مقتل خمسة مدنيين في انفجار قنبلة بالجزائر

قتل خمسة مدنيين وأصيب ثلاثة آخرون الخميس بانفجار قنبلة محلية الصنع لدى مرور سيارتهم في منطقة تبسة في شرق الجزائر، وفق ما أفادت وزارة الدفاع في بيان.

وتحدثت الوزارة في البيان نفسه عن “تصفية” جهادي في منطقة خنشلة المجاورة في إطار جهود مكافحة الإرهاب، من دون إقامة صلة بين الحادثين.