أضف تعليقك

‫‫من شروط النشر : عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم‬.

‫تعليقات الزوار

5
  • مريم
    الخميس 27 ماي 2021 - 01:05

    خطوة أكثر من رائعة بالمغرب خصوصا شمال المملكة التي تعرف منتوجات إسبانية الصنع

    14
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • said
    الخميس 27 ماي 2021 - 01:21

    على ما اظن ان هذا القرار مبكر ولا يجب علينا اتخاذه الان حتى نرى لما ستصل اليه الامور

    2
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • simo
    الخميس 27 ماي 2021 - 01:23

    كيف سنقاطعون المنتوجات الإسبانية ونحن حتى الأطفال عندنا يحلمون بالهجرة إليها؟ ولا نتكلم على الجالية المغربية هناك وعاملات جني الفرولة… كيف ستكون ردة فعل الإسبان؟ ولا ننسى الإستثمارات الإسبانية في المغرب وكذلك إستثمارات المغاربة في إسبانيا خاصة في البناء والتعمير .. وكل هذا يدخل في مجال تعاون رابح رابح.. فنحن لدينا ورقتنان للضغط يمكن أن تنفعنا إذا كانت هناك مفاوضات لتكون هذا التعامل يضر بنا وهي فضيحة تزوير بوثائق دخول شخص مبحوث علية ثم الصيد البحري. فلا داعي لمثل هذه الإندفاعات التي ورائها جهة أخرى تسعى لإبعاد إسبانيا من هذا التعاون الإقتصادية لتأخد مكانها.

    0
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • عبد الصمد
    الخميس 27 ماي 2021 - 01:25

    من يقاطع من؟ هده الشركات مستتمرة في المغرب وتشغل الاف المغاربة . ما معنى المقاطعة هنا؟
    لم اعد افهم سياسة المغرب يجعل من الجميع أعداء له الجزائر موريتانيا المانيا اسبانيا جنوب افريقيا . هل نملك قوة خارقة الى هدا الحد لنقف في وجه كل هؤلاء ام اننا ( نخربق)

    3
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • عبدالله
    الخميس 27 ماي 2021 - 01:55

    الحمد لله لم تعد المنتجات الإسبانية تسيطر على اسواق الشمال ولا على موائد هم من الواجب علينا مقاطعة منتجاتهم وهذا واجب شرعي.

    -3
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق

24 ساعة

صوت وصورة

صوت وصورة
وفاة على متن تريبورتور
الأربعاء 26 ماي 2021 - 21:28 23

وفاة على متن تريبورتور

صوت وصورة
مقترحات النموذج التنموي الجديد
الأربعاء 26 ماي 2021 - 19:35 15

مقترحات النموذج التنموي الجديد

صوت وصورة
الاستعدادات لامتحانات الباكالوريا
الأربعاء 26 ماي 2021 - 18:35 4

الاستعدادات لامتحانات الباكالوريا

صوت وصورة
حجز فواكه فاسدة بمراكش
الأربعاء 26 ماي 2021 - 17:35 4

حجز فواكه فاسدة بمراكش

صوت وصورة
معيقات النموذج التنموي الحالي
الأربعاء 26 ماي 2021 - 16:31 21

معيقات النموذج التنموي الحالي

صوت وصورة
مسار الفنان أحمد شحيمة
الأربعاء 26 ماي 2021 - 13:34 6

مسار الفنان أحمد شحيمة