"طاكسيات وزان" تستنكر تردي البنية التحتية

بأسلوب وصف بالحضاري، احتج أرباب سيارات الأجرة الصغيرة بمدينة وزان على تردي البنية التحتية واهتراء الشبكة الطرقية داخل المجال الحضري، من خلال تثبيت ملصقات على النوافذ الخلفية للتاكسي الصغير تفيد بتواجد حفر بالشارع العام.
نجيب صديني، عن جمعية ملتقى السائق المهني بمدينة وزان، قال لهسبريس إن الخطوة تأتي “احتجاجا على انتشار الحفر وسط الشوارع والأزقة بشكل أضحى يؤرق السائقين ويزيد من متاعبهم”، على حد قوله.
وأضاف عضو المكتب الإقليمي للهيئة الوطنية للوقاية من حوادث السير بوزان أن هذه المبادرة، “هي رسالة إلى من يهمه الأمر من أجل التدخل وإصلاح ما يمكن إصلاحه”، مستحضرا الضرر الكبير الذي يطال المركبات بشوارع دار الضمانة بسبب انتشار الحفر.
وأوضح صديني أن محن السائقين تضاعفت بسبب سوء البنية التحتية على مستوى مجموعة من المحاور الطرقية والأحياء، داعيا إلى “تجويد الشبكية الطرقية للحد من معاناة السائقين والساكنة على حد سواء”.
كل حفرة على قارعة الطريق ولو كانت مساحتها لا تتعدى سنتيمترات مربعة إلا ويوجد داخل الإدارة العمومية مسؤول على وجودها: دراسات تقنية ناقصة، أشغال منعدمة الجودة، صيانة مهملة !
الإبداع في استنكار وجود الحفر يمكن أن يتطور الى درجة مطالبة الموظفين من جمع مبالغ مالية لمعالجة حفرة بحفرة ولو تطلب الأمر لجوء بعضهم عند المقاولات التي لم تتقن العمل و كانت مستخفة بالثقة التي كانت تستفيذ منها طيلة فترة إنجاز الأشغال.
الله يكون فعوانكم .. ماشفتي واحد الرشيدية حفرة جنب حفرة
و كان المغرب قد قدم ترشيحه لتنظيم كاس العالم معتمدا على هذه الطرق سبحان الله العظيم !!!!!!
عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يخاف من بغلة ا ن تعثر فيتحاسب عنها بسبب الاهمال بالرغم من أنه مثال عبر التاريخ بدون منازع في العدل و خدمة و تجويد الحياة الإنسانية او هاد المسؤولين و الله ما كيضربو الحساب لشي بشر كأنهم ناسين أن هناك موت بعده حساب لا يغادر صغيرة و لا كبيرة إلا أحصاها انطلاقا من تجربتي الخاصة أنا صاحب سيارة أجرة بالبيضاء و الله شاهد على ما اقول الى سيارتي باقة جديدة معلقاتش البلايك بدلت ليها المونتيسور بسبب الحفر الكبيرة و الكثيرة هنا و هناك و لا من مسؤول يبالي كأنهم لا يمرون فوق الشوارع أمكن كيطيرو زد على ذلك حياتي كلها و أنا كنشوف عمليات الحفر هنا و هناك و اشغال طويلة الأمد لدرجة انك تصبح تحسابهم مغيسليوش اللهم اهد كل مسؤول فاسد و سلط على المغرب من يخاف الله يارب العالمين