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‫تعليقات الزوار

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  • متقاعد
    الخميس 20 ماي 2021 - 23:04

    لوكان هذا( الرهان) هنا في المغرب بمليون دولار لانتهينامن التلقيح ولم يعد أحد غير ملقح حتى الاطفال !!!؟ كم هو جميل مليون دولار ؟؟؟؟ اه لو أطلقت حكومة العثماني هاته المبادرة لرءيت الناس في طوابير تمتد الى كيلو مترين كل صباح لاخد الجرعة…. لكن ……..!!!!!

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