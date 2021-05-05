مكتب المطارات يفرض شروطا جديدة على وافدين

أفاد المكتب الوطني للمطارات بأنه، ابتداء من 5 ماي الجاري، سيكون على كل الركاب القادمين من مدن أبوظبي ودبي (الإمارات) والدوحة (قطر) والمنامة (البحرين) الإدلاء بورقة اختبار PCR سلبية لفيروس “كوفيد-19″، لا تتعدى مدتها 72 ساعة.
كما سيكون على القادمين من هذه الدول إجراء فحص سريع عند الوصول، وفي حالة كان الفحص إيجابيا سيكون على القادمين قضاء فترة في الحجر الصحي في أحد المستشفيات المختصة.
وانطلق، أمس، إجراءٌ يقضي بإخضاع كل القادمين من دول قريبة من الهند لاختبار سريع في فضاء خاص في المطار، من أجل الكشف عن السلالة الهندية، باعتباره تدبيرا وقائيا صحيا لتحصين المملكة ضد السلالة المتحورة.
بفتحكم الطيران خاصة من جهة الشرق انتظروا الطامة الكبرى.
نتمنى من بلدنا المغرب نفس الإجراءات pcr على الوافدين من أوروبا لقضاء العطلة الصيفية فالتلقيح مازال بعيدا خصوصا هذا الصيف
هاذ القرار بالنسبة لدول الخليج اوا و الدول الأوروبية اللي عامرة جالية ما اعليهمش الله او الا هادوك غير احمير الطاحونة .
بقدر ما أثمن هذا الإجراء الاحترازي بقدر ما اتساءل عن عدم اتخاذه قبل اكتشاف السلالة الهندية ببلادنا، كما انني ، وبالمناسبة، أدين المقامرة والمغامرة بصحة وحياة المواطن المغربي بدعوى الأزمة الاقتصادية…إذا ضاع الإنسان، ضاع كل شيء…
السلام عليكم .يجب اغلاق الحدود الجوية مع الهند وامريكا اللاتينية وجنوب افريقيا والا ستكون كارثة واكبر خطأ في التاريخ اما الدول الاخرى التي نزل مستوى الاصابة بها بالفيروس العادي فلا بأس من مطالبتهم بالتحاليل واخضاعهم للتحاليل السريعة بالمطار.
… وهذا القرار يأتي بعد الإهمال الذي حصل مع وافد من الهند..
a quoi sert le test PCR si les voyageurs vont faie un autre test a l,arrivee.
بسبب الطيران حلت الكارثة على العالم،يجب إغلاق المجال الجوي بصفة نهائية إلى أن يزول الوباء و لا يبقى له أثر