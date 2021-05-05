مكتب المطارات يفرض شروطا جديدة على وافدين

أفاد المكتب الوطني للمطارات بأنه، ابتداء من 5 ماي الجاري، سيكون على كل الركاب القادمين من مدن أبوظبي ودبي (الإمارات) والدوحة (قطر) والمنامة (البحرين) الإدلاء بورقة اختبار PCR سلبية لفيروس “كوفيد-19″، لا تتعدى مدتها 72 ساعة.

كما سيكون على القادمين من هذه الدول إجراء فحص سريع عند الوصول، وفي حالة كان الفحص إيجابيا سيكون على القادمين قضاء فترة في الحجر الصحي في أحد المستشفيات المختصة.

وانطلق، أمس، إجراءٌ يقضي بإخضاع كل القادمين من دول قريبة من الهند لاختبار سريع في فضاء خاص في المطار، من أجل الكشف عن السلالة الهندية، باعتباره تدبيرا وقائيا صحيا لتحصين المملكة ضد السلالة المتحورة.