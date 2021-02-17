"مقاربات" تنظم احتفالية كبرى بالشعر لمدة شهر‎

من المرتقب أن تنظم مؤسسة مقاربات للنشر والصناعات الثقافية وإستراتيجيات التواصل، التي يوجد مقرها بفاس، احتفالية كبرى، من 19 فبراير الجاري إلى 21 مارس المقبل، بالشعر والديوان؛ من خلال إصدارها 30 ديوانا شعريا، تحت شعار: “شهر الشعر- ثلاثون يوما في حضرة الإبداع”.

تقدم الدواوين الثلاثون ضمن فعاليات المنتدى العربي الثامن في دورة اختارت لها المؤسسة المنظمة أن تكون تحت اسم “ابن زاكور الفاسي”، حيث يحضر، في كل يوم، شاعر وديوان من داخل المغرب والعالم العربي.

وقد جاء في ورقة المشروع الثقافي لمؤسسة مقاربات للنشر والصناعات الثقافية وإستراتيجيات التواصل ضمن ربيعها السنوي: “نسعى في مؤسسة مقاربات إلى وضع الشِّعر في سياقه الإبداعي والجمالي، وأن ننتصر لقيم الحداثة والتجريب، الشِّعْر هو الوجود يتخلَّق بلا انقطاع كنهر يتجدَّد ماؤه، وأيضا لأن الشِّعر انبثاق ودهشة بلا تخوم يذهب صوب اللانهائي في مغامرة تصبو إلى المجهول وتفتح مزيداً من الطُّرُق والمسالك”.

يذكر أن مؤسسة مقاربات للنشر والصناعات الثقافية وإستراتيجيات التواصل عملت، طيلة مسارها، على أن يكون “الشِّعْر شكلاً من أشكال الإقامة في الأرض وفي الثقافة والفكر كما في الفن والجمال؛ لأن التواجد مع الآخرين لا يكون إلا عن طريق الشعر ومن خلاله، والاحتفاء به يليق بالقصيدة في المشهد الثقافي الشعري المغربي والعربي ما دمنا نحيى بها شعرياً، وهو ما يجب علينا فعله باستمرار”.