"المكتب الشريف للفوسفاط" ينال تقديرا جيدا من وكالات تصنيف دولية

حصلت مجموعة المكتب الشريف للفوسفاط (OCP) على تصنيفيْن جديديْن من قبل الوكالتين الدوليتين Vigeo Eiris وSustainalytics ، المتخصصتين في تقييم أداء الاستدامة وتحديد مستويات المخاطر البيئية والاجتماعية والحكامة.

ونالت المجموعة المغربية تصنيف أفضل أداء من لدن Vigeo Eiris؛ وهو ما يؤكد انخراطها وريادتها في مجال التنمية المستدامة من سنوات عديدة، وهو ما أتاح لها احتلال المرتبة الثالثة على مستوى العالم من إجمالي 206 شركات عالمية في مجال التعدين والمركز الأول بين الشركات في الدول الناشئة.

وارتفع تقييم الأداء العام لمجموعة OCP بمقدار 27 نقطة مقارنة بسنة 2019 لتحصل على درجة 66 من أصل 100، بفضل التقدم المحقق في القضايا المتعلقة بالمجالات التي تدرسها الوكالة؛ وهي البيئة والموارد البشرية وحقوق الإنسان والمشاركة المجتمعية والحكامة.

ويتم تقييم الشركات على أساس المعلومات العامة والتفاصيل التي تقدمها رداً على أسئلة الوكالة، وكان الدرجة الأعلى المحقق في جميع الصناعات في حدود 76 من أصل 100. وفي هذا الصدد، اعتُبرت مجموعة المكتب الشريف للفوسفاط استباقية فيما يتعلق بنشر المعلومات.

أما وكالة “Sustainalytics”، فقد نشرت تقرير “استدامة المخاطر” والذي يتبين من معطياته أن مستوى “مخاطر الحكامة البيئية والاجتماعية والمؤسسية” انخفض بشكل كبير ليصل إلى درجة 27,4، ويقوم هذا التصنيف على مستوى الصناعة للمخاطر الثلاثة ومستوى التحكم فيها.

وقد وضعت الوكالة الدولية “Sustainalytics” مجموعة المكتب الشريف للفوسفاط ضمن الأفضل أداءً من بين 52 شركة تقييمها في فئة “الكيماويات الفلاحية”.

وتؤكد نتائج التحليل الذي أجرته الوكالتان الدوليتان التزامات مجموعة OCP كمجموعة مسؤولة، ويرجع ذلك على وجه الخصوص إلى توسيع سياستها فيما يتعلق بالتنمية المستدامة والالتزام الاجتماعي.

ووعياً منها بضرورة التوفيق بين النمو الاقتصادي والحفاظ على الموارد، تقوم مجموعة المكتب الشريف للفوسفاط، منذ سنوات، بتنفيذ مشروع كبير للتحول المستدام يدمج الاستدامة في إستراتيجيتها الشاملة.

كما قامت المجموعة، الرائدة عالمياً في سوق الأسمدة الفوسفاطية، بتنفيذ إستراتيجية تسمح لها بتعزيز مكانتها كواحدة من أكثر منتجي الأسمدة استدامة في العالم، بحيث تدمج أهداف التنمية المستدامة التي حددتها الأمم المتحدة.