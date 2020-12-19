مقاولة مغربية تعرض كمامات شخصية بسعر تنافسي

حتى مع اقتراب حملات التلقيح، يُجمع الخبراء عبر العالم على أن ارتداء الكمامة هو السلاح الأكثر فعالية في الوقت الحالي ضد وباء فيروس كورونا المستجد، وسيظل كذلك طوال السنة المقبلة.

وفي هذا السياق، تواجه الشركات بعض الأسئلة حول الكمامات التي يجب اعتمادها لفائدة الأجراء: الكمامات ذات الاستعمال الواحد أم ذات الاستعمال المتعدد؟

واستجابة لهذا الأمر، تُحاول المقاولة المغربية الناشئة “Beautiful Escape International” المتخصصة في أقنعة الوقاية، الجمع بين مزايا كلا الخيارين من خلال علامتها التجارية الجديدة: www.lesmasques.pro

حول هذا الموضوع، يقول كمال بوسكري، مدير المشروع، إن الكمامة عالية الجودة التي تحمل شعار الشركة لها ميزة كبيرة، لكن بالنظر بالتكلفة في السوق حالياً وكميات الطلبات الدنيا المطلوبة، ودورات الغسل المعتمدة التي تقل عن 20 مرة، جعلت الكمامات التي تستخدم لمرة واحدة هي الخيار الأكثر فعالية بالنسبة للشركات من حيث تنافسية الأسعار.

ولا يخفى على أحد أن الكمامات ذات الاستعمال الواحد تُمثل خطراً على البيئة من خلالها مساهمتها في التلوث نتيجة رميها بعد أول استعمال، وبالتالي التسبب في تدهور بيئتنا.

وتُتيح المقاولة المغربية الناشئة عبر عرضها كمامات شخصية قابلة لإعادة الاستخدام وبشعار الشركة بسعر تنافسي يناهز 15 درهم لكل كمامة مُعتمدة للغسل 50 مرة، أي 0,30 درهماً لكل استخدام واحد.

كما أن الحد الأدنى الضروري للطلب لا يتجاوز 20 كمامة، كما أن التسريع يتم سريعاً في أقل من 3 أيام، كما أن هذه الكمامات توفر الراحة بتوفرها على أشرطة مطاطية قابلة للتعديل على مستوى الطول.