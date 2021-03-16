"طاكسيات وزان" تستنكر تردي البنية التحتية

بأسلوب وصف بالحضاري، احتج أرباب سيارات الأجرة الصغيرة بمدينة وزان على تردي البنية التحتية واهتراء الشبكة الطرقية داخل المجال الحضري، من خلال تثبيت ملصقات على النوافذ الخلفية للتاكسي الصغير تفيد بتواجد حفر بالشارع العام.

نجيب صديني، عن جمعية ملتقى السائق المهني بمدينة وزان، قال لهسبريس إن الخطوة تأتي “احتجاجا على انتشار الحفر وسط الشوارع والأزقة بشكل أضحى يؤرق السائقين ويزيد من متاعبهم”، على حد قوله.

وأضاف عضو المكتب الإقليمي للهيئة الوطنية للوقاية من حوادث السير بوزان أن هذه المبادرة، “هي رسالة إلى من يهمه الأمر من أجل التدخل وإصلاح ما يمكن إصلاحه”، مستحضرا الضرر الكبير الذي يطال المركبات بشوارع دار الضمانة بسبب انتشار الحفر.

وأوضح صديني أن محن السائقين تضاعفت بسبب سوء البنية التحتية على مستوى مجموعة من المحاور الطرقية والأحياء، داعيا إلى “تجويد الشبكية الطرقية للحد من معاناة السائقين والساكنة على حد سواء”.