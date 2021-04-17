مقهى مفتوح في رمضان

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تعليقات الزوار2
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بادرة مزيانة…. الواحد عوض يكونصومي… يخلص واحد الطريفة ويبقا يقرا في القهوة.. مزيان
فكرة جيدة و هدف نبيل اللهم يسر