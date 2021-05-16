مقر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية

أضف تعليقك
من شروط النشر : عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.
تعليقات الزوار1
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
-
18:15
جثة متفحمة تستنفر عناصر الدرك نواحي سطات
-
17:59
تمديد الاعتقال الاحتياطي للصحافية خطو بالجزائر
-
17:06
هذه تفاصيل الوضعية الوبائية في جهات المغرب
-
17:01
تلقيح المغاربة البالغين 45 سنة ضد "كوفيد 19"
-
16:59
اتحاد الإمارات يسمح بالجماهير في نهائي الكأس
-
16:23
هجوم بسيارة يسقط مصابين في القدس الشرقية
-
16:17
إسبانيا تتلقى طلبات المغاربة للحصول على التأشيرة
-
15:10
التعاون الإسلامي يشيد بجهد الملك لصالح القدس
-
14:24
حادث يصرع سائق دراجة نارية بين أكادير وتيزنيت
-
13:44
وزارة الصحة الفلسطينية تعدّ 181 شهيدا في غزة
-
13:19
المغرب يحتفي بعطاء السفير "لي لي" في بكين
-
12:14
مساعدات مغربية لفلسطين تصل إلى مطار "ماركا"
c’est un corps qui mérite soutien et respect