مقاول ينهي حياته بالارتماء من شرفة منزل بتطوان

وضع شخص خمسيني حدا لحياته، ليل الجمعة، بإلقاء نفسه من شرفة منزل أسرته بالقرب من ملعب سانية الرمل بمدينة تطوان، وفق مصادر جريدة هسبريس الإلكترونية.

وقالت المصادر ذاتها إن المفارق للحياة، المقاول البالغ من العمر 55 سنة، أقدم على إنهاء حياته بإلقاء نفسه من شرفة بالطابق الرابع، مخلفا حالة حزن وأسى بين أهله ومعارفه، مرجحة أن يكون سبب الانتحار تأزم وضعيته الاقتصادية.

وحلت مصالح الأمن بمكان الحادث، بمعية عناصر الوقاية المدنية، وباشرت تحقيقا في ظروف الواقعة وملابساتها، فيما تم نقل الجثة إلى مستودع الأموات بالمستشفى الإقليمي سانية الرمل بتطوان.