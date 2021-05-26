نشطاء مغاربة يلجؤون إلى “سلاح المقاطعة” ضد السلع والمنتجات الإسبانية
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تعليقات الزوار5
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خطوة أكثر من رائعة بالمغرب خصوصا شمال المملكة التي تعرف منتوجات إسبانية الصنع
على ما اظن ان هذا القرار مبكر ولا يجب علينا اتخاذه الان حتى نرى لما ستصل اليه الامور
كيف سنقاطعون المنتوجات الإسبانية ونحن حتى الأطفال عندنا يحلمون بالهجرة إليها؟ ولا نتكلم على الجالية المغربية هناك وعاملات جني الفرولة… كيف ستكون ردة فعل الإسبان؟ ولا ننسى الإستثمارات الإسبانية في المغرب وكذلك إستثمارات المغاربة في إسبانيا خاصة في البناء والتعمير .. وكل هذا يدخل في مجال تعاون رابح رابح.. فنحن لدينا ورقتنان للضغط يمكن أن تنفعنا إذا كانت هناك مفاوضات لتكون هذا التعامل يضر بنا وهي فضيحة تزوير بوثائق دخول شخص مبحوث علية ثم الصيد البحري. فلا داعي لمثل هذه الإندفاعات التي ورائها جهة أخرى تسعى لإبعاد إسبانيا من هذا التعاون الإقتصادية لتأخد مكانها.
من يقاطع من؟ هده الشركات مستتمرة في المغرب وتشغل الاف المغاربة . ما معنى المقاطعة هنا؟
لم اعد افهم سياسة المغرب يجعل من الجميع أعداء له الجزائر موريتانيا المانيا اسبانيا جنوب افريقيا . هل نملك قوة خارقة الى هدا الحد لنقف في وجه كل هؤلاء ام اننا ( نخربق)
الحمد لله لم تعد المنتجات الإسبانية تسيطر على اسواق الشمال ولا على موائد هم من الواجب علينا مقاطعة منتجاتهم وهذا واجب شرعي.