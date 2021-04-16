مقومات التنمية بجهة كلميم واد نون .. الآفاق والتحديات

لا يخفى على الجميع أنه من أساسيات تطور حياة الإنسان تطوير الأرض والمدن والجماعات والحركة التجارية في الآني الحاضر مع استحضار احتياجات المستقبل والحفاظ عليها، وذلك بمواجهة التدهور البيئي المهدد لحياة الأرض والأخذ بمتطلبات التنمية الاقتصادية والعدل والسلم الاجتماعيين.

ولعل أهم المجالات التي تقوم عليها التنمية المستدامة هو ما يمكن أن تتأسس عليه خطة العمل ضمن المشروع الجهوي للتنمية بجهة كلميم واد نون، تهدف إلى تحقيق نمو اقتصادي وصيانة الموارد المتعددة الطبيعية والبيئية وغيرها والتأثير المباشر في الوضعية الاجتماعية للساكنة وتحسينها، وذلك من خلال التشجيع على اتباع أنماط إنتاج واستهلاك متزنة والاستغلال الرشيد للموارد الطبيعية وإغنائها.

لقد بات ملحا رسم سبيل إنمائي حقيقي وخلاق لمستقبل مستدام ليصير أنموذجا تنمويا رائدا للسياحة الجهوية، مواكبة للمشروع التنموي للبلاد والسعي وراء مساهمتها في الإقلاع التنموي الوطني ومن ثمة خلق دينامية تنموية كفيلة بأن تقوم على مبادئ التشارك والإدماج والحكامة والمسؤولية، ومستجيبة لمتطلبات الطاقات الشبابية المعطلة.

ولهذا فإن جهة كلميم واد نون تزخر بمؤهلات ثقافية وبشرية طبيعية وتراثية تستدعي التعريف والجرد والتوثيق والتصنيف والدراسة والتشخيص للوضع البشري والمجالي والبيئي للمنطقة ومتطلبات الحفاظ عليه، ولن يتأتى ذلك إلا بالعمل المشترك والجاد لتحقيق تنمية مندمجة ومستدامة. فكان لزاما أن ينصب الجهد على تنظيم لقاءات تكوينية ميدانيا ورصد أهم البحوث والدراسات العلمية التي تشخص الإكراهات وتذللها، من خلال البحث عن سبل حماية البيئة والحكامة المجالية وصون التراث ودعم الطاقات المتجددة وتشجيع الاستثمار في أفق خلق فرص حقيقية للتنمية، انطلاقا من التساؤل عن طبيعة النموذج التنموي الطموح الذي يستحضر الخصوصية المجالية والتراثية والثقافية:

كيف يمكن دعم السياحة وتشجيعها والتعريف بها وتسويقها؟

كيف يمكن أجرأة التنمية المستدامة على القطاع السياحي انطلاقا من تعزيز حماية البيئة والمجال والتراث البشري والطبيعي، لوظيفتها الأساسية في التخفيف من المشاكل الاقتصادية والاجتماعية وفي صون التراث والتنوع الثقافي والاعتراف به ضمن الثقافة الإنسانية؟

كيف يمكن استثمار المقومات السياحية الروحية والتاريخية والاجتماعية والإيكولوجية والعلمية والمجالية؟

مما يستدعي رسم خريطة طريق واضحة واستعجالية تقف على الأولويات من خلال:

التفكير والاشتغال الجماعيين في الوقوف على تشخيص التحديات ومواجهتها وسبل التنمية المستدامة بالمنطقة مع الإصرار على تأهيل العنصر البشري وتعزيز قدراته الأساسية وتثمين منتوجاته ضمانا لتدبيرها المستدام.

خلق فرص تتكلف بها الجمعيات المحلية للارتقاء بثقافة التنمية المستدامة كما تصورها الاستراتيجيات الوطنية للتنمية، بالتحسيس والتوعية وتشجيع البحث والابتكار نحو التجسيد الفعلي للتنمية بالجهة.

وضع استراتيجية تشاركية ومندمجة تنهض بالقطاع السياحي المتنوع والمتجدد وجعله رافعة تنموية حقيقية في جميع المجالات ذات الخصاص والتي تعاني الهشاشة والركود.

تدارس كيفية تحريك التنمية المستدامة من خلال خصوصيات المجال والطبيعة، من أجل حماية البيئة والحفاظ على التنوع البيولوجي وخلق مشاريع تثمن الواحات وشجر الأركان وتنمي المنتزهات المحيطة، من خلال صيانتها لخلق فرص جديدة للتنمية المجالية وتحسين تدبير الموارد الطبيعية بها.

تحسين أهم المجالات الحيوية والسعي وراء تأسيس مشاريع استراتيجية تعزز حكامة التنمية المستدامة، انطلاقا من دعم الطاقات الشبابية المحلية وصقل مواهبها واستثمارها.

وضع استراتيجية من طرف المهتمين بالمجال وبدعم مؤسسي من خلال القطاعات المكلفة تهدف تدارك التأخر الحاصل في مجال تدبير البيئة وتجاوز الاختلالات التي تعرقل تحقيق التنمية المستدامة، من خلال تضافر الجهود والتشاركية الفعالة وتحسين الثروة الطبيعية وتكثيف مجالاتها وتأهيلها والرفع من جودتها، لضمان التنافسية وتعزيز الجاذبية الإقليمية من خلال ما توفره المنطقة من موارد مجالية مهمة وموروث ثقافي وعمراني وبشري.

خلق استراتيجية لتقويم وتخطيط مجالات التدبير والحكامة المجالية انطلاقا من المشاريع والبرامج خاصة المشاريع المتاحة من طرف الجمعيات النسائية والتعاونيات والمكونات الاقتصادية(Bottom UP) ، ضمن مقاربة تشاركية مع كفاءات المنطقة تغير هيكلة محركات التنمية وتدعم الطاقات الانتاجية وتشجعها خاصة الفلاحة والسياحة الصحراوية والمجال البيئي.

تنظيم ورشات تكوينية نظرية وميدانية للباحثين والكفاءات والمهتمين من الأطر المحلية لجرد التراث المادي واللامادي، من خلال إحصاء النقوش والكتابات الصخرية والمخطوطات والوثائق التاريخية ودراستها ومعالجتها وترتيبها وعرض المواقع التاريخية ذات الأهمية الخاصة للمكون البشري، تقوم به خلية متخصصة ومنظمة في أفق إعداد ملف كامل وشاف كفيل بأن يعرف بالهوية ويحافظ عليها ويصور خصوصية المنطقة العاكسة لحياة الإنسان، وأن يؤهل هذا التراث ويحميه ضمن القائمة العالمية للتراث من طرف منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة اليونسكو. وبهذا يتم إنصافه مما يضمن له الانفتاح وتجاوز المحدود والجزئي إلى ما هو أوسع وأرحب يكون أكثر قابلية للتواصل مع الثقافات الأخرى ونقله للأجيال القادمة ومواجهة كل ما من شأنه أن يهدد بزواله أو يغير من ملامحه أو يحد من استمراريته.

الارتقاء عن أية نظرة ذاتية أو رؤية ضيقة قد تمس بروح التشارك والعمل الجماعي لما يخدم المصلحة العامة في حفظ هوية وجود الإنسان ورمزية المكان، رغم تضارب الإحصائيات والمفاهيم والمسميات والاحتكار المفرط لبعض الحقائق والمعطيات والمأثورات التاريخية. والغاية هي الاستثمار الجيد وبشكل إيجابي لهذا الممتلك المشترك من خلال تشجيع الباحثين والمهتمين في صون الذاكرة الجمعية والوعي بمسؤولية تقديمه وترسيخه كمنتج إقليمي مندمج ومتجانس.

تخصيص فضاءات لصيانة القطع التاريخية والمخطوطات وتخصيص جوائز لتشجيع البحوث وتكريمات للتحفيز ورد الاعتبار للذاكرة الشفهية.

وكل ما تقدم ما هو إلا نافذة لتسليط الضوء على بعض البدائل المقترحة لتحقيق إقلاع تنموي على المستويات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية والعمرانية والبشرية بالجهة، بهدف التصدي للتحديات الكبرى المهددة للتواجد البشري والطبيعي ورسم طريق موحدة تسهل الربط بين شمال وجنوب المملكة، انطلاقا من الحرص على المكون البيئي والموارد والانتاجات الطبيعية ومن ثمة صناعة سياحة إيكولوجية واعدة للالتحاق بقائمة السياحة العالمية وجعلها محركا أساسيا للتنمية المستدامة.