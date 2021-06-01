مقاطعة المنتجات المهربة

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‫تعليقات الزوار

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    الثلاثاء 1 يونيو 2021 - 02:08

    المغرب وإسبانيا وثقل الأحكام المسبقة

    وكباقي الأزمات، سيتم تجاوز الأزمة الحالية، وسيعود مسؤولو البلدين، الذين كانوا وقودا لهذه الأزمة بسبب تصريحاتهم النارية، دون معرفة مَن منهم يمتلك الحق أم لا يمتلكه، الى الحديث مجددا عن «متانة العلاقات بين البلدين» و»المصير المشترك» و»المستقبل الزاهر» أي ممارسة دبلوماسية بعيدة عن الواقع.

    حسين مجدوبي

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