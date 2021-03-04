مكتب الصرف يرصد حجم تراجع الفاتورة الطاقية

أفاد مكتب الصرف بأن الفاتورة الطاقية تراجعت مع متم شهر يناير الماضي بنسبة 30,4 بالمائة، مقارنة مع الشهر ذاته من السنة الفارطة.

وأوضح المكتب، في نشرته المتعلقة بمؤشرات المبادلات الخارجية برسم شهر يناير 2021، أن هذا الانخفاض يعزا أساسا إلى تراجع مقتنيات الغازوال والفيول؛ بناقص 1,732 مليار درهم.

وأضاف المصدر ذاته أن هذا التراجع يعود، أيضا، إلى انخفاض الأسعار بنسبة 31,4 في المائة، بـ3.907 درهما/طن مع نهاية يناير 2021 مقابل 5.694 درهما/طن عام 2020، مشيرا إلى أن الكميات المستوردة انخفضت بنسبة 22,5 في المائة.