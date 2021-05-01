مقاولات المغرب تتعبأ لدعم الاستثمار والأجراء

أكد شكيب لعلج، رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب، اليوم السبت، بمناسبة تخليد الطبقة الشغيلة عيدها الأممي، على تعبئة وانخراط الاتحاد من أجل مواكبة المقاولات والأجراء لمساعدتهم على تخطي الأزمة الحالية بأقل قدر من الأضرار.
وقال لعلج بمناسبة فاتح ماي: “أود أن أجدد التأكيد على تجند الاتحاد وتعبئته من أجل مواكبة الشركات والأجراء لتجاوز الأزمة الحالية بأقل الأضرار، مع السهر على ضمان تحسين أوضاع الشغيلة لصالح بلدنا”.
وأشار المتحدث ذاته إلى أن الاحتفال بعيد الشغل يأتي هذا العام في سياق خاص، موضحا أنه يتزامن، من جهة، مع بدء المشروع الملكي المتعلق بتعميم الحماية الاجتماعية، ومن ناحية أخرى مع مسلسل انتخاب مندوبي الأجراء.
كما ذكر لعلج بأهمية الحوار الاجتماعي ثلاثي الأطراف باعتباره آلية أساسية لتدارس، في إطار تشاوري، القضايا المرتبطة بالوضعية الاقتصادية من أجل توفير مناخ اجتماعي سلمي تطبعه الثقة.
يشار إلى أن عملية الاقتراع لانتخاب مندوبي الأجراء ستكون ابتداء من 10 يونيو إلى 20 يونيو القادم، حسب قرار وزير التشغيل والإدماج المهني المؤرخ بـ 6 أبريل المنصرم، الذي نشر بالجريدة الرسمية.
توفير مناخ سلمي تطبعه الثقة هههه كيف غادي دير لها مممم والثلوث قضى على البيئة انحدت باسلوب رمزي والفاهم يفهم الثقة اصبحت مفقودة بين الطرفين لا مصداقية ولا صراحة غير الشفوي هاك بلاك
بسم الله الرحمان الرحيم تجند الاتحاد مقاولات المغرب لتعبئة من أجل مواكبة الشركات والأجراء لتجاوز الأزمة الحالية بأقل الأضرار، مع السهر على ضمان و تحسين أوضاع الشغيلة لصالح بلدنا، نتمنى التوفيق والنجاح لرئيس الاتحاد سي شكيب لعلج المقرب جدآ من التجمع الوطني الاحرار
السلام عليكم هضرة خاوية تقول خاصنا نزيدو شي 300 درهم ف سميك الحد الأدنى للأجور يكون أكبر معارض و يجبد ليك جميع المبررات ألوهية