مكتب الفوسفاط يحدث ثورة خضراء بدعم مليون فلاح في القارة السمراء

بمناسبة اليوم العالمي لإفريقيا، أعلنت مجموعة المكتب الشريف للفوسفاط (OCP) عن مواكبتها لأكثر من مليون فلاح إفريقي منذ سنة 2016، عبر عدد من البرامج التي أطلقتها بهدف إحداث ثورة خضراء في القطاع الفلاحي الإفريقي.

وذكر المكتب، ضمن معطيات توصلت بها هسبريس بهذه المناسبة، أن فرعه OCP Africa واكب الفلاحين الأفارقة لدعم انتقالهم من الزراعة المعيشية إلى الزراعة التي تخلق القيمة من خلال تشارك التجارب وتقوية التعاون وخلق الشركات وإتاحة الحلول المبتكرة للاستجابة لحاجيات التحول المستدامة للفلاحة.

ويتواجد الفرع الإفريقي للمكتب الشريف للفوسفاط في القارة عبر 12 فرعا ومكتبا تمثيليا ويقود عددا من المشاريع والبرامج المرتبطة بالابتكار الفلاحي واستعمال التكنولوجيات الحديثة، إضافة إلى البحث والتطوير.

وتقوم مهام OCP Africa على تحسين تسميد وإنتاج التربة من خلال مجموعة من المنتجات الملائمة، وتأمين إنتاج أسمدة تنافسية بالقرب من الأحواض الزراعية الكبيرة، والمساهمة في تطوير شبكات جديدة للتوزيع المحلي لخدمة القطاع الفلاحي، وتحسين وصول الفلاحين إلى مدخلات الجودة والتمويل والسوق والتكوين والتقنيات.

وإذا كان توفير الأسمدة المناسبة هو بالتأكيد النشاط الأساسي للفرع الإفريقي للمكتب الشريف للفوسفاط فإن انخراطه والتزامه يتجاوز ذلك بكثير إلى المساهمة في تحقيق الثورة الخضراء في إفريقيا، من خلال نهج شامل يضع المزارع الصغير في قلب الاهتمامات.

من بين المشاريع التي تضعها مجموعة المكتب الشريف للفوسفاط لفائدة القارة، نجد OCP School Labs وهي عبارة عن مدرسة ومختبرات متنقلة وآلية تكنولوجية يسهر عليها مهندسون زراعيون لتقديم دعم متعدد السنوات للفلاحين والاستفادة من الحلول التكنولوجية لاستمرار تواصلهم مع المستشارين الزراعيين.

أما برنامج “Agriboosters”، فهو يسعى إلى تقديم أفضل الشروط لرفع مردودية الفلاحين وتطوير إنتاجيتهم، من خلال الوصول إلى مجموعة من المنتجات (الأسمدة ومنتجات الصحة النباتية والبذور الهجينة) وعدد من الخدمات المتعلقة بالحصول على القروض وتقوية ارتباطهم بالسوق.

وحسب المعطيات التي نشرتها المجموعة، فقد تم تنفيذ مشروع “Agriboosters” في أربع دول في القارة الإفريقية باستهداف 630 ألف فلاح؛ وهو ما مكن من رفع متوسط مردوديتهم الفلاحية بحوالي 30 في المائة.

وطورت المجموعة المغربية أيضا برنامجا باسم “Farmer Houses” وهو حل شامل للتوزيع لمواجهة تحدي توفر المدخلات الفلاحية، حيث يتم تجهيز كل “دار مزارع” بمكتب ومكان تخزين وبئر ودراجات ثلاثية العجلات ومختبر للتحليل الرقمي للتربة وخلاط ذكي. وفي المجموع، تم تجهيز 51 دار مزارع في 18 ولاية في نيجيريا مكنت من استفادة 29 ألف مزارع صغيرة.

وبالإضافة إلى ذلك، أطلقت مجموعة المكتب الشريف للفوسفاط برنامجا تحت اسم “Agripromoters”، وهو عبارة عن وكلاء تابعين لـOCP Africa ملحقين بدور المزارع للسهر على أنشطة التكوين والإرشاد والتوجيه والتوضيح.

ومن أجل الوصول إلى المزارعين القرويين أصحاب الأراضي الصغيرة، تم تجهيز كل وكيل بدراجة ثلاثية العجلات وجهاز لوحي. وقد وصلت هذه المبادرة إلى حوالي سبعة آلاف مزارع في نيجيريا، ومكنت من خلق فرص عمل محلية.