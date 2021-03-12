مكتب تنسيق التعريب يصدر موسوعة علوم التربية

أصدرت المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم، وجهازها المختص مكتب تنسيق التعريب من المركز التربوي للغة العربية لدول الخليج بالإمارات العربية المتحدة، المعاجم الموحدة لمصطلحات “الاستراتيجيات التربوية والتعليمية، والإشراف التربوي، والحكامة التربوية، والمناهج وطرائق التدريس، والتربية على الإبداع والابتكار”.

وقال عبد الفتاح الحجمري، مدير مكتب تنسيق التعريب بالرباط، إن “الحاجة تبقى دوما ملحة وماسة لإعداد المعاجم اللغوية لعدة اعتبارات، أهمها تيسير السبيل على الباحثين في الأقطار العربية للتعرف على المصطلحات ذات الصلة بمجال التربية والتعليم، وإفساح المجال أمام الباحثين والدارسين في الوطن العربي لمواكبة المناهج التربوية والتعليمية الحديثة؛ فضلا عن إيجاد لغة مشتركة تحقق قدرا كبيرا من الفهم، وتوحيد المفاهيم والأسس التي يبنى عليها الفكر التربوي”.

وأضاف الحجمري أنه “بعد إصدار سلسلة المعاجم الخاصة بمجالات محو الأمية وتعليم الكبار وتعليم الأشخاص ذوي الإعاقة والطفولة المبكرة ورياض الأطفال، تصدر المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم وجهازها المختص مكتب تنسيق التعريب من المركز التربوي للغة العربية لدول الخليج بالإمارات العربية المتحدة المعاجم الموحدة لمصطلحات الاستراتيجيات التربوية والتعليمية، والإشراف التربوي، والحكامة التربوية، والمناهج وطرائق التدريس، والتربية على الإبداع والابتكار، لتكون أداة عمل للباحثين والدارسين والتربويين والمترجمين، مواكبة منها لمختلف للتطورات في مجال التربية والتعليم، وتلبية لاحتياجات الباحثين بالاستفادة من مختلف التصورات التربوية الراهنة”.

وتابع المتحدث بأن المعاجم الصادرة مؤخرا ثلاثية اللغة “عربية وفرنسية وإنجليزية”، مصحوبة بالتعاريف اللازمة، وتشتمل على “المناهج وطرق التدريس: 383 مصطلحا، الاستراتيجيات التربوية والتعليمية: 592 مصطلحا، الحكامة التربوية: 490 مصطلحا، الإشراف التربوي: 340 مصطلحا، والتربية على الإبداع والابتكار: 428 مصطلحا”.

وختم عبد الفتاح الحجمري تصريحه بالإشارة مشيرا إلى أن “إنجاز هذا المشروع العلمي ساهم فيه العديد من الخبراء من دول عربية، هي مصر والسودان والعراق والمغرب وموريتانيا وسوريا وسلطنة عمان والبحرين والإمارات”.