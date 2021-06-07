ملف الصحافي الريسوني يصل الباب المسدود في غياب السراح المؤقت

يقفل الصحافي المغربي سليمان الريسوني شهرين من الإضراب عن الطعام داخل سجن عكاشة بالدار البيضاء، للمطالبة بوقف نهائي لإجراءات المتابعة وإطلاق سراحه، متشبثا ببراءته من المنسوب إليه، وفق إفادات هيئة الدفاع عنه.
ويشتكي أقارب الريسوني من وضعه الصحي المتدهور، خصوصا أمام معاناته من أمراض جانبية، لكن في المقابل تصر مندوبية السجون على أن صحته لا تشكو من أي عوارض جانبية.
وأطلقت مبادرات مدنية عديدة عرائض ونقاشات لإقناع الريسوني، رئيس تحرير جريدة “أخبار اليوم” المتوقفة عن الصدور، بالعدول عن الإضراب عن الطعام، لكنه أبدى تشبثه به، رافعا شعار “الموت أو الحرية”، فيما يجدد الدفاع مطلب متابعة موكله في حالة سراح كلما سنحت الفرصة.
الحقوقي المغربي خالد البكاري اعتبر أن الملف وصل إلى الباب المسدود قضائيا أمام عدم استجابة القضاء لطلبات السراح المؤقت، مشيرا إلى أن استمرار جهات داخل الدولة في الدفع بالتعقيد يجعل إمكانية الفرج صعبة إلى حدود اللحظة.
وقال البكاري، في تصريح لهسبريس، إن “إنقاذ حياة الرجل ممكنة على الدوام، لكن تلزم نية حسنة، خصوصا وأن وفاة الرجل ستضر بصورة الوطن كاملا”، وهو ما يقتضي، بحسبه، تدخل جهات داخل الدولة غير متورطة في الملف ولها سمعة حسنة.
عبد الإله الخضري، رئيس المركز المغربي لحقوق الإنسان، سجل أن “إضراب سليمان الريسوني عن الطعام يعكس مدى إصراره المستميت على براءته مما نسب إليه، ولو كان فاعلا بالفعل لما خاض إضرابا عن الطعام ولكل هذه المدة”.
وأورد الخضري، في تصريح لهسبريس، أن “الأمر مثير للاستغراب، حيث هناك جرائم اغتصاب وحتى بوفيليا وجرائم زنا المحارم، ونرى كيف أن الجناة طلقاء بدعوى عدم كفاية الأدلة أو بسبب بطء أو صعوبة ايجاد الأدلة”.
واعتبر المتحدث أن “المتابعة من ورائها تصفية حسابات سياسية، من قبيل التضييق على الأقلام الحرة، كما هو الشأن بالنسبة لعمر الراضي ومن قبله توفيق بوعشرين، وآخرين أطلق سراحهم”، مطالبا بالإفراج عن الريسوني أو على الأقل متابعته في حالة سراح.
لو لجأ جميع المساجين المحكومين او الذين ينتظرون الحكم الى شعار “الموت أو الحرية” هل سيتم الرضوخ الى ضغطهم من طرف العدالة, و ان كانت هذه الطريقة سببا للافراج عنهم فما الغاية من القانون و من سيلتزم به ويحترامه؟
لست مع اي طرف و لكن هل بامكان انسان ان يعيش بدون اكل طيلة شهران و على هدا الاساس لكي نقتصد نصوم شهرا و ناكل شهرا و سنوفر شقة في ظرف عشر سنوات
الدولة التي لا تعترف بأخطائها ليست بدولة، الدولة التي تنتقم من منتقديها ليست بدولة، الدولة التي قضائها يشتغل بلا مساوات ليست بدولة، الكويتي المغتصب إستفاد من الصراح المؤقت بدون ضمانات وهرب، وولد البلاد لا حرام، الله يهديكم
,il faut liberer ce jeune marocain le jounaliste’Rissoun on va alerter toute les authourites de l’etats si Rissouni et khalid ,,,morte il sera explose et le feu va y arriver jusqua ses pieds et meme pas la tete de latente cest pourcela on declare que vous allez reflechir et va le soulever ce probleme tres vite possible.
موضة جديدة ظهرت هذه الأيام كل من اراد التهرب من المتابعة والخروج من السجن يعلن اضراب عن الطعام ويوظف جهات تناصره وتضغط لإطلاق صراحه شيئ غريب عندما صدر العفو على الأجنبي البدوفيل قامت القيامة وجندت الجمعيات الحقوقية كل إمكانياتها للتنديد بالقرار الملكي بالعفو بل وصل بهم الأمر إلى الاستعانة بالقنوات الأجنبية للضغط على المغرب واتهام المغرب بتشجيع البيدوفيليا ولما يضبط صديقهم واصدقاؤهم في جرائم اغتصاب واستغلال المراكز والنفوذ المادي ويستبيحون أجساد صحفيات في مكاتبهم يصبحون حقوقيون وانهم ابرياء هؤلاء هم أنصار ربط المسؤولية بالمحاسبة والمساواة أمام العدالة فالعدالة هي متواطئة عندما يتعلق الأمر بأحد أتباعهم وهي عادلة عندما يضبط ولو مقدم أو شيخ سبحان الله الحقوق حسب المواقع والمواقف هده هي الصدقراطية الحديثة
الصحافة ليست جريمة أوقفوا نصب المشانق لأصحاب الأقلام الحرة..
فقدنا الامل في هؤلاء الحقوقيين الذين يصطفون دائما مع متهمي الرأي العام وهم يحشرون انوفهم في امور تهم المحاكم وفي المقابل يهملون ماينفع الناس والمستضعفين الذين لا يجدون قوت يومهم او المرضى الذين لا يجدون العلاج او الشباب العاطل افلا يخجلون من انفسهم وينبرون من الاحسن عن الانظار لانه لا فائدة ترجى منهم .
هل الصحافي فوق القانون ؟ لماذا كل صحافي متهم بفعل جرمي تلجأ هذه الجمعيات الحقوقية إلى التشكيك وتخوين الدولة ؟ وتأتي بمبررات واهية ؟
فما مصير المتضرر من المعتدى عليه إذا رأى هذا الشخص حرا طليقا؟ جمعيات تكيل بمكيالين، وتداخل في القضاء .
اعتقد ان من اساء الى الريسوني هم اهله وعشيرة من يسمون حقوقيين لان تشهيرهم والمبالغة في الدفاع عنه بالكلام الفارغ والشعارات والتجني على القضاء وجعل الدولة طرفا في الموضوع قصد التاثير في مجرى القضية ولي دراع الدولة و الاستقواء بالغير مثل ما حدث في قضية معتقلي الحسيمة كل هذا ادى الى التطاحن والصراع بين اطراف خفية ركبت على هذه القضايا لتحقيق اهداف غير معلنة. ان الدعاية الكاذبة والتحريض على التمرد كلها امور تاتي بنتائج عكسية. لو ترك المعتقل يواجه قضيته كمواطن عادي لما وصل الى هذه الحالة. هناك من يتاجر بالام الناس وهم لايدرون.
اودي تشوف حتى تعيا فهاد البلاد و تقول لا حول ولا قوة الا بالله
إذا كان الشخص مذنبا و بالقرائن ،فلتتم محاكمته علنيا ،و ياخذ كل واحد حقو ،لكن التأجيل و جرجرة الملف يثير الشكوك حول الدوافع الأساسية …يجب أن نجد حلا لحرية التعبير والصحافة في المغرب ،لأنها تسيء لصورتنا بشكل كبير ،على مسؤولينا الفاشلين أن يتقبلوا النقد و يعملوا بشكل أفضل حتى يتجنبوه ..لأننا بالوضع الحقوقي الحالي ،دائما أوروبا ستعطينا الدروس.
باطما حرة طليقة وخا حكموا عليها بسنة الريسوني مكاين لا ادلة ولا والوا سبب سجنه هو قلمه الدي فظح الفساد والفاسدين في هرم الدولة القضاء التناقض والنفاق
وا طلقو عليكم السيد و باراكا من هاد العبث والعناد
ا سيدي نتوما واعرين و عندكم البوليس و الحبس… وا طلقو الناس تخرج لولادها
راحنا غاديين فاص للنموذج المصري ف التعامل مع الصحفيين والحقوقيين