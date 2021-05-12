"مقاطعة السويسي" تنفي تغيير أسماء الشوارع

"مقاطعة السويسي" تنفي تغيير أسماء الشوارع
صورة: أرشيف
الأربعاء 12 ماي 2021 - 13:12

قال عادل الأتراسي، رئيس مجلس مقاطعة السويسي بالرباط، إن ما راج حول تغيير أسماء شوارع وأزقة الحي العسكري، تحمل أسماء ضباط من القوات المسلحة، لا أساس له من الصحة.

وأبرز الأتراسي، في بيان توضيحي توصلت به هسبريس، أن هذه التسميات تمت في التسعينيات من القرن الماضي، وتحمل أسماء شهداء عسكريين من القوات المسلحة الملكية وأسماء الصحابة.

وكشف رئيس المقاطعة نفسه أن المجلس قام، خلال سنة 2018، باستبدال اللوحات القديمة مع الاحتفاظ بالتسميات دون تغيير.

الحي العسكري القوات المسلحة الملكية عادل الأتراسي مقاطعة السويسي

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