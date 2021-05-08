مقام سيّدنا إبراهيم

#رئاسة_شؤون_الحرمين توثق مقام سيدنا إبراهيم -عليه السلام- بصور نادرة وحديثة بأحدث تقنيات التصوير.

* وهو ياقوتة من ياقوت الجنة كما قال نبينا محمد -صلى الله عليه وسلم-: (الركن والمقام ياقوتتان من ياقوت الجنة، طمس الله نورهما، ولولا أن الله طمس نورهما لأضاءتا ما بين المشرق والمغرب) pic.twitter.com/sTzz3MgEI5

— رئاسة شؤون الحرمين (@ReasahAlharmain) May 5, 2021