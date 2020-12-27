مقترف جريمة قتل ينهي حياته شنقا في فاس

وضع شاب، في مقتبل العمر، حدا لحياته، الأحد، شنقا داخل منزل والده الكائن بحي كريان الحجوي في منطقة بندباب بمدينة فاس، عقب اقترافه جريمة قتل باستعمال السلاح الأبيض في حق شاب آخر، ليلة السبت، بحي النرجس في المدينة ذاتها.

ووفق ما أكدته مصادر هسبريس، فقد عثر على الضحية جثة هامدة داخل بيت والده، الذي يعيش منفصلا عن أم الهالك التي تقطن بحي النرجس حيث وقعت جريمة القتل، مشيرة إلى أن الضحية كان يمر من ظروف نفسية واجتماعية صعبة، نتيجة طلاق والديه اللذين يشتغلان في قطاع التعليم.

المصادر نفسها أفادت أن الشاب المنتحر، الذي كان يقيم قيد حياته مع والدته بحي النرجس، لجأ، بعد تورطه في حادث الاعتداء، إلى بيت والده، قبل أن يقدم على وضع حد لحياته، بعد علمه بوفاة غريمه متأثرا بإصابات بليغة.