مكسيكية تصنع دببة من قمصان ضحايا "كورونا"

مكسيكية تصنع دببة من قمصان ضحايا "كورونا"
صورة: صاك بي
الخميس 14 يناير 2021 - 00:48

تعمل المكسيكية “إرينديرا غيريرو” في ورشة عمل منزلية صغيرة، إذ تصنع دمى على شكل دببة من ملابس ضحايا فيروس كورونا، من أجل الاحتفاظ بشيء يخصهم كذكرى.

وقالت “غيريرو”، حسب ما نشره موقع “صاك بي”، إن هذا العمل يرفق برسالة عاطفية تخفف من آلام أفراد ضحايا الفيروس. كما يجعل العديد من الأشخاص، الذين لم يتمكنوا من توديع أفراد أسرهم، يتذكرون ضحاياهم كلما شاهدوا دببتهم.

وقدر عدد الدببة التي صنعتها المكسيكية نفسها في حوالي 200 دب.

أضف تعليقك

‫‫من شروط النشر : عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم‬.

24 ساعة

صوت وصورة

صوت وصورة
السفير الألماني وتعقيدات الفيزا
الأربعاء 13 يناير 2021 - 22:28 1

السفير الألماني وتعقيدات الفيزا

صوت وصورة
خطر كورونا على القلب
الأربعاء 13 يناير 2021 - 21:27 6

خطر كورونا على القلب

صوت وصورة
احتجاج فدرالية اليسار
الأربعاء 13 يناير 2021 - 19:30 4

احتجاج فدرالية اليسار

صوت وصورة
هدم منزل مهدد بالسقوط
الأربعاء 13 يناير 2021 - 18:28 5

هدم منزل مهدد بالسقوط

صوت وصورة
صرخة دكاترة الوظيفة
الأربعاء 13 يناير 2021 - 17:44 34

صرخة دكاترة الوظيفة

صوت وصورة
إنتاج وتثمين العسل
الأربعاء 13 يناير 2021 - 13:44 9

إنتاج وتثمين العسل