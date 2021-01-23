"مكتب الفوسفاط" ينعي المدير التنفيذي بلحسين

أعلنت مجموعة المكتب الشريف للفوسفاط (OCP) وفاة مديريها التنفيذي محمد بلحسين.

وقالت المجموعة، في حسابها على “تويتر”، إنها “تشعر بحزن عميق إثر الوفاة المفاجئة للمدير التنفيذي محمد بلحسين”.

والتحق الراحل بالمكتب الشريف للفوسفاط قبل حوالي ثلاثين سنة، وكان يحظى بالاحترام من طرف الجميع لتفانيه وخبرته وإنسانيته.

وبدأ بلحسين العمل مع المكتب سنة 1992 كمهندس، ثم كلف بمنصب مسؤول المبيعات في آسيا، ثم مدير تنفيذياً إلى أن وافته المنية بشكل مفاجئ.