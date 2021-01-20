مليونا دولار لاحتراف نجم الرجاء سفيان رحيمي

يتمسك نادي الرجاء الرياضي لكرة القدم بنجمه سفيان رحيمي، رغم العروض القوية التي بات يتلقاها من عدة أندية أبدت اهتمامها بخدمات اللاعب، آخرها الفتح السعودي، الذي يضم بين صفوفه المغربيين مراد باتنا ومروان سعدان.
وكشفت مصادر جريدة هسبريس الإلكترونية أن الفريق السعودي قدم عرضا بمليون دولار، قبل أن يرفع العرض مرتين ليصل إلى 1.3 ملايين دولار، فيما ظل مسؤولو “الفريق الأخضر” متشبثين بالرفض.
ويشترط الرجاء مليوني دولار من أجل التخلي عن أفضل لاعب في الدوري المغربي الموسم الفارط، وأحد أفضل من يداعبون الكرة في الدوري المحلي بداية هذا الموسم؛ فيما رجحت مصادر أخرى تأجيل الملف إلى “مركاتو” الصيف، نظرا لحاجة الفريق إلى لاعبه في نهائي كأس محمد السادس والبطولة و”الكاف” من جهة، وصعوبة تسريحه دون تعويضه بلاعب آخر من الطينة نفسها من جهة أخرى.
وحسب المصادر ذاتها فإن الرجاء يكلف عددا محدودا من المسؤولين بمتابعة تفاصيل المفاوضات وملف “المركاتو”، مثل ما حدث في صفقة انتقال بدر بانون إلى الأهلي المصري، تفاديا لضغط الجمهور وتدخل أطراف أخرى.
الواقع انه من بين احسن اللاعبين في تاريخ الكرة المغربية.يتميز بالسرعة والتموضع الجيد.اتمنى أن أراه في اكبر الأندية الرياضية العالمية .
هزلت و حق الله. اللاعب الوحيد لي بقا فيه شوية الضو فالفرقة بغاو يبيعوه.و بجوج دريال.و جوج مليون دولار زعما ثمن لاحسن لاعب فالدوري.حشوما حطمتو الفرقة و الكرة المغربية
سبحان الله وخا أنا رجاوي هاد السيد لآ علاقة له بالكرة بتاتا…… سبحان الله الارزاق
سوء التسيير. بغين الألقاب بالجنيور .الرجاء غدا تولي بحال خريبكة .سيروا الرجاء خصها في الوقت الحالي 4انتدابات جديدة للالقاب. 4واجهات .فكرو شويا
لاعب القيمة السوقية ديالو 10ملايين دولار
تنضحك من هاد العناوين
نهار نبداو نبيعو لأوروبا اللعابة نهدروا ديك الساعة هاكده
سفيان لاعب مهاري كبير قل نظيره في البطولة،يحتاج إلى تأطير وتوجيه اتمنى ان لا يحترف في الخليج رغم الإغراءات المادية الكبيرة وأن يتريث حتى تأتيه الفرصة في أوروبا لأنها مكانته الطبيعية نرجوا له كل التوفيق
لاعب أنيق،مثابر،مكافح،رسام داخل رقعة الملعب،متواضع،ذو أخلاق عالية،ولد الشعب،شخصيا،لا أمل من مشاهدته وهو يداعب الكرة،فنان المستطيل الأخضر…الله إرضي عليك أولدي الرحيمي.مسيرة موفقة إن شاء الله
من ودادي . هدا اللاعب مكانه في الدوريات الأوروبية الله يسهل عليه . لاعب أخلاقه راقية
في رأيي رحميمي من افضل اللعبين الرجاويين، إن فرطو في خدمته، سيكون ضربة قاسية لفريق الرجاء وأتباعه’حذاري من الطمع’كما قيل:طماع في الزيادة ورود بالك من النقصااان…
الفريق الذي يلعب على الألقاب يجب أن يبحث عن اللاعبين الواعدين للاستثمار فيهم. وعليه أن يمنح لاعبيه قيامهم الحقيقية.
وعليه أن يكون له مشروع اقتصادي متكامل .
رآها الراجا هادي
وخا ديك 1.3 وديك القضية ديال محتاجين اللاعب … اصلا الفلوس مزيانة باش ناس تاخذ اجرها من لاعبين و مسيرين و كذلك توفير ميزانية فالضروف الصعبة .. وفرصة للاعب باش يبان نيت واش احسن لاعب و لا غير حيت كاين لكيعطيه كواري بحال حافضي … المهم خاصو يخرج و يبان ورجاء ولادة ديك اللعبة ديال هو لكاين غير عطيو فرصة للشباب موجود لخير … توكلوا على الله.