مكسيكية تصنع دببة من قمصان ضحايا "كورونا"

تعمل المكسيكية “إرينديرا غيريرو” في ورشة عمل منزلية صغيرة، إذ تصنع دمى على شكل دببة من ملابس ضحايا فيروس كورونا، من أجل الاحتفاظ بشيء يخصهم كذكرى.

وقالت “غيريرو”، حسب ما نشره موقع “صاك بي”، إن هذا العمل يرفق برسالة عاطفية تخفف من آلام أفراد ضحايا الفيروس. كما يجعل العديد من الأشخاص، الذين لم يتمكنوا من توديع أفراد أسرهم، يتذكرون ضحاياهم كلما شاهدوا دببتهم.

وقدر عدد الدببة التي صنعتها المكسيكية نفسها في حوالي 200 دب.