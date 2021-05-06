ملك الأردن يقبل استقالة 3 من مستشاري البلاط

ملك الأردن يقبل استقالة 3 من مستشاري البلاط
صورة: مواقع التواصل الاجتماعي
الخميس 6 ماي 2021 - 13:48

صدرت الإرادة الملكية في الأردن بتعيين الدكتور جعفر حسان مديرا لمكتب الملك؛ اعتبارا من اليوم الخميس.

ووفق وكالة الأنباء الأردنية فقد تمت الموافقة على قبول استقالة هيفاء تركي حديثه الخريشا، مستشار الملك للسياسات، من منصبها اعتبارا من اليوم أيضا.

كما جرى قبول استقالة الدكتور كمال قاسم الناصر، مستشار الملك، من منصبه اعتبارا من اليوم ، وقبول استقالة زينة زيد رشاد طوقان، مستشار للشؤون الاقتصادية في الديوان الملكي الهاشمي، من منصبها اعتبارا من الخميس.

استقالة الأردن الديوان الملكي الهاشمي مستشار الملك

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