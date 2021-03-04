مكتب الصرف يرصد حجم تراجع الفاتورة الطاقية

مكتب الصرف يرصد حجم تراجع الفاتورة الطاقية
صورة: أرشيف
الخميس 4 مارس 2021 - 09:19

أفاد مكتب الصرف بأن الفاتورة الطاقية تراجعت مع متم شهر يناير الماضي بنسبة 30,4 بالمائة، مقارنة مع الشهر ذاته من السنة الفارطة.

وأوضح المكتب، في نشرته المتعلقة بمؤشرات المبادلات الخارجية برسم شهر يناير 2021، أن هذا الانخفاض يعزا أساسا إلى تراجع مقتنيات الغازوال والفيول؛ بناقص 1,732 مليار درهم.

وأضاف المصدر ذاته أن هذا التراجع يعود، أيضا، إلى انخفاض الأسعار بنسبة 31,4 في المائة، بـ3.907 درهما/طن مع نهاية يناير 2021 مقابل 5.694 درهما/طن عام 2020، مشيرا إلى أن الكميات المستوردة انخفضت بنسبة 22,5 في المائة.

أسعار المحروقات الفاتورة الطاقية مكتب الصرف

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‫تعليقات الزوار

1
  • yacoub
    الخميس 4 مارس 2021 - 10:27

    سلام عليكم ورحمة الله وبركاته حاجة واحدة لي مبغاتش تفهم للمغاربة وهي انهم كل يوم يستفيقون علي الزيادة في تمن المحروقات رغم انخفاض أسعار النفط العالمية

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