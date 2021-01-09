مكتب زوجة ماكرون يكشف إصابتها بـ"الفيروس"

أعلن مكتب “السيدة الأولى فى فرنسا”، بريجيت ماكرون، إصابتها بفيروس كورونا عشية “الكريسماس”.

وقال المكتب لوكالة الأنباء الألمانية، اليوم السبت، إن بريجيت البالغة من العمر 67 عاما أصيبت بفيروس كورونا في 24 دجنبر.

وكان زوجه،ا الرئيس إيمانويل ماكرون، قد أصيب بفيروس كورونا قبلها بأسبوع، فى منتصف الشهر الماضي، وبعد ستة أيام من “الكريسماس” جاءت نتيجة الاختبارات التي خضعت لها سلبية، بحسب ما أعلنه مكتبها.

وكان إيمانويل ماكرون قد عانى من السعال والحمى والتعب، بعد إصابته بالفيروس. وعزل نفسه أولا في المقر الرئاسي “لا لانتيرن”.

وكانت الإختبارات التي أجرتها بريجيت ماكرون سلبية في ذلك الوقت؛ وأقامت في قصر الإليزيه بالعاصمة الفرنسية باريس.

وطبقا لتقارير إعلامية؛ لم تعاني بريجيت ماكرون من أي أعراض شديدة نتيجة إصابتها بفيروس الجائحة.