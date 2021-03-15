مكاسب الدبلوماسية الرياضية المغربية تفجر أزمة في الساحة الجزائرية

انفجر صراع جزائري بين وزارة الشباب والرياضة والاتحاد الجزائري لكرة القدم بسبب نجاح المغرب في قطع الطريق على جبهة البوليساريو الانفصالية للوصول إلى الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم (الكاف)، بعدما تمت المصادقة بالإجماع على التعديل الذي تقدم به فوزي لقجع، رئيس الجامعة الملكية المغربية للعبة ذاتها.
وينص هذا التعديل، الذي أقره الجمع العام العادي والانتخابي الـ43 لـ”الكاف” المنعقد يوم الجمعة الماضي بمدينة الرباط، على أنه “لا يجوز لأي دولة ليست عضوا في الأمم المتحدة أن تشارك في هيئة دولية ذات طبيعة ثقافية أو رياضية أو غيرها”.
ووفق مصادر جريدة هسبريس الإلكترونية، فقد عبأت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم بتنسيق مع وزارة الخارجية المغربية جهودها من أجل عدم قبول سوى ممثلي البلدان المستقلة والأعضاء في الأمم المتحدة فقط لعضوية الكونفدرالية الإفريقية؛ وهو ما فجر خلافا داخل الحكومة الجزائرية باعتبارها أكبر مدافع عن “الجمهورية الوهمية”.
وكان فشل الدبلوماسية الجزائرية في مجال كرة القدم على مستويين؛ الأول يتمثل في انسحاب خير الدين زطشي، رئيس الاتحاد الجزائري لكرة القدم، من الترشح لعضوية “الفيفا”. والمستوى الثاني يكمن في نجاح الرباط في قطع الطريق على “الكيان الوهمي” بـ”الكاف”.
ورمت وزارة الشباب والرياضة الجزائرية كرة الفشل في ملعب رئيس الاتحاد الجزائري لكرة القدم، حيث كشفت مراسلة أن الوزارة حذرت خير الدين زطشي من عواقب ترشيح نفسه لانتخابات مجلس “الفيفا” في آخر الآجال، ومن دون تحضيرات ومشاورات مسبقة.
وجاء تسريب المراسلة الوزارية إلى الصحف المقربة من العسكر رداً على تصريحات زطشي، التي اعتبر فيها أن هزيمة ممثل الجزائر سببها “مؤامرة خارجية وخيانة من الداخل”.
وحملت وزارة الشباب والرياضة الجزائرية مسؤولية الفشل إلى زطشي، وقالت إنه “لم يشركها، ولا أيّ سلطات رسمية أخرى؛ بل وضعهم تحت سلطة الأمر الواقع، من خلال إبلاغهم في آخر لحظة برغبته في الترشح، رغم أن هذه المناصب لها طابع سياسي، تتطلب من الراغب في دخول غمارها التحضير مبكرا وإبلاغ السلطات لمدّه بيد العون عن طريق القنوات الدبلوماسية الرسمية”.
وتأتي مراسلة وزارة الشباب والرياضة فقط من أجل شخصنة الفشل الجزائري، إذ إن وزير الشباب والرياضة الجزائري هو من أعطى الضوء الأخضر من أجل ترشيح زطشي وتمكينه من دخول انتخابات مجلس “الفيفا”، قبل أن ينسحب ساعات قبل بعد العملية الانتخابية.
وبخصوص قطع الطريق على “الكيان الوهمي”، قدّم الاتحاد الجزائري لكرة القدم، مساء السبت، توضيحات بشأن النسخة الـ43 للجمعية العامة لـ “الكاف”، التي انعقدت بِالعاصمة المغربية الرباط. وقال إن الرئيس خير الدين زطشي صوّت ضد تعديل بعض لوائح “الكاف”، وأيضا ضد التقرير المالي للاتحاد الإفريقي لكرة القدم.
وتقود الصحف الجزائرية المقربة من السلطة حملة واسعة ضد رئيس الاتحاد الجزائري لكرة القدم. وقالت صحيفة “الشروق”، في عنوان لتقرير لها في الموضوع، إن “زطشي يتسبب في فقدان هيبة “الفاف” لدى “الكاف” و”الفيفا”.
وهاجمت صحيفة “النهار” خير الدين زطشي، من خلال عنوان: “زطشي يطعن القضية الصحراوية.. ويتجاوز الخطوط الحمراء”، مشيرة إلى “احتفالات في المغرب بعد انتصار دبلوماسيته الرياضية على الجزائر”.
وتعمق هذا الخلاف الجزائري عقب انتخاب فوزي لقجع، رئيس الجامعة المغربية لكرة القدم، عضوا في مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم عن القارة الإفريقية.
المرشح الجزائري الزطشي كان يعتقد انه مرشح للانتخابات في الجزائر حيث التزوير هي العملة السائدة
نسي بان ملفات الترشيح تشرف عليها لجنة النزاهة في المؤسسة الدولية لكرة القدم
ما يقع للجزائر و مند مدة يصطلح عليه في اللغة العربية بتمريغ الانف في التراب…
هزيمة تلو الأخرى. كيف لرئيس الفدرالية الجزائرية لكرة القدم أن يترشح لمنصب دولي بدون علم الحكومة كلام هراء. أسأل الله العلي القدير ان تتوالى الهزائم على عسكر الجزائر إن شاء الله.
اللي يزرع الشوك، يحصد الشوك،، واللي ينوي الخير يلقاه،،
الجزائر دولة عدوة للمغرب لايمكن أن يتم وصفها بغير ذلك.
الحقد والحسد والبغض الدفين والمكر ولايحيق المكر السيء الا بأهله.
هكذا علقت جريدة النهار الجزاءرية بالحرف 3 دقائق تنسف مزاعم زطشي.. هكذا مرر المراركة مخطط إقصاء الصحراء الغربية !
,هنيأ لنا بهدا الانتصار الدبلوماسي الرياضي الساحق و لاعزاء الحاقدين و الحاسدين و جيران السوء .
الجزائر أصبحت أضحوكة الأمم ،إذ ما دامت منشغلة بمنجزات المغرب على جميع الأصعدة وفشلها حتى في توفير مادة الحليب لشعبها ستبقى على هذا الحال حتى تصاب بالسعار أكثر فأكثر .الله يشافيها من الحسد.
المغرب اصبح رقم صعب لاعداؤه، مع العلم ان الانتصارات المتتالية للديبلوماسية المغربية قد اصابت حكام الجزائر بالسعار،،
السكات والدق هو السلاح الفعال للاعداء الوحدة الترابية،،
الله يهدي هذه الجزائر، إختصاصها هو صناعة الشر وتصديره وذلك منذ إحداثها من طرف فرنسا. من كثرة الحقد والغل والنفس الأمارة باالسوء اللذان تمتاز بهما الجزائر فإنها مستعدة أن تبيع البلاد كلها لكي لايتمم المغرب وحدته الترابية.
اللهم يارب إضرب الظالمين بالظالمين وأخرجنا من بينهم سالمين
هذا هو الدق وزد دق الرياضي والسلام…
المغرب رقم صعب يلبعها صح الصح ويالتالي هده الضربات الموجعة المبرحة التي يسددها المغرب لاعداء وحدته الترابية تجعلنا كمغاربة نفتخر بالدبلوماسية المغربية القوية وبحنكة الاستاد فوزي لقجع المغربي الفحل نعم قانون قفل الباب على البوليزاريو الانفصالية المدعومة من قبل النظام الجزائري الديكتاتوري الفاسد مفاده أي كيان يريد الانضمام للكاف يجب ان يكون عضو في هيئة الأمم المتحدة وهدا لا تتوفر عليه البوليزاريو الانفصالية بالمرة ادن يا أعداء وحدةالمغرب الترابية رفدو على قلبكم المغرب صعيب عليكم وبزاف بزاف
هنيئاً لنا جميعاً كمغاربة….
ولكن نتمناو من بعد كل هاذ الانتصارات تأتي انتصارات الدولة في محاربة كل ما يضر بالمواطن البئيس الذي طال انتظاره حتى ينعم بعيش كريم في امان و طمأنينة و خاصة العدل… فالكافر إذا ظُلِم و دعا الله، استجاب الله لدعاءه لا حبا للكافر ولكن حبا للعدل.. و الحمد لله نحن مسلمون في بلد مسلم….
أعطه العصير! استنجد غريق بفريق وصل إلى مستوى اغرق منه.
قسما عظما والله بقدر الفرحة ديالي لهذا الانجاز
والإجازات السياسية هنا غصة في قلبي وكل يوم اقول ستفرج وبعد مرور 10 كالذي تاه فقلت يجب أن اتحرك وان استعمل جميع منصات التواصل وان اضغط من خلالها ولكن سمعة بلدي كانت دائما أمامي وحتى لا أطيل الموضوع عن العالقين بالمهجر من خلال القرار الاخير وأخص بالذكر مع مصر
كيف يعقل طائرة مصرية تحط بالمغرب لإعادة العالقين يوم الجمعة الفارط وهناك برمجة اخرى
وكيف تمكن ضيوف الكاف والفيفا إلى الدخول إلى المغرب مع العلم ان الترانزيت ممنوع
وكيف تمكن وفد الجزائر بقيادة زطشي من الدخول إلى المغرب عن طريق فرنسا
أليست هذه الدول فيها المحور كوفيد
ولماذا ألغيت تذاكير المغاربة العالقين عبر الترانزيت من الدوحة، الإمارات، فرنسا
ما الفرق بين ضيوف الفيفا و بين أبناء هذا الوطن
اما حال سفارتنا فحدث، ننتظر رد الخارجية مع إقفال جميع الخطوط
للتذكيرالسفر لمدة أسبوع من أجل عملية و التوفير على جميع التصاريح ووو
أليس من الأجدر استرجاع العالقين ومبا؛ رة الاختبارات هنا بالمغرب ولما لا الحجر هنا في مغربنا العزيز
صراحة بعد هذا الصبر…
شكرا
اللهم لا شماتة في الحاسدين
وتحية خالصة لفوزي لقجع
أي فشل كيفما كان عند لفراقشية، إلا و يحملون المسألة للالمؤامرات المغربية. الله يبقي الستر.