مقاضاة الحكومة بسبب الأمازيغية .. "بوز إعلامي" أم دفاع عن القضية؟

عقب إعلان المحامي والناشط الأمازيغي أحمد أرحموش عن اللجوء إلى القضاء ضد كل من رئيس الحكومة ووزير التربية الوطنية بسبب إدراج “سؤال عنصري” في امتحان لنيل شهادة التعليم الابتدائي بسوس ماسة، تباينت ردود الفعل في الساحة المغربية بين مؤيد لهذه الخطوة وبين من رأى أنها مجرد بحث عن الشهرة.

واعتبر معلقون أن الدفاع عن القضية الأمازيغية يقتضي من الفاعلين الأمازيغ أن يركزوا جهودهم على القضايا ذات الأولوية، وعدم إثارة “النعرات العرقية” في المجتمع المغربي؛ بينما يؤيد آخرون التصدي لـ”الفلتات” التي تضرب المبادئ والمقتضيات التي جاء بها دستور 2011، بعد الاعتراف الرسمي باللغة الأمازيغ.

ويعود سبب لجوء المحامي أرحموش إلى القضاء ضد كل من رئيس الحكومة ووزير التربية الوطنية إلى أن الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة سوس – ماسة اعتمدت سؤالا في الامتحان الجهوي الموحد لنيل شهادة الدروس الابتدائية لفئة الأحرار الكبار، اعتبره المحامي المذكور ينطوي على عنصرية إزاء المكون الأمازيغي.

وجاء في السؤال أن “المغرب بلاد الأمجاد دخل إليها العرب يحملون ديناً قوياً وسياسة سمحة، فأثروا في سكانها وامتزجوا بهم، فأصبحوا شعباً عربياً متجانساً”، وأن “المغرب بلاد جمعت جمال الطبيعة وثروة الأرض ومجد التاريخ، كان دائماً درعا للعروبة والإسلام من هجمات العدو”.

ويرى المنتقدون أن الاهتمام بمثل هذه المواضيع من طرف بعض الفاعلين ضمن الحركة الأمازيغية والمبادرة إلى لفت انتباه الرأي العام إليها “ليس سوى فقاعات إعلامية”، كما قال الناشط الأمازيغي سعيد الفرواح، في تصريح لهسبريس.

وأردف المتحدث ذاته قائلا: “هؤلاء يبالغون كثيرا في بحثهم عن “البوز” الإعلامي بصناعة فقاعات من قبيل إطلاق مبادرات هامشية بمصطلحات كبرى، أو الحديث عن رفع دعاوي قضائية، وما أن تنتهي الصلاحية الإعلامية لكل فقاعة يصنعونها إلا ويبادرون إلى صناعة فقاعات أخرى”، على حد تعبيره.

واعتبر الفرواح “أن القضية الأمازيغية تحتاج إلى مبادرات حقيقية تروم حل مشاكل المواطنين الأمازيغ، اللغوية والثقافية، وكذلك الاقتصادية والاجتماعية، مثل نزع الأراضي ومشاكل التنمية وغيرها”، ذاهبا إلى القول إن الدفاع عن القضايا الحقيقية للأمازيغ يجب أن يتم “بعيدا عن نهج البروباكندا وصناعة الفقاعات والبحث عن بطولات فارغة”.

وفي الوقت الذي قال أرحموش في المقال الذي رفعه إلى المحكمة الإدارية بالرباط إن هدفه من اللجوء إلى مقاضاة رئيس الحكومة ووزير التربية هو انخراط السلطة القضائية في النهوض بالأمازيغية وحمايتها لغة وثقافة وحضارة وتاريخا، اعتبر سعيد الفرواح أن هذه الدعوى مجرد فقاعة إعلامية ولن تسفر عن شيء”.

وذهب المتحدث ذاته إلى القول إن القضية الأمازيغية “تحتاج مقاربة أكثر عمقا، وإلى تقييم عشرين سنة من ما يسمى بمسلسل إنصافها؛ بما في ذلك العشر سنوات من الترسيم المنقوص”.