مفتاح غرفة مات بها "نابليون" في مزاد علني

ذكرت دار المزادات، الخميس الفارط، أن مفتاح الغرفة التي توفي بها نابليون بونبارت في المنفى بجزيرة “سانت هيلينا”، تم بيعه في دار “سوثبي” مقابل 112 ألف دولار.

ووفق ما نشر بموقع “بليدج تايمز”، فإن القطعة المعدنية، التي يبلغ طولها 13 سنتيمترا، بيعت بسعر يفوق بـ16 مرة تقديرها الأولي. كما أن المفتاح كان في غلاف ومكتوب عليه: “مفتاح الغرفة في “لونغوود” حيث مات نابليون، الذي أخرجته شخصيا من القلعة. تشارلز ريتشارد، فوكس. “سانت هيلانة”، 6 شتنبر 1822”.

وأحضر تشارلز ريتشارد فوكس، الرجل العسكري البريطاني، المفتاح من الجزيرة إلى اسكتلندا، وبعد ذلك قدمه لأمه التي هي من محبي إمبراطور فرنسا المخلوع. وعُثر على المفتاح والرسالة في حقيبة سفر.