارتها المناسبة في الانخفاض وكذلك لقاح الصين. ومن أجل الحفاظ على التوازنات الاقتصادية، أقترح مقارعة وسبوتنيك V الروسي مع بعض النصاب القانونية من السمك المصدر إلى اوربا.