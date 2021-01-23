"مكتب الفوسفاط" ينعي المدير التنفيذي بلحسين

"مكتب الفوسفاط" ينعي المدير التنفيذي بلحسين
صورة: أرشيف
السبت 23 يناير 2021 - 15:09

أعلنت مجموعة المكتب الشريف للفوسفاط (OCP) وفاة مديريها التنفيذي محمد بلحسين.

وقالت المجموعة، في حسابها على “تويتر”، إنها “تشعر بحزن عميق إثر الوفاة المفاجئة للمدير التنفيذي محمد بلحسين”.

والتحق الراحل بالمكتب الشريف للفوسفاط قبل حوالي ثلاثين سنة، وكان يحظى بالاحترام من طرف الجميع لتفانيه وخبرته وإنسانيته.

وبدأ بلحسين العمل مع المكتب سنة 1992 كمهندس، ثم كلف بمنصب مسؤول المبيعات في آسيا، ثم مدير تنفيذياً إلى أن وافته المنية بشكل مفاجئ.

جموعة المكتب الشريف للفوسفاط (OCP) محمد بلحسين مدير تنفيذي وفاة

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‫تعليقات الزوار

8
  • khouribgui
    السبت 23 يناير 2021 - 15:22

    رحمه الله و اسكنه فسيح جناته،،، *إنا لله وإنا إليه راجعون *

    15
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  • sanouarabdeddaim
    السبت 23 يناير 2021 - 15:26

    اللهم ارحمه واغفر له واجعل قبره روضة من رياض الجنة و ارزق أهله الصبر والسلوان وانا لله وانا اليه راجعون.

    7
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  • مهتم جدا
    السبت 23 يناير 2021 - 15:29

    ليس هناك موت مفاجىء .. هناك كتاب وأجل ، ويجب ان يعي الجميع ان بين الروح والموت سمك شعرة فقط او أقل .. فليعمل الانسان لغد
    رحم الله الفقيد واسكنه الجنة ورزق اهله وذويه الصبر وانا لله وانا اليه راجعون

    24
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  • محمد جديدي
    السبت 23 يناير 2021 - 15:29

    إنا لله وإنا إليه راجعون.
    اللهم ٱرحمه وٱغفر له وتجاوز عنه ياأرحم الراحمين.

    6
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  • bahou abdelkader
    السبت 23 يناير 2021 - 15:30

    تغمده الله بواسع رحمته واسكنه الفردوس الاعلى مع الصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا وإنا لله وإنا إليه راجعون

    5
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  • تعزية
    السبت 23 يناير 2021 - 15:39

    رحمةالله عليه وأسكنه فسيح جناته مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا وإنا لله وإنا إليه راجعون

    1
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  • بوعزة
    السبت 23 يناير 2021 - 15:39

    انا لله وانا اليه راجعون .
    رحم الله الفقيد واسكنه فسيح جناته والهم دويه الصبر والسلوان .
    اللهم ان كان محسنا فزد في احسانه وان كان غير دالك فتجاوز عنه

    1
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  • احمد الطيب
    السبت 23 يناير 2021 - 16:11

    إنا لله وإنا إليه راجعون تعازينا الحارة لأسرة الفقيد

    1
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