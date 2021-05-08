مقام سيّدنا إبراهيم

#رئاسة_شؤون_الحرمين توثق مقام سيدنا إبراهيم -عليه السلام- بصور نادرة وحديثة بأحدث تقنيات التصوير.
* وهو ياقوتة من ياقوت الجنة كما قال نبينا محمد -صلى الله عليه وسلم-: (الركن والمقام ياقوتتان من ياقوت الجنة، طمس الله نورهما، ولولا أن الله طمس نورهما لأضاءتا ما بين المشرق والمغرب) pic.twitter.com/sTzz3MgEI5
— رئاسة شؤون الحرمين (@ReasahAlharmain) May 5, 2021
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مَا كَانَ إِبْرَاهِيمُ يَهُودِيًّا وَلَا نَصْرَانِيًّا وَلَٰكِن كَانَ حَنِيفًا مُّسْلِمًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ.
يقوتاتان من ياقوت الجنة طمس نورهما، في الحقيقة تعجب لكل هاته الاحاديث لا شيء يكتمل كي تتبين الحقيقة ، الله سبحانه هو من خلق هاته اليوقتتان وهو من طمس نورهما ، ما تفهم والو علاش تخلقو الى كانو غا يطمسو ماعندك ما تفهم