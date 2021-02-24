مليلية تزيل آخر تمثال للجنرال الإسباني "فرانكو"

مليلية تزيل آخر تمثال للجنرال الإسباني "فرانكو"
صورة: مواقع التواصل الاجتماعي
الأربعاء 24 فبراير 2021 - 09:19

نفذت حكومة مليلية المحتلة، الثلاثاء، قرار إزالة تمثال الجنرال الإسباني “فرانثيسكو فرانكو” من الساحة العمومية وسط المدينة؛ وهو آخر تمثال يُزال من الأماكن العامة في إسبانيا.

ويأتي القرار بعد جلسة تداول انعقدت أمس الإثنين في قضية إزالة التمثال، حيث صادقت عليه أصوات الأحزاب الثلاثة التي تشكل الحكومة المحلية.

واستعانت سلطات المدينة المحتلة بجرافة لإزالة تمثال “فرانثيسكو فرانكو” الذي يمثل أحد رموز الديكتاتورية وأعداء الديمقراطية لدى الرأي العام الإسباني.

إلى ذلك، وُضع التمثال ولوحته التذكارية التي كانت عند قديمه داخل صندوق خشبي قبل أن ينقل على متن شاحنة إلى المستودع العام لمدينة مليلية المحتلة.

إسبانيا الجنرال فرانكو الديكتاتور مليلية

أضف تعليقك

‫‫من شروط النشر : عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم‬.

‫تعليقات الزوار

4
  • islam
    الأربعاء 24 فبراير 2021 - 09:36

    قريبا سوف يرحل اخر مستوطن ان شاء الله

    0
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • يونس
    الأربعاء 24 فبراير 2021 - 09:44

    ميانمار جديرة بالإكبار

    عهود الانقلابات العسكرية قد انتهت إلى غير رجعة، حتى في الدول التي تصنف في قائمة «العالم الثالث». واقع ما تشهده ميانمار، منذ وقوع الانقلاب، يقول إن ذلك التصور يسانده، بالفعل، رد الفعل الفوري من قِبل أغلب المواطنين ضد إطاحة الجنرال

    بكر عويضة

    -1
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • bentacha
    الأربعاء 24 فبراير 2021 - 09:50

    C est le moment de le remplacer avec celui du ROI Mohammed 6.
    yallah!!!!!! Al mgharba c est le moment de marquer le but.

    -1
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • Samir
    الأربعاء 24 فبراير 2021 - 10:09

    Il faut maintenant que la démocratie déguisée d’Espagne hypocrite qu’elle parte l’époque de colonialisme et révolu

    0
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق

24 ساعة

صوت وصورة

صوت وصورة
الشربيل بين الأمس واليوم
الثلاثاء 23 فبراير 2021 - 21:32 1

الشربيل بين الأمس واليوم

صوت وصورة
أكادير قبل الإغلاق
الثلاثاء 23 فبراير 2021 - 21:05 2

أكادير قبل الإغلاق

صوت وصورة
حرفي متمسك بـ "الدرازة"
الثلاثاء 23 فبراير 2021 - 20:40 2

حرفي متمسك بـ "الدرازة"

صوت وصورة
يعيش في براكة بلاستيكية
الثلاثاء 23 فبراير 2021 - 19:31 15

يعيش في براكة بلاستيكية

صوت وصورة
صناع تقليديون والتغطية الاجتماعية
الثلاثاء 23 فبراير 2021 - 15:13 3

صناع تقليديون والتغطية الاجتماعية

صوت وصورة
"سولو دموعي" من الكواليس
الثلاثاء 23 فبراير 2021 - 11:59 5

"سولو دموعي" من الكواليس