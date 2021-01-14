ملحقات لاستعمال الهواتف الذكية بأمان مع الدراجات النارية

أعلنت شركة “إس بي كونكت” عن إطلاق مجموعة جديدة من الملحقات، التي تستهدف استعمالا آمنا للهواتف الذكية أثناء قيادة الدراجات النارية.

وأوضحت شركة “إس بي كونكت” أنها قررت التوسع في انتاج أطقم الأغطية الواقية والمثبتة للهواتف الذكية على الدراجات لتشمل أبل iPhone 12 بموديلاته المختلفة Pro و Pro Max و mini.

كما تتوفر أغطية (Weather Covers) الواقية من المطر والغبار والأوساخ بالأحجام المناسبة لهواتف iPhone الجديدة.

واقي الشاشة الزجاجي

ويتوفر واقي الشاشة الزجاجي (Glass Screen Protector) للموديلات 12 و 12 Pro و 12 Pro Max و12 mini و11 Pro/XS/X و 11 Pro Max/XS Maxو 11/XR SE/8/7، وهو يمتاز بمقاومة جيدة للخدش وللحرارة.

حوامل الهواتف للدراجات

عند توفر غطاء الهاتف الذكي المناسب، يمكن ببساطة وضع الهاتف على حامل SP Connect المتصل بمقود الدراجة النارية، ثم تدويره مرة واحدة بمقدار 90 درجة ليتم تثبيته بأمان.

وقد صمم حامل المقود “Break Mount” خصيصا للدراجات الكبيرة مثل Yamaha T-Max أو Honda Forza أو الفئة C من بي إم دبليو. ويتم تثبيت الحامل مباشرة فوق خزان سائل المكابح ويمكن ضبطه بزاوية 72 درجة.

ويتناسب الموديل “Moto Mount LT” مع الدراجات الأقل حجما، في حين يتميز الحامل “Bar Clamp Mount Pro Chrome” بجسمه المصنوع من الألومنيوم المطلي بالكروم.

المشبك

عند الرغبة في تثبيت الهاتف الذكي بالدراجة النارية بدون غطاء، فيمكن الاعتماد على المشبك “Universal Phone Clamp” لتثبيت الهاتف الذكي على المقود مباشرة.