مقتل امرأة في حادث سير ضاحية ابن أحمد

أفادت مصادر هسبريس أن امرأة خمسينية لقيت مصرعها، وأصيب أربعة أشخاص بجروح متفاوتة الخطورة، اليوم السبت، بعد تعرضهم لحادثة سير، نتيجة انحراف سيارة خفيفة عن الطريق الوطنية رقم 23 في النفوذ الترابي لأولاد فارس بدائرة ابن أحمد الجنوبية بإقليم سطات.

وأوضحت المصادر ذاتها أن الأشخاص الأربعة وجارتهم كانوا على متن سيارة خفيفة، قادمين من مدينة الدار البيضاء، عبر ابن أحمد، مرورا بسيدي حجاج وأولاد فارس في اتجاه البروج، عبر الطريق الوطنية رقم 23 الرابطة بين سيدي حجاج والطريق الجهوية 308 في اتجاه البروج بقلعة السراغنة، إلا أن السيارة زاغت عن الطريق.

وأضافت المصادر ذاتها أن عناصر الدرك الملكي، التابعة للمركز الترابي أولاد مراح سيدي حجاج سرية سطات، انتقلت إلى مكان الحادثة، وقامت بنقل السائقة الشابة ووالديها وابنتها وجارتهم، بواسطة سيارات إسعاف، نحو مستشفى الحسن الثاني بسطات، إلا أن أم السائقة فارقت الحياة في الطريق إلى المستشفى، فيما تم تقديم العلاجات الضرورية لباقي المصابين، في انتظار نقل السائقة إلى إحدى المصحات نظرا لخطورة إصابتها.

وأمرت النيابة العامة المختصة عناصر الضابطة القضائية بالدائرة الثالثة بولاية أمن سطات، للاختصاص الترابي، بتحرير محضر وضع الجثة في مستودع الأموات بعاصمة الشاوية، رهن إشارة البحث التمهيدي المفتوح لكشف ظروف الحادثة، التي أدت إلى وفاة الهالكة، وهي متزوجة وأم لخمسة أبناء.