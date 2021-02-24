مليلية تزيل آخر تمثال للجنرال الإسباني "فرانكو"

نفذت حكومة مليلية المحتلة، الثلاثاء، قرار إزالة تمثال الجنرال الإسباني “فرانثيسكو فرانكو” من الساحة العمومية وسط المدينة؛ وهو آخر تمثال يُزال من الأماكن العامة في إسبانيا.

ويأتي القرار بعد جلسة تداول انعقدت أمس الإثنين في قضية إزالة التمثال، حيث صادقت عليه أصوات الأحزاب الثلاثة التي تشكل الحكومة المحلية.

واستعانت سلطات المدينة المحتلة بجرافة لإزالة تمثال “فرانثيسكو فرانكو” الذي يمثل أحد رموز الديكتاتورية وأعداء الديمقراطية لدى الرأي العام الإسباني.

إلى ذلك، وُضع التمثال ولوحته التذكارية التي كانت عند قديمه داخل صندوق خشبي قبل أن ينقل على متن شاحنة إلى المستودع العام لمدينة مليلية المحتلة.