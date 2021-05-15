مقاول ينهي حياته بالارتماء من شرفة منزل بتطوان

وضع شخص خمسيني حدا لحياته، ليل الجمعة، بإلقاء نفسه من شرفة منزل أسرته بالقرب من ملعب سانية الرمل بمدينة تطوان، وفق مصادر جريدة هسبريس الإلكترونية.
وقالت المصادر ذاتها إن المفارق للحياة، المقاول البالغ من العمر 55 سنة، أقدم على إنهاء حياته بإلقاء نفسه من شرفة بالطابق الرابع، مخلفا حالة حزن وأسى بين أهله ومعارفه، مرجحة أن يكون سبب الانتحار تأزم وضعيته الاقتصادية.
وحلت مصالح الأمن بمكان الحادث، بمعية عناصر الوقاية المدنية، وباشرت تحقيقا في ظروف الواقعة وملابساتها، فيما تم نقل الجثة إلى مستودع الأموات بالمستشفى الإقليمي سانية الرمل بتطوان.
إن لله وإن إليه راجعون لا حول ولا قوة إلا بالله
لا حول ولا قوة الا بالله
اذا جات على تازم الوضعية الاقتصادية كلنا ننتاحروا
لكن الله اعلم
اللهم لا تحملنا ما لا طاقة لنا به
لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم الله يرحمو ويجعل مثواه الجنه ويصبر الاهل ديالو ولا تلقو بأيديكم إلى التهلكة إن الله كان بكم رحيما مسكين يمكن كثر عليه الضغط وما لقاش على من يخوي قلبو ولا لي وجهو لطريق الصواب تغمضو عينيه
هذه الجائحة و سياسة الاقفال التي تنهجها الدولة ستدمر مقاولات و اسر كثيرة ،على الدولة ان تتحمل نتائج سياساتها تجاه المواطنين
الله أكبر
اللهم أغفر له وأعف عنه كيف لا وأنت الرحمان الرحيم ياذ الجلال والإكرام
لا حول ولاقوة إلا بالله العلي العظيم
إنا لله وإنا إليه راجعون
إن لله وإن إليه راجعون الله يرحمه ويغفر له ويتجاوز عنه ويجعل مثواه الجنة ويعطي اهله الصبر والسلوان ويرحم جميع اموات المسلمين
يا أيها ٱلمنتحرون
من ٱستطاع منكم أن يرى ملك ٱلموت في حياته
و إناء رئيه لأليم شديد
أشد من ألف طعنة بٱلسكين أو يزيد
و ماء لبشر بذلك من قبل و لا جهد
و من ورائه ملكا ٱلقبر ففي سؤالهما ماء فيه من ٱلشدائد
من ٱستطاع منكم ذلك فليقتل نفسه
و لا تقتلوا أنفسكم إناء ٱلله كان بكم رحيما
و لا تيأسوا من روح ٱلله إنهاء لا ييأس من روح ٱلله إلا ٱلقوم ٱلكافرون .
هذا الحادث الأليم ربما أنه من مخلفات هذه الجائحة الخطيرة والعياذ بالله.
فلا يقبل المسلم أو الإنسان بصفة عامة على مصيبة من هذا النوع إلا عند تجرده من جميع المبررات التي تمنعه من عملية الانتحار .
فما علينا إلا أن نستعيذ بالله من نهاية مؤلمة من هذا النوع، وأن يكون ما قام به هذا المنتحر مجرد إجراء لا إرادي، وخارج عن إرادته، وغير متعمد وعن فقدان تام للوعي ، وأن يكون لأهله وذويه وأسرته وليا ونصيرا في هذا المصاب الجلل.
رغم ان الانتحار حرام اقول للمنتحر رحمة الله عليك
والخزي والعار لكل من تسبب في تازم شهيد المقاولة والاستثمار كي يتنحر.
الخزي والعار لكل تقني ومسوول اداري ومهندس معماري ومكتب الدراسات الذين يعرقلون المقاولات …
السلام عليكم
إنا لله وإنا إليه راجعون.
لما تكلم عمر عن أنه مسؤول عن البغلة في العراق إدا عثرت ولم يصلح لها الطريق، فهو يعرف حق المسؤولية التي يتحملها.
لكل مسؤول في هدا البلد صغيره وكبيره إنكم محاسبون عن كل شخص وكل حيوان، فأحسنوا المسؤولية.
على السلطات فتح تحقيق قبل الفاجعة . أما حتى إن حلت الكارتة فبماذا ينفع التحقيق لا حول ولا قوة إلا بالله .إنا لله و إنا إليه راجعون . الله صبر أهله .
الأقربون أولى بالمعروف الشعب يعاني الفقر هذا مقاول فمابالك بالآخرين
يقدمون المساعدات للفلسطينيين من اجل الشهره والاعلام والتغطية على التطبيع مع ان الفلسطينين لايحتاجون المأكل الآن إنما يحتاجون إلى الحمايه ووقف العدوان
اما الشعب المغربي يحتاج إلى الأكل والعمل
كفايه رئاء وشهره على حساب الشعب
لقد عقنا بكم
إنا لله و إنا اليه راجعون.
تغمده الله بواسع رحمته و غفر له.
اريد ان احكي لكم عن قصتي مع مجال المقاولات.
انا كمتخرج من جامعة محمد بن عبد الله بفاس شعبة اللغة الاسبانية كنت اكد في البحث عن عمل في اي شيء و من بين المجالات التي اشتغلت فيها مجالي الفلاحة و البناء…
بعد سنوات من الكفاح و تحصلي بفضل الله تعالى على قدر لا بأس به من المال قررت ان ادخل مجال المقاولين و تحديدا مقاول في البناء او كما يصطلح عليه ب الطاشرون.
كنت غضا في المجال لذلك قررت ان اشارك شخص نزيه و ثقة و معقول مثلي.
فمر العام الأول بسلام و في العام الثاني و تحديدا في منتصف شهر يناير من سنة 2016 كانت الامطار متواصلة لقرابة عشرة ايام و كان العمل متوقفا تماما…و بعد ان اطلت الشمس ثانية بدأت الاتصال بشريكي الذي غير رقمه و لم يعد يجيبني فيما العمال و الزبناء يطرقون رأسي بالتقريع و ذهبت الى منطقة بنسودة حيث كنا نكتري مستودع للتجهيزات و السلعة..فوجدته فااااارغ على عروشه..لا شيء فيه الا بعض البلاستيك المترامي و قطع خشبية مكسرة فادركت في الحال اني تعرضت لعملية نصب..45 مليون ذهبت هباءا و اصبحت بين عشية و ضحاها على الحديدة..
يتبع….
اولا انا لله وانا اليه راجعون ثانيا بالسيف ابن ادم ينتاحر يتهنى احسن لان الحكرة صعيبة واحد عايش بالملايير واخد مالقا باش يشري خبزة ،كنعرف برلمانيين مايعرفوش يكتبوا سميتهم كيربحوا الزبالة دالفلوس والعكس صحيح اهكذا كان حكم سيدنا عمر ولكن غضب الله سينزل عما قريب ويحاسب كل واخد على افعاله هل هءه هي العدل والمساواة اقول قولي هذا واستغفر الله العضيم
قلتها واكررها في هذا المنبر سوف ينزل عليكم يوما ما خبر كالساعقة وهو انتحار جماعي للمغربة اما فاليابسة او البحر وهذا من قوة رفاعية المعيشة
اللهم اغفر له و ارحمه واسكنه الجنة يارب العالمين لاكن المشكل هو الحكومة التي فرضت قيود مشددة علي الاقتصاد البلاد بسبب كورونا هناك مشاكل يعشونها المقاولون منها تازم وضعية المالية والقروض … دون وجود حل لهده الفئة المستهدفة من المقاولون نسأل الله أن يغفر له وان يفرج عن الجميع