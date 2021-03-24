مكتب الرجاء يمنح "فرصة ثانية" للمدرب سلامي

في الوقت الذي أجمعت فيه أغلب مكونات الرجاء الرياضي على ضرورة الانفصال عن مدرب الفريق جمال سلامي، عقب الهزيمة في مباراة الديربي أمام الوداد الرياضي بهدفين نظيفين، الأحد الماضي، فاجأ المكتب المديري للفريق الجمهور “الرجاوي” بقرار تشبثه بخدمات الإطار الوطني.

وعلمت “هسبورت” من مصادر من داخل فريق الرجاء الرياضي أن تحركات تيارات مختلفة في برلمان النادي، بين منخرطين يؤمنون الحماية لمدرب الفريق، وآخرين يتربصون للإطاحة به، خدمة لمصالح وكلاء أعمال لاعبين، كانت حاسمة في الساعات القليلة الماضية، قبل أن يقتنع المكتب المديري للنادي بطرح التيار الموالي للمدرب، ليتم اتخاذ قرار الإبقاء على سلامي على رأس الإدارة الفنية للفريق “الأخضر” بداعي الحفاظ على الاستقرار التقني للنادي.

وأشارت المصادر نفسها إلى أن المكتب المديري للنادي تواصل مع مجموعات “الماكانا” لإبلاغها بقرار الإبقاء على سلامي مدربا للفريق وشرح حيثياته، خصوصا في ظل الموقف القوي الذي سجله الفصيلان المشجعان للنادي، من خلال البلاغ ذي الطابع التهديدي الذي خير السلامي بين الرحيل أو الاضطرار لمواجهة مجموعات “المكانا” أمام الوازيس، مقر النادي.

ويواجه سلامي، الذي سيستمر في مهامه مدربا للفريق “الأخضر”، صعوبات كبيرة لضبط مستودع ملابس النادي، في ظل التكتلات الموجودة بين اللاعبين، وحرب الوكلاء المعلنة في صفوف الفريق الأخضر منذ بداية الموسم الكروي الجاري.

جدير بالذكر أن الرجاء الرياضي ينافس على 4 واجهات، ويتعلق الأمر بالدوري المحلي الذي يحتل المركز الثاني في جدول ترتيبه، ومنافسات كأس العرش، وكأس الكونفدرالية الإفريقية، وكأس محمد السادس للأندية البطلة.