مكتب الفوسفاط يحدث ثورة خضراء بدعم مليون فلاح في القارة السمراء

بمناسبة اليوم العالمي لإفريقيا، أعلنت مجموعة المكتب الشريف للفوسفاط (OCP) عن مواكبتها لأكثر من مليون فلاح إفريقي منذ سنة 2016، عبر عدد من البرامج التي أطلقتها بهدف إحداث ثورة خضراء في القطاع الفلاحي الإفريقي.
وذكر المكتب، ضمن معطيات توصلت بها هسبريس بهذه المناسبة، أن فرعه OCP Africa واكب الفلاحين الأفارقة لدعم انتقالهم من الزراعة المعيشية إلى الزراعة التي تخلق القيمة من خلال تشارك التجارب وتقوية التعاون وخلق الشركات وإتاحة الحلول المبتكرة للاستجابة لحاجيات التحول المستدامة للفلاحة.
ويتواجد الفرع الإفريقي للمكتب الشريف للفوسفاط في القارة عبر 12 فرعا ومكتبا تمثيليا ويقود عددا من المشاريع والبرامج المرتبطة بالابتكار الفلاحي واستعمال التكنولوجيات الحديثة، إضافة إلى البحث والتطوير.
وتقوم مهام OCP Africa على تحسين تسميد وإنتاج التربة من خلال مجموعة من المنتجات الملائمة، وتأمين إنتاج أسمدة تنافسية بالقرب من الأحواض الزراعية الكبيرة، والمساهمة في تطوير شبكات جديدة للتوزيع المحلي لخدمة القطاع الفلاحي، وتحسين وصول الفلاحين إلى مدخلات الجودة والتمويل والسوق والتكوين والتقنيات.
وإذا كان توفير الأسمدة المناسبة هو بالتأكيد النشاط الأساسي للفرع الإفريقي للمكتب الشريف للفوسفاط فإن انخراطه والتزامه يتجاوز ذلك بكثير إلى المساهمة في تحقيق الثورة الخضراء في إفريقيا، من خلال نهج شامل يضع المزارع الصغير في قلب الاهتمامات.
من بين المشاريع التي تضعها مجموعة المكتب الشريف للفوسفاط لفائدة القارة، نجد OCP School Labs وهي عبارة عن مدرسة ومختبرات متنقلة وآلية تكنولوجية يسهر عليها مهندسون زراعيون لتقديم دعم متعدد السنوات للفلاحين والاستفادة من الحلول التكنولوجية لاستمرار تواصلهم مع المستشارين الزراعيين.
أما برنامج “Agriboosters”، فهو يسعى إلى تقديم أفضل الشروط لرفع مردودية الفلاحين وتطوير إنتاجيتهم، من خلال الوصول إلى مجموعة من المنتجات (الأسمدة ومنتجات الصحة النباتية والبذور الهجينة) وعدد من الخدمات المتعلقة بالحصول على القروض وتقوية ارتباطهم بالسوق.
وحسب المعطيات التي نشرتها المجموعة، فقد تم تنفيذ مشروع “Agriboosters” في أربع دول في القارة الإفريقية باستهداف 630 ألف فلاح؛ وهو ما مكن من رفع متوسط مردوديتهم الفلاحية بحوالي 30 في المائة.
وطورت المجموعة المغربية أيضا برنامجا باسم “Farmer Houses” وهو حل شامل للتوزيع لمواجهة تحدي توفر المدخلات الفلاحية، حيث يتم تجهيز كل “دار مزارع” بمكتب ومكان تخزين وبئر ودراجات ثلاثية العجلات ومختبر للتحليل الرقمي للتربة وخلاط ذكي. وفي المجموع، تم تجهيز 51 دار مزارع في 18 ولاية في نيجيريا مكنت من استفادة 29 ألف مزارع صغيرة.
وبالإضافة إلى ذلك، أطلقت مجموعة المكتب الشريف للفوسفاط برنامجا تحت اسم “Agripromoters”، وهو عبارة عن وكلاء تابعين لـOCP Africa ملحقين بدور المزارع للسهر على أنشطة التكوين والإرشاد والتوجيه والتوضيح.
ومن أجل الوصول إلى المزارعين القرويين أصحاب الأراضي الصغيرة، تم تجهيز كل وكيل بدراجة ثلاثية العجلات وجهاز لوحي. وقد وصلت هذه المبادرة إلى حوالي سبعة آلاف مزارع في نيجيريا، ومكنت من خلق فرص عمل محلية.
ومن أجل الوصول إلى المزارعين القرويين أصحاب الأراضي الصغيرة، تم تجهيز كل وكيل بدراجة ثلاثية العجلات وجهاز لوحي. وقد وصلت هذه المبادرة إلى حوالي سبعة آلاف مزارع في نيجيريا، ومكنت من خلق فرص عمل محلية. OK, سؤال لماذا نيجيريا لم تسحب الاعتراف بالبوليساريو ؟ ماهي نسبة البطالة في مدينة خريبكة ؟
إدعموا المواطن تلمقهور أولا أيها اللصوص….كفا من نهب المال العام وقهر الشعب
بحال يلا الفلاح المغربي وصل الى مستوى الفلاح السويسري والألماني وعليه شاط الخير فلماذ لا نهدره على البراني مثل هذه الأخبار تستفز وتحتقر الفلاح المغربي المرمي في الجبال والسهول والهضاب ولا احد يسال عنه يعاني من الاقصاء والفقر والظلم والمعاناة الًرهيبة !!
لك الله يا فلاح بلادي
Occupez vous des agriculteurs pauvres de latlas deja et des enfants qui fuient le Maroc comme si c’est la fin du monde. Pour redorer l’image du Maroc.
شاط الخير على زعير ساط الخير على زعير شاط الخير على زعير ساط الخير على زعير
لا أفهم يقتل بيئتنا الزراعية بالمناطق التي يستغلها ويدعم التنمية الزراعية بافريقيا النفاق بعينه
Je pensais qu’ils allaient subventionner مليون فلاح au Maroc, mais bon les FELLAH marocains peuvent attendre, ils n’ont pas besoin d’aide et ne sont donc pas prioritaires. S’agit-il d’aveuglement? De mépris pour les Marocains? De la connerie humaine? JE n’arrive pas du tout à m’expliquer comment certaines personnes peuvent raisonner. Ça me dépasse, ils ont une logique qui leur est particulière. J’ai appris FELMADRASA que AL AQRABOUN AWLA BELMA3ROUF, or ici on est loin du bon sens, des recommandations de notre religion. Je vis à l’étranger mais je me mets à la place des gens qui sont dans le besoin et qui lisent ces âneries. Y a de quoi enrager.
,Je croyais rêver et lire un million d’agriculture
marocains
دائما نسمع بالفوسفاط وبأن المغرب عندو الفوسفاط وهو غنئ بالفوسفاط … لكن لم نر شيئا من هذا الغنى ….
الآن نسمع أن الفوسفاط ذهبت به الرياح الى أفريقيا … ومن منا يقبل عقله ويثيق في هذا الكلام ؟
حتى في الدعاء نقول اللهم ارحمنا …. نحن أولى بالرحمة أولا ثم والدينا …. ثم الأفارقة .
وفي نظري هذه خدعة لتبرير ربما البلايير التي اختفت …
وبيس المصير
أسلوب ذكي و سياسة ناعمة لإكتساح إفريقيا. تحية إكبار و تقدير واحترام لجنود الخفاء الذين يعملون بجد و صمت من أجل إشعاع الوطن.
كنت اتمنى ان يكون العنوان : المكتب الشريف للفوسفاط يدعم مليون فلاح مغربي
هدا الدعم اولى بيه الفلاح المغربي الضعيف. مساعدات الى فلسطين ال لبنان والفقر ينخر بلادنا. والله حتى منكر. اابارح شفت راجل كبير هوى والزوجة ديالو تيطلب وتيبكي والله حتى مؤلم
و الدولة السودأ مدعموهاش تعطيو غير لبراني حنا نموتو مثلاا ولا نمشيو نطلبو من الاجانب ؟؟
لم يتبقى إلا إفريقيا مليون فلاح في افريقيا في حين المغرب في حاجة ماسة للتنمية.
هناك دولة لا ترى بعين الرضى هذا المشروع اللي يعود بالفاءدة على الجميع
شاط الخير على زعير و كيفرقوه بالمغارف ههههههههه
ادعموا المواطن المغربي أيها اللصوص،إلى أين تذهب أموال الفسفاط،فهمنا قبحكم الله أيها المافيا،الشعب يموت من أجل لقمة الخبز وأنتم أخذتم ثروات الوطن
نطلب من ocp ان يساهم في الحزام الاخضر بين مركباته بلجرف الاصفر ومدينة الجديدة للحماية من اخطار رائحة الكبريت التي نعاني منها بمولاي عبدالله والجديدة عندما تكون الرياح في هذا الاتجاه خصوصا في الساعات الأولى من الصياح!!!؟؟؟. اذ يصبح التتفس مقلقا ونجد في الصباح راءحة الكبريت في الملابس .
لهذا السبب نحن نستورد القمح. ونستورد القطاني. ونستوردالتمور . ونستورد الثوابل. ونستورد اللوز. ونستورد الجوز ونستورد الكاكاو. ونستورد القهوة .
فأين اللون الأخضر واين هو الأخضرار
وني
المهم هو أن خيرنا ما ياخدو غيرنا والفلاح المغربي يعتمد على راسو حتى يعضو القرد لي انيابو ماضييييين؟؟؟؟ هنيئا لاخواننا الأفارقة والفلسطينيين احنا ما خصنا خيييير شبعناااا
بعض الفلاحة عندنا بسبب الغلاء ماكيقدروش على شرائو ،
ودعمونا حنا بعدا… راه واصلا لينا للعضم. الطلاب يطلب و مرتو تصدق. إنتهى الكلام.
شاط الخير على زعير و بقا كايفرق فالشعير
عوض يدعموا ولاد لبلاد كايعطيو خيرهوم لغيرهوم
الشكوى بيكوم لله