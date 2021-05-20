5 محظوظين سيحصل كل واحد منهم على مليون دولار مقابل تلقي لقاح كورونا
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تعليقات الزوار1
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لوكان هذا( الرهان) هنا في المغرب بمليون دولار لانتهينامن التلقيح ولم يعد أحد غير ملقح حتى الاطفال !!!؟ كم هو جميل مليون دولار ؟؟؟؟ اه لو أطلقت حكومة العثماني هاته المبادرة لرءيت الناس في طوابير تمتد الى كيلو مترين كل صباح لاخد الجرعة…. لكن ……..!!!!!