مقطع فيديو يسبب توقيف تلميذة قاصر بسطات

أفادت مصادر هسبريس بأن عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة سطات أوقفت تلميذة قاصرا تبلغ من العمر 16 سنة، الخميس، للاشتباه في تورطها في قضية تتعلق بحيازة السلاح الأبيض في ظروف من شأنها تهديد سلامة الأشخاص والممتلكات.

وأوضحت المصادر ذاتها أن مصالح اليقظة المعلوماتية بولاية أمن سطات رصدت مقطع فيديو على صفحات التواصل الاجتماعي صباح الخميس، تظهر فيه المشتبه فيها وهي تتحوز سلاحا أبيض تهدّد به فتيات بالقرب من إحدى المؤسسات التعليمية غرب مدينة سطات.

وأضافت المصادر أن القاصر تنحدر من إقليم سطات، وقد ظهرت في شريط الفيديو وهي تهدد فتيات عدة بسبب خلافات سابقة بينهن، وذلك قبل أن تمكّن الأبحاث والتحريات المنجزة على ضوء هذا الشريط من تشخيص هويتها وتوقيفها في اليوم نفسه.

وأمرت النيابة العامة المختصة بالدائرة القضائية سطات بالاحتفاظ بالمشتبه فيها القاصر تحت تدبير المراقبة، رهن إشارة البحث التمهيدي الذي تباشره عناصر الضابطة القضائية بعاصمة الشاوية قصد الكشف عن جميع ظروف وملابسات وخلفيات هذه القضية، قبل عرضها على ممثل الحق العام لاتخاذ القرار القانوني المناسب في حقها.