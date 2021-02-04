مكتب الفوسفاط يطلق منصة رقمية لتنمية الفلاحة

مكتب الفوسفاط يطلق منصة رقمية لتنمية الفلاحة
صورة: و.م.ع
الخميس 4 فبراير 2021 - 14:02

أطلقت مجموعة المكتب الشريف للفوسفاط، باعتباره شريكا تاريخيا للفلاحة المغربية، منصة رقمية باسم “المثمر” بهدف مشاركة المعرفة حول تنمية فلاحة مندمجة ومستدامة في المملكة.

وذكرت المجموعة، في بلاغ صحافي لها توصلت به جريدة هسبريس الإلكترونية، أن هذه المنصة الرقمية “www.almoutmir.ma” تهدف إلى إغناء النقاش حول النماذج المستدامة والمندمجة للتنمية الفلاحية وتسريع تحولها.

وتحمل هذه المنصة اسم “المثمر”؛ وهي مبادرة كانت أطلقتها مجموعة OCP في شتنبر من سنة 2018، من أجل مواكبة صغار الفلاحين لاعتماد الحلول المبتكرة الجديدة في الفلاحة لرفع الإنتاجية.

وتتيح هذه المنصة الرقمية إمكانية تبادل المعلومات بين المهندسين والفلاحين، وتقديم حلول وتوصيات إلى كل فلاح وفقا لاحتياجاته بناء على النماذج التكنولوجية المتقدمة؛ مثل الذكاء الاصطناعي، وصور الأقمار الصناعية.

وتقدم المنصة حزمة رقمية متطورة لدعم الفلاحين في جميع مراحل سلسلة الإنتاج؛ من خلال التطبيق الهاتفي “أثمار” لتقديم المشورة الزراعية مجانا إلى الفلاحين في جميع أنحاء المملكة، وموقع “Agripedia” وهو مرجع علمي لخدمة المنظومة الفلاحية، إضافة إلى العديد من الحلول الرقمية المبتكرة الأخرى.

وتنضاف هذه المنصة الجديدة إلى القنوات الرقمية الأخرى لمجموعة المكتب الشريف للفوسفاط على “فيسبوك” و”تويتر”، إضافة إلى مركز الاتصال بهدف تسهيل المبادلات بين الفلاحين وجميع الفاعلين بتطوير الزراعة المبتكرة والمحدثة للقيمة والمجدية اقتصاديا.

وستخضع المنصة لإثراء مع مرور الوقت من أجل الاستجابة لتوقعات المستخدمين، بهدف تسهيل التبادل بين منظومة الابتكار الفلاحي. كما تمكن المنصة من الاتصال مباشرة بفريق “المثمر”، للرد على مختلف طلبات المعلومات.

الذكاء الاصطناعي الفلاحة المكتب الشريف للفوسفاط منصة رقمية

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‫تعليقات الزوار

1
  • Yassir
    الخميس 4 فبراير 2021 - 14:43

    هدشي راه قديم من 2018 يالله فقتو و لا يالله وصلو الفلوس

    0
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