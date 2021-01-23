"مكتب الفوسفاط" ينعي المدير التنفيذي بلحسين

أعلنت مجموعة المكتب الشريف للفوسفاط (OCP) وفاة مديريها التنفيذي محمد بلحسين.
وقالت المجموعة، في حسابها على “تويتر”، إنها “تشعر بحزن عميق إثر الوفاة المفاجئة للمدير التنفيذي محمد بلحسين”.
والتحق الراحل بالمكتب الشريف للفوسفاط قبل حوالي ثلاثين سنة، وكان يحظى بالاحترام من طرف الجميع لتفانيه وخبرته وإنسانيته.
وبدأ بلحسين العمل مع المكتب سنة 1992 كمهندس، ثم كلف بمنصب مسؤول المبيعات في آسيا، ثم مدير تنفيذياً إلى أن وافته المنية بشكل مفاجئ.
رحمه الله و اسكنه فسيح جناته،،، *إنا لله وإنا إليه راجعون *
اللهم ارحمه واغفر له واجعل قبره روضة من رياض الجنة و ارزق أهله الصبر والسلوان وانا لله وانا اليه راجعون.
ليس هناك موت مفاجىء .. هناك كتاب وأجل ، ويجب ان يعي الجميع ان بين الروح والموت سمك شعرة فقط او أقل .. فليعمل الانسان لغد
رحم الله الفقيد واسكنه الجنة ورزق اهله وذويه الصبر وانا لله وانا اليه راجعون
إنا لله وإنا إليه راجعون.
اللهم ٱرحمه وٱغفر له وتجاوز عنه ياأرحم الراحمين.
تغمده الله بواسع رحمته واسكنه الفردوس الاعلى مع الصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا وإنا لله وإنا إليه راجعون
رحمةالله عليه وأسكنه فسيح جناته مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا وإنا لله وإنا إليه راجعون
انا لله وانا اليه راجعون .
رحم الله الفقيد واسكنه فسيح جناته والهم دويه الصبر والسلوان .
اللهم ان كان محسنا فزد في احسانه وان كان غير دالك فتجاوز عنه
إنا لله وإنا إليه راجعون تعازينا الحارة لأسرة الفقيد