مقاولات صغيرة تتفادى خدمات التمويل المصرفية

فضل عدد كبير من المقاولين الذاتيين والمقاولات الصغيرة عدم اللجوء إلى خدمات مؤسسات التمويل المصرفية، تفاديا لتراكم مصاريف التشغيل والاستغلال خلال جائحة “كورونا”، التي شهدت هيمنة الركود على قطاع واسع من الأنشطة الاقتصادية.

ويرى محمد الذهبي، الكاتب العام للاتحاد العام للمقاولات والمهن، أن “هناك عددا مهما من مسيري المقاولات الصغيرة فضلوا عدم الدخول في مغامرة غير محسوبة العواقب، عبر الاقتراض من المصارف في ظل استمرار جائحة “كورونا”، التي أثرت بشكل كبير على الحركة الطبيعية للأنشطة الاقتصادية في قطاعات خدماتية وصناعية وحرفية”.

وأكد الكاتب العام للاتحاد العام للمقاولات والمهن، في تصريح لهسبريس، أن “هناك مقاولات صغيرة لا يرغب مسؤولوها في إثقال كاهلها بأقساط شهرية، لعلمهم المسبق بأنهم لن يستطيعوا تسديدها، خاصة بعدما تيقنوا بأن الظرفية الاقتصادية لا تسمح بوضع توقعات موثوقة عن مستقبل أعمالهم”.

وأضاف الذهبي “لو كانت الحكومة وضعت آليات ضمان تتيح للمقاولات تسديد أقساط هذه القروض، بعد مضي سنة واحدة أو سنتين من انتهاء الجائحة، لكان الأمر قد اختلف بشكل كبير مقارنة بما هو عليه الوضع في الوقت الراهن”.

وتابع قائلا: “لو اتخذت الحكومة مثل هذه الخطوة، حينها كنا سنلمس انعكاس ذلك بشكل إيجابي على أنشطة عدد من القطاعات الخدماتية والحرفية، التي تعاني مشاكل هيكلية في الوقت الحالي بسبب الجائحة”.