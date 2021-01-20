مليونا دولار لاحتراف نجم الرجاء سفيان رحيمي

يتمسك نادي الرجاء الرياضي لكرة القدم بنجمه سفيان رحيمي، رغم العروض القوية التي بات يتلقاها من عدة أندية أبدت اهتمامها بخدمات اللاعب، آخرها الفتح السعودي، الذي يضم بين صفوفه المغربيين مراد باتنا ومروان سعدان.

وكشفت مصادر جريدة هسبريس الإلكترونية أن الفريق السعودي قدم عرضا بمليون دولار، قبل أن يرفع العرض مرتين ليصل إلى 1.3 ملايين دولار، فيما ظل مسؤولو “الفريق الأخضر” متشبثين بالرفض.

ويشترط الرجاء مليوني دولار من أجل التخلي عن أفضل لاعب في الدوري المغربي الموسم الفارط، وأحد أفضل من يداعبون الكرة في الدوري المحلي بداية هذا الموسم؛ فيما رجحت مصادر أخرى تأجيل الملف إلى “مركاتو” الصيف، نظرا لحاجة الفريق إلى لاعبه في نهائي كأس محمد السادس والبطولة و”الكاف” من جهة، وصعوبة تسريحه دون تعويضه بلاعب آخر من الطينة نفسها من جهة أخرى.

وحسب المصادر ذاتها فإن الرجاء يكلف عددا محدودا من المسؤولين بمتابعة تفاصيل المفاوضات وملف “المركاتو”، مثل ما حدث في صفقة انتقال بدر بانون إلى الأهلي المصري، تفاديا لضغط الجمهور وتدخل أطراف أخرى.