مقترح قانون يروم إخضاع الوزراء والبرلمانيين لتأديب "مجلس الحسابات"

يسعى مقترح قانون تقدم به فريق برلماني ينتمي إلى الأغلبية بمجلس النواب، الغرفة الأولى من البرلمان، إلى إخضاع الوزراء والبرلمانيين لمسطرة التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية للمجلس الأعلى للحسابات.
ويهدف النص المقترح إلى إلغاء الاستثناء الوارد ضمن المادة 52 من القانون رقم 62.99 المتعلق بمدونة المحاكم المالية، الذي ينص على أنه لا يخضع للاختصاص القضائي للمجلس الأعلى للحسابات في ميدان التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية أعضاءُ الحكومة وأعضاء مجلسي النواب والمستشارين عندما يمارسون مهامهم بهذه الصفة.
ويمارس المجلس الأعلى للحسابات مهمة قضائية في ميدان التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية بالنسبة لكل مسؤول أو موظف أو عون بأحد الأجهزة الخاضعة لرقابته، يرتكب إحدى المخالفات المنصوص عليها في مدونة المحاكم المالية.
ومن بين المخالفات التي تستوجب الخضوع لمسطرة التأديب من قبل المجلس عدم الالتزام بقواعد الالتزام بالنفقات العمومية، وعدم احترام النصوص التنظيمية المتعلقة بالصفقات العمومية، ومخالفة النصوص التشريعية والتنظيمية الخاصة بتدبير شؤون الموظفين.
كما تضم المخالفات حصول الشخص لنفسه أو لغيره على منفعة غير مبررة نقدية أو عينية، ومخالفة قواعد التدبير، وإخفاء المستندات أو الإدلاء للمحاكم المالية بأوراق مزورة أو غير صحيحة.
ويهدف مقترح القانون، الذي أعده الفريق البرلماني لحزب العدالة والتنمية، أيضاً إلى تدقيق عدد من المقتضيات التي تهم الإطار العام لمهام واختصاصات المجلس الأعلى والمجالس الجهوية للحسابات، تماشياً مع المتطلبات والانتظارات من هذه المؤسسات الدستورية.
ويروم المقترح على وجه الخصوص توسيع مجال تقديم المساعدة للبرلمان والحكومة في مختلف المجالات المتعلقة بوظائفهما، سواء في ما يتعلق بمواكبة عمل البرلمان على مستوى مراقبة صرف النفقات العمومية وطرق تدبير الموارد العمومية، أو دراسة مدى فعالية التدابير العمومية ونجاعة السياسات العمومية والبرامج والمشاريع الحكومية.
كما تشمل التعديلات اختصاصات المجلس الأعلى والمجالس الجهوية وفق الدستور الجديد، ومسطرة الإحالة على وزارة العدل، وطرق تقديم التقارير السنوية ومناقشتها باللجان والجلسات العامة للبرلمان، ومسطرة التقاضي وشكليات إحالة القرارات القضائية على القطاعات الحكومية المعنية.
وأشار الفريق البرلماني إلى أن الملاءمة السابقة لقانون المحاكم المالية شملت بضع مواد فقط، معتبراً أن النص يحتاج إلى إصلاح شامل وأعمق حتى يصبح آلية حقيقية تتيح للهيئات العليا للرقابة على المال العام ممارسة صلاحيات رقابية وتقييمية فعالة وناجعة.
خاص لي مدارش خدمتو ولا سرق سنتيم يمشي للحبس لأن الشعب عيا و شي نهار مغنلقاو منجمعوا ….
وماذا عن الولاة والعمال ومستشاري الملك والقضاة ومسؤولي الأمن والجيش
هل هم أنبياء؟
هي كولشي غا يدخل الحبس بدون استتتاء ….
مجرد در الرماد على العيون كلما إقتربت الإنتخابات كلما ظهرت مقترحات قوانين غير ايدوزو الإنتخابات أراك لتفرشيخ و يخرجو لينا بحال السي البليكي و الدبخشي. و قديمة شوفي غيرو.
محاسب هههههه ليس هناك محاسبه في في المغرب هناك محاسبه الصحفيين والحقوقيين
اللي ولف الرضاعة…. صعيب تردوه لبيت الطاعة… او اللي ولف يمص البزولة.. ما يفرقها واخ يضربوه بقنبولة
من يراقب من ؟؟
و من يحاسب من ؟
???? And who knows which is which and who is who
مجرد حبر على الورق نعرف جيدا لن تكون اي محاسبة او شىء من هذا القبيل
هي فئة حصنت نفسها بنصوص قانونية ….وبعبارة اخرى – ان صح القول – هي فئة لا تخضع لقانون المحاسبة والمتابعة من طرف المجلس الاعلى للحسابات…وربما لا تتابع قضائيا طيلة مدة الولاية…تلك المدة التي تتكرر الى ما لا نهاية.
غريب أمر المسؤولين المغاربة متشبتون بالحملات الانتخابية على مدار الساعة كفى من التلاعب المواطنون والمواطنات واعون كل الوعي بالأكاديب والخرافات. يطالبون بالمحاسبة والمحاسبة الواردة في الدستور الجديد الدي اجازه المغاربة بأغلبية مطلقة .والحكومة عاجزة عن تنزيل الدستور إلى ارض الواقع .والمتير للسخرية ذالك التصريح الذي أدلى به السيد بن كيران أمام مجلس الأمة بأنه وقف أمام العفاريت والتماسيح. الشيء الذي أدى إلى عدم تمكنه من تنزيل ربط المسؤولية بالمحاسبة والحكامة والعدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص إلى ارض الواقع .واليم يقولون على البرلمان أجازت بنود المحاسبة .أين تقارير لجنة جطوا وفريقه وأين تقارير المجالس الخاصة بالمحاسبة .وعند ربكم تختصمون حسبنا الله ونعم الوكيل.
يجب اختيار الرجل المناسب في المكان المناسب مع تشديد المنع مع باك صاحبي حتى يتجنب مجلس الحسابات اعمال ترهقهم……!!!! اذا كان اختيار وزير أو موظف سامي لاختبارات نفسية وعقلية مع تحديره من الرشوة وأعمال غير مبررة فسنجنب البلاد أشياء لا تحمذ عقباها … هناك أناس مرتشون أغنياء وهناك مواطنون بالكاد يكسبون لقمة العيش!!!! نعم نحن مع مجلس الحسابات في الكشف عن المتلاعبين بأموال الشعب رغم كونهم وزراء اوفي مناصب عليا حتى نحد من التلاعب بأموال الشعب!!!!
لماذا منعت قنصلية لاس بالماس باسبانيا إعطاء جوازات السفر ل 7000حراكة مغربي ولم تستجيب لهم لا الوزارة ولا الجهات الأخرى التي تعيق عنوة حصولهم على حقوقهم المشروعة.هؤولاء المهاجرين يقيمون تحت رعاية الصليب الأحمر والإتحاد الأوروبي رغم التكاليف الباهضة لهذه العملية الإنسانية ولا يدخران جهدا في مساعدة أبناء الوطن الذين شاءت الأقدارأن يهاجروا ويجدوا أنفسهم في منطقة محاطة بالبحارمن كل جانب ولا يستطيعون التنقل إلى باقي الجهات الإسبانية للبحث عن عمل.ألم يقل صاحب الجلالة لهؤلاء المسؤولين “لو كنتم تقومون بواجبكم كما ينبغي ما كان لأي مواطن ان يستنجذ بي ويشكوني تهاونكم واستهتاركم بقضاياه ومشاكله”.