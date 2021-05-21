ممارسات حراس للسيارات‬ تثير شكاوى بالبيضاء

تتواصل حملة الحد من تجاوزات حراس السيارات بمدينة الدار البيضاء؛ فبعد التعبئة الرقمية التي شهدتها مواقع التواصل الاجتماعي، طيلة الأسابيع الأخيرة، شرع مواطنون بالعاصمة الاقتصادية للمملكة في تقديم شكايات ورقية وإلكترونية إلى المصالح المختصة بالجماعة، قصد المطالبة بتفعيل المقتضيات القانونية المنظمة لهذا المجال.
وتفيد مصادر هسبريس بأن العديد من المواطنين القاطنين بالدار البيضاء قد تقدموا بشكايات رسمية إلى المصالح الإدارية المختصة داخل الجماعة، بغية التبليغ عن تجاوزات حراس السيارات، خاصة ما يرتبط بأسعار توقف السيارات بشوارع المدينة وأزقتها.
ويشتكي البيضاويون من تأدية رسوم غير قانونية لفائدة بعض الحراس الذين يسيطرون على مرائب العاصمة الاقتصادية، دون أن تتوفر على علامات تشوير واضحة في كثير من الأحيان، إلى جانب مطالبة السائقين بدفع مقابل مادي على ركن السيارات في الأماكن العمومية.
وتنادي الحملة الرقمية، التي تحمل شعار “عيقتو”، بتقديم شكايات بالابتزاز لدى المصالح الأمنية، نظرا إلى عدم قانونية الأسعار التي يطلبها حراس السيارات بالعاصمة الاقتصادية للمملكة، داعية كذلك إلى التبليغ عن الاعتداءات اللفظية التي تطال أصحاب السيارات الذين يرفضون التجاوب مع هذه الفئة.
ويلفت نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي إلى أهمية تفعيل أدوار الشرطة الإدارية على أرض الواقع من أجل الوقوف على “الفوضى” التي باتت تطبع الميدان، وتطبيق المقتضيات الزجرية المتعلقة بإلزامية الحصول على الترخيص لمزاولة المهنة.
وحسب القرار الجبائي الذي صوت عليه المجلس الجماعي، فإن سعر وقوف السيارات بالمرائب والمواقف يصل إلى ثلاثة دراهم بالنسبة إلى المواطن الذي يمتلك سيارة عادية، أيا كانت مدة الوقوف، ثم يرتفع إلى خمسة دراهم للحافلة، فيما يقتصر على درهمين للدراجة النارية، بينما يمكن أن يتضاعف السعر في الفترة الليلية، مع ضرورة إعداد لوائح تشوير تظهر للمواطنين الأسعار سالفة الذكر.
وتقع مناوشات يومية مع حراس السيارات في مدينة الدار البيضاء، حيث يشتكي السائقون من طبيعة الخدمات التي تقدمها هذه الفئة، إلى جانب ارتفاع أسعار الوقوف، مستنكرين بعض الأفعال “المشينة” و”التجاوزات” التي توتر العلاقة بين الطرفين.
لذلك، يطالب النشطاء، من خلال الحملة الرقمية، السلطات المنتخبة والولائية بالتحرك السريع لوضع حد لانتشار ظاهرة الحراس أصحاب “البذلة الصفراء”، بسبب تماديهم في مُطالبة مالكي العربات بمبالغ خاصة بالركن، تظل “غير مقبولة” لدى السائقين.
في الرباط أيضا و المدن الأخرى، لا يجب السكوت عن هذا الأمر، أينما ذهبت ستجد حارسا للسيارات، هل ينعدم الأمن في مدننا لدرجة وجود حارس في كل شبر من المدينة؟
هي فوضى عارمة تعرفها مدينة الدار البيضاء،، كتمشي تشري خبزة كتخلص العساس،، كتمشي تشرب قهوة كتخلص العساس،، كتمشي تيري فلوس من البنكة كتخلص العساس،، كتوقف ومكتهبطش من السيارة ديالك كيوقف عليك العساس،، كتوقف تاخد شي حاجة بالزربة من الحانوت كيوقف عليك العساس ….
هدشي بلاما نهضرو على الاثمنة الخيالية اللي كيفرضوها على المواطنين فالمعاريف و عين الذياب ووسط المدينة ….
اللي فاق بكري ومبغيش اخدم كيدير عساس
على الدولة ان تتدخل بحزم قبل أن تتطور الامور الى تصادمات عنيفة بين الجارديانات و اصحاب السيارات
كل عام و نحن نشتكي من نفس الظاهرة.
الحراس أذكياء. يخصصون مبلغ مالي ل لمقدم. الشيخ و المنتخبين و هم من يحميهم بالمنطقة. لأن المقدم و حارس السيارات يتبادلون المعلومات عن كل مايجري الأزقة صفقة رابح رابح. أما المواطن مغلوب على أمره
اودي شكوى الله على هدا حقوق الانسان، او ما يأتي منها اصبحنا نرى جرائم بشعة ترتكب امام الملئ، وفي الاخير لا يطبق القانون بدريعة حقوق الانسان حق السجين…حق الحياة… إلى أخيره ، ولهدا اصبحنا نجد قانون الغاب هو الطاغي بسبب الجهل وعدم الخوف.
اما حارس السيارة فهو نمودج لعدم اخد القانون مجراه وتطبيق عقوبة صارمة في حق اي شخص تطاول على القانون تضع حدا لهده الخروقات.
اه تم اه ، ألله يرحم أيام زمان كنا نخاف حتى من الجدران.
جل المدن المغربية تعرف نفس الفوضى احب نشوفو المناطق الساحلية في وقت الصيف
هؤلاء الحراس ماشي بشر بحالنا واش معندهوش الحق في العيش الكريم بحال ايها الناس راه حتى اصحاب السيارات عيقو كاين لممربيش وحاس براسو ومعني بالمنصب ديالو كاين محاميين واطباء تتجيهوم 3 دراهم قاصها وهو كيخسر 3 الف في النهار من طبع الحارس يكون قاصح لان خدام مع ناس قصح منو واخا تعمل ليه formation راه كاين الضلم في الشارع وفي المهنة شخصيا مارست الحرفة حارس 25 سنة قريت بها اولادي وبنيت مستقبلي بالصبر ولكن نضرة المجتمع لهدا العمل الشريف نضرة حكرة وماشي كل الحراس قطاع الطرق فيهم الاذكياء والشجعان ولكن قبح الله الوقت الزمان غلاب ولا شي نهار كلشي يمشي يرمي براسو في أحضان إسبانيا
Que les gardiens improvisés imposteurs et imposants soient bannis à tout jamais car ce sont des hors-la-loi et ce qu’ils font est hors la loi. Vive les parkings privés répondant à un cahier de charges. Ces rackets sont des délits graves, prémédités, généralisés sur tout le royaume (même aux sources d’Oum Rbia ! ), causant des problèmes de circulation des voitures, préjudiciables à plrs secteurs économiques… la solution devrait être un texte de loi du chef du gouvernement ou du ministre de l’intérieur interdisant ces rackets quotidiens et généralisés. Et surtout pas des décisions locales et éphémères.
هذه الممارسات تعرفها جل المدن الكبرى في المغرب و المجالس البلدية هي المسؤولة عن هذه الفوضى باستثناء مدينة اكادير بنشرها لافتات معدنية في جميع موقف السيارات محددة
تسعيرة الوقوف مع رقم الهاتف في حالة ما إذا كانت هناك مشاكل مع الحراس
من أمن العقوبة أساء الأدب، هده المهنة يجب إعادة النظر فيها، جملة و تفصيلا، من حيث الأشخاص اللذين يقومون بإمتهانها و بالنسبة للقانون الذي يأطرها، نصيحة يجب على المسؤولين أن يمنحوا رخص هده المهنة لأشخاص يكون ملف حسن السيرة و السلوك ، شكلا و مضمونا
كما تدين تدان… عندما تماطل في أداء أجرة حارس الحي الذي يسهر الليل يراقب سيارتك. تجد أولئك أصحاب السترات الصفراء أمامك مثل زومبي في كل مكان يقبضون منك ضعف أجرة ذاك المسكين عشر مرات..
(زواج بقوت يوم وليلة) (وغادي يتزاد برزقو) (والجهل) كلها اسباب في انتاج هذه الانواع من البشرية الذين يستحون من احد وبكل صراحة الجهل في هذا البلد تخطى الجهل الذي كان في عهد قريش بأشواط والمشكل هو ان هد الجهل متعمد
لا أعلم لماذا تخصون الذكر بالدار البيضاء فقط. هذه الآفة منتشرة في معظم مدن المغرب، فإن كانت هناك حملة للوقوف ضد هؤلاء اللصوص ومن ورائهم فيجب أن تكون معممة على صعيد جميع المدن المغربيية.
هادو را ماشي تيحضيو السيارات، راه لبسالة. لان نتا في السياره ديالك، تايجي لعندك خلص لبلاصة ولا زيد لجهة اخرى..لغادي نخلص ضريبة السنوية ولا أجد أين أقف. هذا راه ماشي معقول.نتمنى من الجهات المعنية الحد من هده التلاعبات وشكرا