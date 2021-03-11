مقهى الحافة بمدينة طنجة .. قرن من التاريخ على حواف كؤوس الشاي

لعل أن أي مقهى في المغرب لم تنل شهرة قدر التي نالتها مقهى “الحافة” بمدينة طنجة، ببساطة تجهيزاتها ومحدودية الاختيار في معروضاتها وإطلالتها البانورامية على مضيق جبل طارق. أسر هذا الركن الزوار المغاربة قبل الأجانب، فكان شاهدا على ملتقى المتوسط بالأطلسي.

عبر زقاق “الحافة” المتعرج من ساحة مرشان، تصادفك بعد بضع خطوات وراء أحد الأبواب الحديدية العادية “مقهى الحافة، تأسست سنة 1921″، تلج الباب لتصادف محلا بسيطا تنبعث منه رائحة الشاي المنقوع مع مختلف الأعشاب، بضعة شباب بلهجة طنجاوية أصيلة يرحبون بالزوار ويسهرون على توصيل الطلبيات.

على يمينك، صفان من الأدراج يخترقان منحدرا صخريا، وشرفات مزينة بورود وأشجار تتيح لك ظلا وإطلالة ممتدة على المياه الزرقاء لمضيق جبل طارق، وفي مرمى البصر السواحل الجنوبية لإسبانيا.

هنا تجلس ترتشف كأس شاي بإفريقيا لتسرح ببصرك في أوروبا والبحر الأبيض المتوسط وجزء من المحيط الأطلسي الممتد.

هنا، إلى مقهى الحافة، كان يحج الحالمون منذ قرن من الزمن؛ كتاب ذوو خيال واسع، بحارة يرتاحون من عراك الموج، وكادحون ينفضون وعثاء الأيام الشاقة، وشباب حالمون بالهجرة، زوار مغاربة ينقبون عن كنوز طنجة، وسياح أجانب يتلمسون مكامن التراث الشعبي، وأناس عاديون يزجون سويعات في فضاء لا صوت فيه يعلو على هدير الموج وزعيق النوارس.

محمد المريني، صحافي مخضرم من أبناء حي طنجاوي مجاور، يسر في حديث لوكالة المغرب العربي للأنباء أن مقهى الحافة بالنسبة إليه هي “معلمة تاريخية”. بكثير من الحنين يفسر أنها مقهى شعبية جد متواضعة، لكنها جلبت بفضل موقعها الجميل عددا من الشخصيات.

هي روح مقهى الحافة، يضيف المريني، الذي أفنى سنين عمره بين حواري المدينة العتيقة لطنجة، منوها بأن “المقهى لم تكن أبدا نخبوية ولا فئوية، فقط كانت فاتنة وجميلة”.

بـ”الحافة” تجد الكتاب والشعراء والمبدعين وعامة الشعب، البحارة وعازفي الطرب الأندلسي، هنا تجد خليطا من “عباد الله” من مختلف الشرائح الفكرية والاجتماعية، إنها مقهى وإن كانت تتوفر على شرفات بمستويات متفاوتة، لم تكن طبقية أبدا، هنا يلتقي الجميع دون حدود اجتماعية.

هذا الحنين الجارف الذي استبد بهذا الصحافي المخضرم وهو يحاول لم شتات ذكريات الطفولة للحديث عن علاقته بهذه المقهى التاريخية، ينبع من قيامه وهو طفل بمساعدة مؤسس المقهى “با محمد” وشقيقه “با إدريس” في دفع العربة المحملة بمياه الآبار الطبيعية المستعملة في طبخ كؤوس الشاي.

وبالفعل، فإن كان تاريخ أشهر مقاهي طنجة مقترنا بشذرات من حياة بعض مشاهير الكتاب والمبدعين، كما هو شأن الكاتب الأمريكي بول بولز، أو صاحب رائعة “الخبر الحافي” محمد شكري، أو الشاعر الكبير أبو بكر اللمتوني، أو المفكر الإسباني خوان غويتيصولو، أو الكاتب الفرنسي جان جينيه، فإنها اكتسبت شهرتها كذلك ببساطتها حد الابتذال لدى باقي شرائح المجتمع، وبقدرتها على سحر كافة أطياف الزوار، متحررين ومحافظين، كبارا وصغارا، أغنياء وفقراء.

محدودية المعروض من المنتجات وزهد سعرها قد يكونا ساهما في ضمان الولوج المنصف والمتكافئ لكافة الزبائن إلى هذا الفضاء المنفتح على الطبيعة، هنا لا وجود لقائمة الطعام والمشروبات، ولا للخدمات المصنفة، فالاختيار محصور بين مختلف نكهات كؤوس الشاي، وحساء “البيصارة” التقليدي والخبز، وبعض المشروبات الغازية.

“الحافة” أكثر من مجرد مقهى، إنها ذاكرة مكان محفورة في تاريخ طنجة، زيارة مدينة البحرين لا تكتمل دون ارتشاف كأس شاي وإطلالة ساعة من شرفات المقهى، ومواجهة نسمات الريح الممزوجة بعبق مياه مضيق البوغاز.

ويضيف المريني أن “الحافة اليوم ليست هي الحافة زمان، لم تعد روح المكان هي ذاتها”، ويستذكر أن المقهى في بداياتها كانت عبارة عن شرفات مفروشة بالحصير ومسيجة بالورود، محفوفة بالنباتات المتسلقة كاللبلاب والياسمين الذي يوفر الظل خلال الأيام المشمسة ويزكي المكان برائحة وروده الأخاذة.

حتى دبيب الأقدام على أدراج المقهى لم يعد هو ذاته، يضيف المريني، فجل الوافدين إلى المقهى اليوم من الشباب من سكان طنجة وزوارها، بينما تضاءل الوافدون من كبار المثقفين، الخليط غير المنسجم من كل الأطياف بالأمس صار ينحو إلى التنميط اليوم.

دوام مقهى الحافة رهين بالحفاظ على طابعها الخاص، وعلى شرفاتها الخمس المتراصة هبوطا في اتجاه البحر، وعلى طاولاتها الإسمنتية والحديدية حيث يتعايش الطلاء بالصدأ وكراسيها الحديدية والبلاستيكية غير المريحة. زوار الحافة لا يبحثون عن رفاهية الخدمة ولا جودة المعاملة، إنهم يبحثون عن البساطة والأصالة التي شكلت روح المكان طيلة قرن من افتتاحه.

قبل بضعة أشهر، عاشت مقهى الحافة واحدا من أسوأ أيامها وسط كثير من اللغط حول مصير هذه المعلمة التاريخية؛ إذ انطلقت الأقاويل حول هدم المقهى بعد إقدام مسيرها الحالي على إضافة بناء غير مرخص على مساحة تفوق المائة متر. من باب حرص السلطات على الحفاظ على أصالة المكان، وجهت إشعارا للمسير بضرورة هدم الإضافات الزائدة دون ترخيص، طلب لم يستجب له المعني بالأمر، لتقدم السلطات على إغلاق مؤقت للمقهى وتشرع المعاول في هدم الجزء غير المرخص.

البساطة تضمن الخلود، هكذا يلخص المريني مصير مقهى الحافة في المستقبل، ويرفض هذا الطنجاوي المولد والهوى الذي جاب عددا من البلدان قبل العودة إلى العشق الأول، طنجة، أي زيادة في بناء الأسوار أو الأسقف، الحافة في حاجة فقط إلى أن تبقى كما هي، بشرفاتها ونباتاتها والقطط التي تلهو بين أرجل الزائرين.

هي مقهى الحافة، حيث ما زالت أطياف مشاهير الكتاب الذين سحرتهم طنجة تحلق فوق الأجواء، كتاب من جيل “المهزومين” الذين انتصرت بهم مقهى الحافة، لتصنع تاريخا على حواف كؤوس الشاي، فتصبح مزار السائحين وملاذ التائهين واستراحة الكادحين.