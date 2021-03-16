"طاكسيات وزان" تستنكر تردي البنية التحتية

"طاكسيات وزان" تستنكر تردي البنية التحتية
صورة: هسبريس
الثلاثاء 16 مارس 2021 - 12:16

بأسلوب وصف بالحضاري، احتج أرباب سيارات الأجرة الصغيرة بمدينة وزان على تردي البنية التحتية واهتراء الشبكة الطرقية داخل المجال الحضري، من خلال تثبيت ملصقات على النوافذ الخلفية للتاكسي الصغير تفيد بتواجد حفر بالشارع العام.

نجيب صديني، عن جمعية ملتقى السائق المهني بمدينة وزان، قال لهسبريس إن الخطوة تأتي “احتجاجا على انتشار الحفر وسط الشوارع والأزقة بشكل أضحى يؤرق السائقين ويزيد من متاعبهم”، على حد قوله.

وأضاف عضو المكتب الإقليمي للهيئة الوطنية للوقاية من حوادث السير بوزان أن هذه المبادرة، “هي رسالة إلى من يهمه الأمر من أجل التدخل وإصلاح ما يمكن إصلاحه”، مستحضرا الضرر الكبير الذي يطال المركبات بشوارع دار الضمانة بسبب انتشار الحفر.

وأوضح صديني أن محن السائقين تضاعفت بسبب سوء البنية التحتية على مستوى مجموعة من المحاور الطرقية والأحياء، داعيا إلى “تجويد الشبكية الطرقية للحد من معاناة السائقين والساكنة على حد سواء”.

البنية التحتية حفر في وزان سيارات الأجرة مدينة وزان

أضف تعليقك

‫‫من شروط النشر : عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم‬.

‫تعليقات الزوار

4
  • محمد بلحسن
    الثلاثاء 16 مارس 2021 - 12:36

    كل حفرة على قارعة الطريق ولو كانت مساحتها لا تتعدى سنتيمترات مربعة إلا ويوجد داخل الإدارة العمومية مسؤول على وجودها: دراسات تقنية ناقصة، أشغال منعدمة الجودة، صيانة مهملة !
    الإبداع في استنكار وجود الحفر يمكن أن يتطور الى درجة مطالبة الموظفين من جمع مبالغ مالية لمعالجة حفرة بحفرة ولو تطلب الأمر لجوء بعضهم عند المقاولات التي لم تتقن العمل و كانت مستخفة بالثقة التي كانت تستفيذ منها طيلة فترة إنجاز الأشغال.

    3
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • الرشيدية
    الثلاثاء 16 مارس 2021 - 12:44

    الله يكون فعوانكم .. ماشفتي واحد الرشيدية حفرة جنب حفرة

    4
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • KING SING
    الثلاثاء 16 مارس 2021 - 13:14

    و كان المغرب قد قدم ترشيحه لتنظيم كاس العالم معتمدا على هذه الطرق سبحان الله العظيم !!!!!!

    1
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • مول طاكسي كازاوي
    الثلاثاء 16 مارس 2021 - 13:18

    عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يخاف من بغلة ا ن تعثر فيتحاسب عنها بسبب الاهمال بالرغم من أنه مثال عبر التاريخ بدون منازع في العدل و خدمة و تجويد الحياة الإنسانية او هاد المسؤولين و الله ما كيضربو الحساب لشي بشر كأنهم ناسين أن هناك موت بعده حساب لا يغادر صغيرة و لا كبيرة إلا أحصاها انطلاقا من تجربتي الخاصة أنا صاحب سيارة أجرة بالبيضاء و الله شاهد على ما اقول الى سيارتي باقة جديدة معلقاتش البلايك بدلت ليها المونتيسور بسبب الحفر الكبيرة و الكثيرة هنا و هناك و لا من مسؤول يبالي كأنهم لا يمرون فوق الشوارع أمكن كيطيرو زد على ذلك حياتي كلها و أنا كنشوف عمليات الحفر هنا و هناك و اشغال طويلة الأمد لدرجة انك تصبح تحسابهم مغيسليوش اللهم اهد كل مسؤول فاسد و سلط على المغرب من يخاف الله يارب العالمين

    0
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق

24 ساعة

صوت وصورة

صوت وصورة
انتظارات في حي البركة
الثلاثاء 16 مارس 2021 - 11:15 2

انتظارات في حي البركة

صوت وصورة
استعدادات منتخب قصار القامة
الإثنين 15 مارس 2021 - 21:30 9

استعدادات منتخب قصار القامة

صوت وصورة
العسل بجهة بني ملال خنيفرة
الإثنين 15 مارس 2021 - 18:31 5

العسل بجهة بني ملال خنيفرة

صوت وصورة
"أمير المجاهدين" يفضح حقيقة أعراس
الإثنين 15 مارس 2021 - 17:10 17

"أمير المجاهدين" يفضح حقيقة أعراس

صوت وصورة
احتجاج حاملي الشهادات
الإثنين 15 مارس 2021 - 16:33 9

احتجاج حاملي الشهادات

صوت وصورة
نهاية جريدة "أخبار اليوم"
الإثنين 15 مارس 2021 - 15:28 7

نهاية جريدة "أخبار اليوم"