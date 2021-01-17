مكافحة كورونا تغلق المنافذ البرية بسلطنة عمان

مكافحة كورونا تغلق المنافذ البرية بسلطنة عمان
صورة: مواقع التواصل الاجتماعي
الأحد 17 يناير 2021 - 13:18

أعلنت اللجنة العليا المكلفة ببحث آلية التعامل مع التطورات الناتجة عن انتشار فيروس كورونا في سلطنة عمان، اليوم الأحد، أنه تقرر إغلاق المنافذ البرية للسلطنة، لمدة أسبوع قابلة للتمديد، بدءا من الساعة السادسة من مساء يوم غد الاثنين.

ووفقا لما نقلته وكالة الأنباء العمانية فإن القرار جاء بعد اطلاع اللجنة على تقرير من الفريق الفني المختص حول انتشار السلالة الجديدة سريعة العدوى من الفيروس، وحمايةً لسائر أفراد المجتمع.

وأكدت اللجنة أن الجهات المعنية ماضية في متابعة المخالفين لقراراتها ومعاقبتهم، ولفتت الانتباه إلى أنه لوحِظَ تهاون من قبل عدد متزايد من المواطنين والمقيمين في الالتزام بالإجراءات الاحترازية المعتمدة، خصوصا عدم لبس الكمامة وإقامة التجمعات بأعداد كبيرة من الناس للمناسبات الاجتماعية.

إغلاق المنافذ البرية السلالة الجديدة سلطنة عمان فيروس كورونا

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‫تعليقات الزوار

1
  • samir
    الأحد 17 يناير 2021 - 13:21

    المغرب نظاما وحكومة وشعبا يتحمل المسؤولية في تأخر التوصل باللقاح.
    في الوقت الذي كانت فيه الدول الأخري تهتم بتمويل العلوم. كنا ننفق الاموال على المهرجانات وكرة القدم.

    -2
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