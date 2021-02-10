مقترح قانون ينشد تعزيز الوقاية من أخطار الكلاب

تقدم فريق برلماني بمجلس النواب بمقترح قانون لتعديل مقتضيات وقاية الأشخاص من أخطار الكلاب المتضمنة في القانون رقم 56.12 الصادر سنة 2012.
ويقضي المقترح، الذي تقدم به الفريق الاشتراكي مؤخراً، بتعديل المادتين 3 و10 من القانون سالف الذكر، بعدما اعتبر أن النص القانوني “قاصر عن الإحاطة القانونية العملية بظاهرة امتلاك الكلاب”.
ويقترح الفريق إضافة جملة تقضي بمنع “تملك أكثر من كلب واحد، كيفما كان صنفه، بالإقامات والمباني السكنية المشتركة”، إلى المادة الثالثة من القانون.
أما التعديل الثاني فيقترح رفع الغرامة، التي تفرض على كل من لم يصرح بالكلب ولا يتوفر على الدفتر الصحي الخاص به أو أغفل تكميمه أو تلقيحه، لتبدأ من 400. وضمن التعديل نفسه، اقترح الفريق البرلماني إضافة مخالفتين، وهما “عدم تقديم الدفتر الصحي الخاص بالكلب أثناء التجول به في الأماكن المفتوحة للعموم إلى ضباط وأعوان الشرطة القضائية بطلب منهم”، و”من ثبت تملكه أكثر من كلب واحد كيفما كان صنفه بالإقامات والمباني السكنية المشتركة”.
ونبه الفريق البرلماني، في تقديم مقترحه، إلى أن ظاهرة تربية الكلاب بمختلف أنواعها من قبل عدد من المواطنين سجلت انتشاراً كبيراً في السنوات الأخيرة، فيما حولها البعض إلى تجارة مربحة بفضل كثرة الطلب من جهة وسهولة التسويق عبر عدد من التطبيقات والمواقع الإلكترونية.
واعتبر الفريق البرلماني أن القانون رقم 56.12 جاء بعدد من المقتضيات القانونية المرتبطة بحماية الأشخاص ووقايتهم من أخطار الكلاب، لكنه يظل قاصراً عن الإحاطة القانونية العملية بالظاهرة.
ولفت برلمانيو حزب الاتحاد الاشتراكي إلى تنامي الاعتداء على المواطنات والمواطنين، بل وحتى رجال الأمن عند تدخلاتهم لتطبيق القانون، من قبل بعض المنحرفين ممن يوظفون الكلاب الشرسة للاعتداء أو الترهيب أو حتى الفرار من السلطات.
وسجل الفريق البرلماني تنامي تربية الكلاب بالإقامات السكنية المشتركة، وتركها من قبل مربيها بشرفات المنازل ليلاً ونهاراً، وما يرافق ذلك من إزعاج دائم للساكنة، تترتب عنه أحياناً كثيرة شجارات واعتداءات يصل عدد منها إلى المحاكم في ظل فراغ قانوني ينظم الظاهرة ويحد من تداعياتها السلبية في الشق المتعلق بالإزعاج أو سلامة الأفراد.
بنادم ملقا ماياكل امربي 2 كلاب فهم تسطى يخخخخخخخ على الجهل اسيبا اميديرو
وماذا عن الكلاب الضالة التي تنهش المارة وخاصة الأطفال في البوادي … اسألوا المشرفين على مصالح حفظ الصحة ااحصول عاى احصائيات تليم مذى خطورة الظاهرة
ههههههه اش خاصك العريان الخواتم امولاي فعز المصائب الدي يتخبط فيها الشعب من تبعات الفيروس وفعز فاجعة طنجة اللي دفعو تمنها ابرياء لقمة العيش البرلمان مشغول بالكلاب
هؤلاء السادة الذين اقترحوا هذا القانون تأخروا كثيرا، لأنهم لو كانوا يسكنون في الأحياء السكنية الشعبية ولاقوا مايلاقيه ابناؤنا من إرهاب الكلاب في الأحياء، وقرب المدارس والاعداديات والثانويات، اجرموا في حقنا كثيرا في اقتراحات آخر دقيقة.
خاص مشروع قانون من الوقاية من الكلاب البشرية التي تدمر البلاد و العباد بلا حساب
نحلم بقانون لمحاربة الكلاب البشرية لأنها أخطر بكثير من الكلاب الضالة لأن الكلاب البشرية تهاجم و تأكل ولو تكون متخمة بالأكل الشهي و الحرام أما الكلاب الضالة فعندما تأكل لا تتعرض لأحد
لا حشومة نقتلوهم. نخليوهم حتى ياكلونا احسن
دابا حلينا كاع المشاكل وكلشي مزيان خاص غير الكلاب نشوفو ليهم حل ؟ كتضحكو على المداويخ باش تنسيوهم في المشاكل اللي غارقين فيها ؟! فعلا بغينا نتهناو من شي كلاب وفوضنا امرنا لله فيهم ، يمهل ولا يهمل !!!
بينما الشعب يواجه مشاكل وخصاص في البنيات التحتية كرونا من جهة و فاجعة طنجة الكبرى من جهة برلماننا العزيز مشغول بالكلاب
أودي حاربو غير الكلاب الضالة كينة في بعض المناطق كتقتع طريق على المرا لعندو شهد ربي حتى عشرة سوقو هداك مهم كون فراس المقدم والشيخ
هدا القانون سيكون شبيه لقوانين الجيل الخامس. فهو على العموم إيجابي. لاكن الحل هو الدعوة إلى إصدار ترسانة قانونية صارمة تقيد حريات المسؤولين و المسيرين. وليس الشعب والأفراد خاصة وانهم يحاولون دائما إصدار قوانين الجيل الخامس الفردية . ضاربين عرض الحائط حقوق الشعوب على المسؤولين. فهم لا يحسنون الا إصدار القوانين الفردية الزجرية الخاصة بالقاعدة .خاصة تلك التي تحطم التلاحم العائلي والأسري الإسلامي . وابسط مثال على دلك دعوتهم الأخيرة لإسقاط قانون 490 في المغرب . عوض الأمر بإصدار قانون الإثراء الغير المشروع المقبر في البرلمان مند 2016 .
منع التجول بالكلاب دون كمامة و سلسلة خاصة مع المنع الكلي للكلاب في
الساحات العمومية و أماكن تواجد التجمعات العائلية و الحوامل
(من الأخير لي بغا كلب يخليه في الفيرمة)
بدون عنصرية المغاربة يحتاجون الكثير للتعامل مع تربية الكلب فلاداعي لحرق المراحل تربية المجتمع أولا و رفع القدرة الإقتصادية و بعد ذلك …
بحي السيال بالبيضاء وبالضبط قرب الملحقة الإدارية 27 التابعة للحي الحسني هناك تواجد لاكتر من 20 كلب ليل نهار ولا من يحرك ساكن رغم تدمر السكان من هذا التواجد والخوف على فلذات اكبادهم .اين القانون لحماية سكان هده الجهة ولمن سنجل الغرامة . الله يهديهم عليناِ
هذا هو برلمان الأميين و الجهلة مائة ألف مشكل يتعلق بالفقر و البنية التحتية و الصحة و الحصار المخزني للقرى و المدن و شل حركة الناس و الصحة و التعليم و قس على ذلك، و هؤلاء يناقشون ما يتعلق بذوي قرابتهم من الكلاب.
الكلب في هدا الزمن اشرف من بعض البشر على الاقل ان احسنت اليه لا يغدر و يبقى وفي لك
انقدونا من أخطار حملة السيوف لي تيسرقونا ليلا ونهارا ومن مكسري السيارات ومن مستعمري الطرطوار والطرقات ومن كارديانات الطوموبيلات ومن البناء العشوائي لي ماتيبانش للمخابرات المغربية وتيبان ليها جندي إرهابي أمريكي في قشلة في ألمانيا
نحن في حاجة إلى مشروع قانون يمنع ريع مجلس المتشارين الإستفادة من التقاعد على حساب المال العام…وأن تصفية المعاشات يجب أن لا تأخذ ولو سنتيما واحدا من المال العام….
يجب منع الكلاب في المدن يحمل يتجول بكلب الغرامة .
ههه الكلاب الضالة اصبحة تدهب معانا القهوة تدهب معانا سوق في كل مكان تسلم علينا بتعوعها اما الكلاب منيلو يستعمل نضارات شمس بدون مرقب صاحبه الدي يقوده مدريسي حتى هوا دريسي الكلب كيعرف غير هد الكلمات بابوزي دوبو اسيفو.انا على بالي غادين تهنيونا من هد الكلاب سعة غادين تصوبليهم لبابي ي مزين الله سخر
هدا القانون جيد وممتاز لكن جاء متأخر. على العموم من الاحسن متأخر احسن من عدمه. لكن يوجد فيه خلل كبير. اولا للمعلقين الكلاب الضالة هدا شأن الجمعات الحضرية او القروية وليس للدولة دخل في دلك. اما من ناحية تربية الكلاب داخل المنازل. هدا القانون موجود باروبا مند زمان.القانون المغربي لم يتطرق على من له كلب ان يكون له)(chip) مع ًدفتر الصحة البيطربة. لم يتطرق لمنع الكلاب بالليل في النافدة مما يزعج المارة. الجيران بالنباح. لم يتطرق بالغرامة لاصحاب الكلاب اللدين لن ينضفون ويأخدون براز الكلب ادا تم بالاماكن العمومية او الطريق او ما يشبه دلك. لم يتطرقون لعقوبة او غرامة لمن يهمل الكلب داخل بيته بدون عناية. عدة اشياء يجب معالجتها. والمهم الدولة تحدد نوع الكلاب الخطيرة الدي يجب على صاحبها ان تكون دائما مربوطة وبالكمامة في المجال العمومي. واهم شيئ ان يكون له تأمين على الكلب في حالة ما وقع ما لا يحمد عقباه. ومن ليس له تأمين على الكلاب الخطيرة .غرامة وعقوبة سجنية.