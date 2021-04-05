ممثلان جزائريان يُسيئان إلى "أطفال مراكش" ويهينان كرامة المغربيات

أثار مقطع فيديو بث على مواقع التواصل الاجتماعي يظهر فيه الممثلان الجزائريان إبراهيم بوهليل وإيدي بوشنافة وهما يتحدثان عن أطفال مدينة مراكش ونسائها، غضب نشطاء مغاربة، الذين عبروا عن رفضهم للفيديو بسبب ما يحتويه من خطابات ورسائل “تحريضية وكراهية وتشهيرية”.

وبشكل استفزازاي، تحدث الممثلان الجزائريان، اللذان كانا برفقة الفرنسي من أصل مغربي الملقب بـ”زبار بوكينغ”، عن “بائعات الهوى” في مدينة مراكش وتقديمهن لخدماتهن بـ100 درهم، حيث قال إبراهيم بوهليل، موجها عدسات كاميرا هاتفه تجاه أطفال كانوا يقفون أمام مقهى شعبي: “هؤلاء كلهم أولادي.. يُشبهونني”.

ولم يقتصر الأمر عند هذا الحد، بل قام الممثلان الجزائريان، المتواجدان حاليا بمدينة مراكش في إطار إنجاز سلسلة رمضانية، بعرض صور أطفال قاصرين، من بينهم طفلة، يدعيان أنهم “نتاج” علاقات غير شرعية جمعتهما بمغربيات في مراكش مقابل “100 درهم”، وهو ما أثار غضب حقوقيين ونشطاء مغاربة، الذين استنكروا “الخطاب السوقي الذي يتضمنه الشريط”.

وقام الممثلان المعنيان بتقديم اعتذار للمغاربة بعدما اتسعت رقعة الغضب على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، حيث قال إبراهيم بوهليل: “أعتذر لكل شخص لم يعجبه المحتوى الذي قدمناه، لقد كان عرضا هزليا ولم يكن المقصود هو الإساءة للمغاربة”، مضيفا أن “الشعب المغربي فوق الجميع، ولا أريد إلحاق الضرر للمغرب أو تشويه صورته”.

وفي السياق نفسه، فتحت النيابة العامة بمدينة مراكش تحقيقا في محتوى الشريط الذي يظهر فيه فنانان جزائريان مقيمان بالديار الفرنسية وهما يهينان أطفالا مغاربة، كما تحدثا عن المغربيات بكلمات نابية.

عبد العالي الرامي، رئيس جمعية منتدى الطفولة، قال في تصريح لهسبريس إنه تابع فيديو الممثلين الجزائريين “باستغراب وغضب كبيرين، بسبب ما يحتويه من خطابات تحريضية وكراهية وتشهير”، موردا أن “هذين الممثلين استغلا الأوضاع الصعبة للأطفال الذين يعيشون وضعا هشا من أجل الاستهزاء بهم وتصغيرهم”.

وأوضح الرامي أن “المغرب بلد مضياف وبلد الكرم، لكن له ضوابط وحدودا في إطار الاحترام”، مشيرا إلى أن “الفيديو فيه إساءة للوطن كله، حيث تم تصويره بطريقة فجة استهزائية”.

وعن اعتذار المعنيين، قال الرامي: “هذا اعتذار غير مقبول، لأن الأمر يتعلق بإساءة للوطن كله”، مشددا على أن “هؤلاء الأطفال تأثروا كثيرا وتعرضوا للتشهير من طرف الممثلين الجزائريين”، موردا: “يجب منعهما من دخول التراب المغربي حتى يكونا عبرة لكل من سولت له نفسه الإساءة للمغاربة”.