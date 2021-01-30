مكتب الاتصال الإسرائيلي‬ يراهن على التقارب وضمان مصالح اليهود المغاربة

باشر الدبلوماسي الإسرائيلي دافيد جوفرين مهامه على رأس مكتب الاتصال الإسرائيلي بالرباط، والأمل يحدوه للدفع بالعلاقات بين المغرب وإسرائيل إلى مستويات متقدمة، وتجاوز لحظة “التردد” التي طبعت تحركات الطرفين خلال الفترة السابقة، بينما سيكون رهان الإسرائيليين الرئيس الوصول إلى علاقات كاملة مع المملكة.
ودافيد، الذي شغل منصب سفير إسرائيل لدى مصر حتى عام 2019، يتحدث اللغة العربية بطلاقة، وخبير في شؤون الشرق الأوسط والحضارة الإسلامية. وبدأ جوفرين العمل الدبلوماسي منذ سنة 1989، وتدرج في مناصب متنوعة في مقر وزارة الخارجية الإسرائيلية، بما فيها مدير قسم الأردن، ومستشار سياسي في الوفد الدائم الإسرائيلي لدى منظمة الأمم المتحدة.
وحصل ممثل مكتب الاتصال الإسرائيلي بالرباط على الدكتوراه في علوم الإسلام والشرق الأوسط من الجامعة العبرية، وله مقالات أكاديمية عدة حول قضايا الشرق الأوسط والمنطقة.
وتسعى إسرائيل إلى تحقيق تقارب تاريخي مع المغرب، مع العمل على تعزيز التعاون في المجالات السياحية والثقافية والاقتصادية، بينما تسعى الرباط إلى الاستفادة هي الأخرى من هذا الاتفاق من خلال الانفتاح على صناعات جديدة والقدرة على امتلاك المهارات والمعرفة.
هشام معتضد، الخبير في الأمم المتّحدة، أكد أن مكتب الاتصال الإسرائيلي في المغرب “سيركز على تعزيز التقارب بين الرباط وتل أبيب على مستوى العلاقات الدبلوماسية والسياسية في ما يخص المصالح المشتركة، والدفاع عن المبادئ المتقاطعة على مستوى بعض القضايا ذات الاهتمام المشترك”.
وأوضح المحلل السياسي ذاته أنه “بالإضافة إلى مهمة تقريب وجهات النظر السياسة والدبلوماسية سيشكل مكتب الاتصال الإسرائيلي قناة تواصل إدارية بين الرباط وتل أبيب، لضمان مصالح اليهود المغاربة والدفع بالروابط الثقافية والإنسانية بين المغاربة المقيمين في إسرائيل والمغرب إلى أعلى مستويات الانتماء الهوياتي، لتحصين هذا الرابط الشعبي والإستراتيجي”.
وأكّد معتضد أنّ “مدير مكتب الاتصال الإسرائيلي في المغرب سيعمل على إعادة هيكلة مهمة المكتب تماشيا والتنفيذ الكامل للالتزامات الإسرائيلية، وتحديد المزيد من الخطوات الهادفة والدفاع عنها داخل إطار الاتفاق الثلاثي الذي وقع عليه كل من المغرب الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل”.
وشدّد الباحث في جامعة “شيربروك” الكندية على أن “للمكتب الإسرائيلي مهمات محددة وجد مؤطرة دبلوماسيا بين الرباط وتل أبيب، وذلك لكونه آلية تواصل دبلوماسي بمهام محدودة ودور تواصلي دقيق قائم على تنفيذ توجهات إدارية، والسهر عليها من أجل التنزيل الفعلي للالتزامات الكاملة المتعلقة بالعناصر المتضمنة في الإعلان الثلاثي والنهوض بها والدفاع عنها”.
وقال الخبير ذاته إن “المهام التواصلية لهذا المكتب ستشكل فرصة جديدة أمام الجالية اليهودية المغربية المقيمة في إسرائيل، للحفاظ على روابطها التاريخية مع المغرب، وخاصة تعزيز ذاكرتها المشتركة مع الشعب المغربي وتقوية موروثها الثقافي المغربي والإنساني مع بلدها الأصلي”، مبرزا أن “الدور الإستراتيجي للمكتب كقناة تواصلية سيقوي الرافد الهوياتي لليهود المغاربة، وسيمكن المغرب من الحفاظ على الروابط الشعبية وتقويتها مع الجالية اليهودية المغربية المقيمة بإسرائيل”.
اليهود المغاربة احسن مئات المرات من الحاقدين الذين ينتظرون تغريدة بايدن التي لن تأتي ابدا
الصحراء مغربية الى الابد هنيئا لكم بقطاع الطرق والمرتزقة !
كل المغاربة الذين زاروا إسرائيل ياكدون أن الإسرائيليين يرحبون بهم كثيرا ويحضون بمعاملة خاصة.
وكل مغاربة الخليج ياكدون انهم يتلقون معاملة عنصرية واحتقار من عرب الخليج.
لما تعترف بالكيان الصهيوني يجب ان تعترف بان القدس عاصمته.
اضن ان شهداء المغرب العربي الذين دافعو عن باب المغاربة يتقلبون في قبورهم من هذا الجيل الخانع المستسلم.
اللهم لا تاخذنا بما فعل السفهاء منا
salam, Ne oublie pas il y a pas mal de terrain sur le territoire, ils revient ou population juives en Israël . préparez vous pour rendre ces terrain et pas mal des personnes et pour les personnes qui encourage cette relation sa maison est deja sur un terrain de quelque ‘un juives donc si un juives viens avec des preuves ne dites je ne connus pas ca donc la loi est claire détruit ta maison et quitte le lieu oi salam
مصالح اليهود وكان اليهود هم من استقبل المغاربة في بلادهم، لا اليهود ولا العرب هم كانوا لا جئين في المغرب عند الشعب الامازيغي الدي قدم لهم الحماية ويجب أن يشكروه على دالك، دخلهوم اخرحوك
السلام عليكم ورحمة الله اريد ملخص واضح من فضلكم لم أفهم الكثير
المشكل في القضية الفلسطينية ليس الفلسطينيين ولو انهم جزء من من المشكلة, يمكن ان تقف معهم او لا, المشكل في فلسطين هو القدس اولى القبلتين و ثالث الحرمين, اذا كان المسلم يبيع مقدساته فاين اسلامه,
لا تخلطو الامور
السؤال المهم هو لماذا الكيان الصهيوني ينصح اليهود المغاربة بأن لا يشترو عقارات في المغرب. وان لا يثقو في العقار في المغرب. وضعية اليهود المغاربة في اسرائيل ليست احسن من وضعيتهم لو رجعو لأرض الوطن. ففي المغرب يمكنهم العيش أفضل بكثير من اسرائيل. ربما تخشى اسرائيل هرب اليهود المغاربة ورجوعهم للمغرب.
كيف تعامل إسرائيل الفلسطينيين؟ جُدُرْ الفصل العنصري، الحصار، الفوسفور الأبيض،تجويع الأطفال،كسر عظامهم؟كيف تَعَامل يهود الغرب الأشكناز مع يهود الشرق السيفارديم؟كيف يعامل الفلاشا في إسرائيل؟هل لديكم فكرة عن وضعهم الاجتماعي والجنائي؟كيف يعامل الزنوج في إسرائيل؟هل لديكم فكرة عما تقوله النصوص الدينية والثقافية الإسرائيلية عن الشعوب الأخرى وعن قتل الأطفال والنساء، اغتصابهن، بقر بطونهن؟هل نستطيع أن نقول أنها لا تلائم ليس فقط القرن 21؛بل أيضا تضاهي القرون الوسطى،محاكم التفتيش،الأوطودافي،البوغروم،محارق النازية!هل سمعتم بقصة رئيس الكنيست السابق أبراهام بورغ الذي تبرأ من الصهيونية وقال أنه لم يعد يرغب في أن يكون يهوديا بالمواصفات الصهيونية؟هل عندكم فكرة عما يقوله المفكر المغربي جاكوب كوهين عن التطبيع و محفزاته؟ الإنسان يجب أن يكون مع الحق بدون أدنى اعتبار ديني، ثقافي، عرقي، سياسي،إديولوجي!عاشت فلسطين حرة أبية! الصحراء مغربية بدون اعتراف الحبر و الكاميرا! هل صدر تصريح صريح عن بايدن!لم يذكرونا و لو بكلمة! قاليك الاعتراف! الاعتراف فقط بالتطبيع!بان الشغل!لا لذباب الكوميرا الدولارية من قوم تبع وطبع
Pour ceux qui ne le savent pas, Israël a le plus puissant lobby au Monde dans le Congress américain, les sociétés les plus puissantes au monde sont derige par des juifs
Quand on parle de notre plus importante resource, ce n’est pas le phosphate ou la location geographic, c’est le facteur humain et surtout les musulmans et juifs marocains qui ont un immense poids au États Unis
Le lobby algérien n’a aucune chance contre les marocains juifs au États Unis
James Baker, John Bolton, Senator Inhoff et les autres vonts le découvrirez très vite
Vive le Maroc et Salue à tous les Marocains musulmans et juifs partout au ,
Monde et merci pour votre amour à votre pays le Maroc, sans vous le Maroc ne sera plus qu’une petite province en Afrique dominée par l’Algérie
و مصالح الفلسطينيين في فلسطين؟؟؟ ؟
و كل يوم تبنى مستوطنات و تهدم بيوت وووو
اما هنا فمصالح المغاربة اليهود فهي مضمونة قبل ظهور إسرائيل….
لان المغرب له حضارة…
و المغاربة لا تحقد على احد….
من حمى اليهود من النازية…. ؟؟؟؟
أرى ان المغاربة كأنهم ولدوا من جديد وراهم فرحانين بالتطبيع مع اليهود ،،وكأن احد أقاربهم المقربين قد عادبعد غياب طويل ، وكأني بهم لا يعرفون اليهود ،ما ترونه من معاملة هي صفة من صفاتهم النفاق والخبث وزرع الفتنة بين الناس وها هم قد بدأوا يجنون ثمار تقربهم من المغاربة ،حيث أصبح العديد من المغاربة يقارنون بينهم وبين المسلمين ويرون بان الخير كلهم مع اليهود رغم ان ديننا الحنيف يحذرنا من شرهم فحتى الرسول عليه الصلاة والسلام خدعوه وبطشوا بالانبياء وهم لا يمكن ان يفصحوا لك ابدا عن مكنوناتهم هذا موجود في القران ،،الغريب ان بعض ضعاف النفوس من المغاربة يصفهم بالاشقاء دون ما يعرفون معنى الكلمة فاذا كان اليهود شقيقك فانت أيضا يهودي لانه اخاك كما وصفته ،فهل ترضى لنفسك ان يناديك احدهم باليهودي ،،عند جدودكم كانت كلمة يهودي تعتبر شتيمة عندما يشتم المغربي اخاه المغربي ويريد اغاضته يقول،، له انت وحد اليهودي ،،أي فيه كل الصفات القبيحة ،،واليوم تغير الوضع ،،لا حول ولا قوة الا بالله