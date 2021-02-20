ملايين الدراهم تعيق فتح مطرح النفايات بالبيضاء

على الرغم من انتهاء أشغال التجهيز في مطرح النفايات الجديد الذي سيعوض مزبلة مديونة، فإن مسؤولي مجلس جماعة الدار البيضاء لم يجدوا حلا لفتح المكب الجديد أمام الشاحنات التابعة للشركات المكلفة بتدبير قطاع النظافة بالعاصمة الاقتصادية.

وفي الوقت الذي أكد فيه عبد الصمد حيكر، نائب عمدة الدار البيضاء، أن المطرح الجديد الذي من المقرر أن يعوض مطرح مديونة أصبح جاهزا ولا ينتظر سوى الانتهاء من بعض الإجراءات الإدارية الخاصة بمسؤولي ولاية جهة الدار البيضاء سطات وجماعة المجاطية أولاد طالب التي يوجد على ترابها المطرح الجديد، أكدت مصادر هسبريس أن السبب الحقيقي الذي يقف حجر عثرة أمام انطلاق استغلال المطرح هو سبب مالي صرف.

وكشفت المصادر ذاتها أن استغلال المطرح الجديد، الذي سينهي العديد من الإشكالات البيئية المتمثلة في عصارة النفايات (الليكسيفيا) والروائح الكريهة، مرتبط بسداد مجلس جماعة الدار البيضاء المستحقات المالية المترتبة عليه اتجاه جماعة المجاطية أولاد طالب التابعة لإقليم مديونة.

وقدرت مصادر هسبريس هذه المستحقات بمبلغ ثمانية ملايين درهم، والتي يجب على مجلس العاصمة الاقتصادية تسديدها لفائدة الجماعة الترابية التي يتبع لها مطرح النفايات، آنذاك يمكن لجماعة الدار البيضاء الشروع في عملية التحويل الفعلي لنشاط استقبال النفايات بالمركز الجديد الذي يمتد على مساحة 35 هكتارا.

ويؤكد المسؤولون أن المطرح الجديد، الذي تتوفر فيه معايير متقدمة، سيستقبل يوميا أزيد من أربعة آلاف طن من النفايات المنزلية القادمة من العاصمة الاقتصادية ودار بوعزة والنواصر وبوسكورة ومديونة. وجرى تجهيز 15 هكتارا من المساحة الإجمالية للمطرح، خصصت منها 11 هكتارا لطمر النفايات و4 هكتارات لمعالجة سائل عصارة النفايات في حوض مراقب.