مقطع فيديو يسبب توقيف تلميذة قاصر بسطات

أفادت مصادر هسبريس بأن عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة سطات أوقفت تلميذة قاصرا تبلغ من العمر 16 سنة، الخميس، للاشتباه في تورطها في قضية تتعلق بحيازة السلاح الأبيض في ظروف من شأنها تهديد سلامة الأشخاص والممتلكات.
وأوضحت المصادر ذاتها أن مصالح اليقظة المعلوماتية بولاية أمن سطات رصدت مقطع فيديو على صفحات التواصل الاجتماعي صباح الخميس، تظهر فيه المشتبه فيها وهي تتحوز سلاحا أبيض تهدّد به فتيات بالقرب من إحدى المؤسسات التعليمية غرب مدينة سطات.
وأضافت المصادر أن القاصر تنحدر من إقليم سطات، وقد ظهرت في شريط الفيديو وهي تهدد فتيات عدة بسبب خلافات سابقة بينهن، وذلك قبل أن تمكّن الأبحاث والتحريات المنجزة على ضوء هذا الشريط من تشخيص هويتها وتوقيفها في اليوم نفسه.
وأمرت النيابة العامة المختصة بالدائرة القضائية سطات بالاحتفاظ بالمشتبه فيها القاصر تحت تدبير المراقبة، رهن إشارة البحث التمهيدي الذي تباشره عناصر الضابطة القضائية بعاصمة الشاوية قصد الكشف عن جميع ظروف وملابسات وخلفيات هذه القضية، قبل عرضها على ممثل الحق العام لاتخاذ القرار القانوني المناسب في حقها.
اودي ياودي على تلاميذ آخر الزمن مابقينا عرفناهم مدارس ولا ساحات قتال ..ماعرفتش انا واش هاد لجنوس ماعندهم واليدين ولا غا ولد وطلق وخلي الزنقة تربي او بالاحرى تفسد ماشي تربي..
اللهم لا تبتلينا في أولادنا ولا ترينا فيهم سوء اللهم بارك في أعمارهم وفي أرزاقهم اللهم اجعلهم ذرية صالحة لنا في الدنيا والآخرة اللهم آمين.
mineure ou pas il faut qu,elle soit puni par la justice
بعد هذا الفيديو ستطل الجمعيات والمنظمات الحقوقية من جحورها مرة اخرى للمناداة بحرية حمل المرأة للسلاح للدفاع عن نفسها كما فعلت سابقا مع فيديو مماثل يظهر فتاة في وضع فاحش مع عشيقها ما تسبب لها بشهر حبسا نافذا نادت على اثره المنظمات الباطلة بالعلاقات الرضائية.