ممثلان جزائريان يُسيئان إلى "أطفال مراكش" ويهينان كرامة المغربيات

أثار مقطع فيديو بث على مواقع التواصل الاجتماعي يظهر فيه الممثلان الجزائريان إبراهيم بوهليل وإيدي بوشنافة وهما يتحدثان عن أطفال مدينة مراكش ونسائها، غضب نشطاء مغاربة، الذين عبروا عن رفضهم للفيديو بسبب ما يحتويه من خطابات ورسائل “تحريضية وكراهية وتشهيرية”.
وبشكل استفزازاي، تحدث الممثلان الجزائريان، اللذان كانا برفقة الفرنسي من أصل مغربي الملقب بـ”زبار بوكينغ”، عن “بائعات الهوى” في مدينة مراكش وتقديمهن لخدماتهن بـ100 درهم، حيث قال إبراهيم بوهليل، موجها عدسات كاميرا هاتفه تجاه أطفال كانوا يقفون أمام مقهى شعبي: “هؤلاء كلهم أولادي.. يُشبهونني”.
ولم يقتصر الأمر عند هذا الحد، بل قام الممثلان الجزائريان، المتواجدان حاليا بمدينة مراكش في إطار إنجاز سلسلة رمضانية، بعرض صور أطفال قاصرين، من بينهم طفلة، يدعيان أنهم “نتاج” علاقات غير شرعية جمعتهما بمغربيات في مراكش مقابل “100 درهم”، وهو ما أثار غضب حقوقيين ونشطاء مغاربة، الذين استنكروا “الخطاب السوقي الذي يتضمنه الشريط”.
وقام الممثلان المعنيان بتقديم اعتذار للمغاربة بعدما اتسعت رقعة الغضب على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، حيث قال إبراهيم بوهليل: “أعتذر لكل شخص لم يعجبه المحتوى الذي قدمناه، لقد كان عرضا هزليا ولم يكن المقصود هو الإساءة للمغاربة”، مضيفا أن “الشعب المغربي فوق الجميع، ولا أريد إلحاق الضرر للمغرب أو تشويه صورته”.
وفي السياق نفسه، فتحت النيابة العامة بمدينة مراكش تحقيقا في محتوى الشريط الذي يظهر فيه فنانان جزائريان مقيمان بالديار الفرنسية وهما يهينان أطفالا مغاربة، كما تحدثا عن المغربيات بكلمات نابية.
عبد العالي الرامي، رئيس جمعية منتدى الطفولة، قال في تصريح لهسبريس إنه تابع فيديو الممثلين الجزائريين “باستغراب وغضب كبيرين، بسبب ما يحتويه من خطابات تحريضية وكراهية وتشهير”، موردا أن “هذين الممثلين استغلا الأوضاع الصعبة للأطفال الذين يعيشون وضعا هشا من أجل الاستهزاء بهم وتصغيرهم”.
وأوضح الرامي أن “المغرب بلد مضياف وبلد الكرم، لكن له ضوابط وحدودا في إطار الاحترام”، مشيرا إلى أن “الفيديو فيه إساءة للوطن كله، حيث تم تصويره بطريقة فجة استهزائية”.
وعن اعتذار المعنيين، قال الرامي: “هذا اعتذار غير مقبول، لأن الأمر يتعلق بإساءة للوطن كله”، مشددا على أن “هؤلاء الأطفال تأثروا كثيرا وتعرضوا للتشهير من طرف الممثلين الجزائريين”، موردا: “يجب منعهما من دخول التراب المغربي حتى يكونا عبرة لكل من سولت له نفسه الإساءة للمغاربة”.
هد الجزائرين ما غادين أخليو المغاربه علي راحتهم راه كنقولها و نقولها راها دوله شيطانيه راهم شياطين و سدو علي الزبولات العدو الكافر الملعونين اش بغيتو من هد الخلق ..هدو راهم قوم في دمهم adn فيه كره المغرب شفتو كورونا احسن من الفيروس الجزائري سدو عليهم و الي جبد باللدنا ندموهو ملكنا و شعبنا …يلعن باباهم كاملين
اودي راه حنا لي تانكبرو شان لمن ولا المغربيات فيهم موتنا وبنيتنا و خوتتنا و هاد الاشكال راه ما عروفش المغاربة مزيان حنا شعب جتنا لصواب حنا مليه جيت لشي حاجة خرا غا تلقها. ومغربي وافتخر.
هادشي لي بقا فين ماكان شي لقيط يمسح فينا رجلييه المغرب كيضسر عليه بحال هادو خاصهم العصا باش يعرفو ان الله حق و يترباو
يجب الحكم على هؤلاء بالاعدام
لا أعرف كيف وصلت هذه النماذج الى مدينة مراكش ، ربما جاءوا لأكل البنان ، فهو مفقود لديهم ، كلام هؤلاء لا يستحق الرد
هنيئا لهم المرتبة الثانية عالميا في ….. بشهادة منظمات عالمية ذات مصداقية .
Il faut les juger et les emprisonner. Qu’ils payent cher leur acte criminels et nous voulons plus voir ce genre de voyous chez nous
أتمنى أن تؤخد الإجراءات القانونية ضدهم ليكونو عبرتا لغيرهم وعدم السماح لهم بمغادرة المغرب حتى يؤخد منهم القصاص
إعتذار أقبح من الفعل المرتكب ، يجب منعهم من دخول المغرب بشكل نهائي و أبدي .
راهم اعتاذرو على ضحكهم الباسل نتمنى يتمنعو من دخول المغرب فهم لايشبهون الجزائريين في شيء
من استضافهم يتحمل نصيب من المسؤولية نحن في حرب باردة معهم المطلوب استضافة معارضيين وليس فنانين و المطلوب مقاطعة سلعهم و تمورهم كم من ضربة يجب ان نتلقى لنفهم ان المعركة ليست مع العسكر وحده وانما مع جيل كامل رباه العسكر على كره المغرب و نما فيه وطنية اساسها ان الجزائري افضل من المغربي في افضل الضروف ان لم يكن عدوا له في اسوئها. لسنا شعب واحد في بلدين تلك شعارات مرة عليها الزمن و خوة خوة لن تنطلي علينا.
يجب على القانون ان ياخذ مجراه ليكونو عبرة لمن يعتبر….كان بالاحرى ان يضحكا على الواقع المرير الذي يعيشه اطفال الجزائر تحت اهانة الجنرالات….اما المغرب فهو اشرف بلد تاريخه شاهد على دالك…والمغربيات العفيفات الشرف اشرف من هؤلاء التائهة التي فقدت البوصلة في اوروبا……عاش المغرب وملكه قاهر االاعداء والخونة ..
ما قاله هذان الممثلان لم يعجب كل المغاربة ولكنه حقيقة مرة، إذا يجب على المسؤولين المغاربة تحسين وضعية شريحة كبيرة من المغاربة الذين يعيشون أوضاع جد مزرية ،
عن أي اعتذار تتكلمون نحن المغاربة نموت من أجل أبناؤنا ومن أجل وطننا في نظري يجب محاكمتهم فورا وبدون تردد.
واش مازال كيديرو هاد ابناء فرنسا في المغرب؟ ربما هم من ولدوا او والديهم نتيجة الاغتصاب الممنهج على الجزائريات من طرف الجنود الفرنسيين ويعتقدون ان الجميع مثلهم.
لا نريد اعتذار. نريد من المغاربة تعريتهم في الشارع و كل مار يذخل في مؤخرتهم عمود و بعد ذلك يتم إرجاعهم لبلاد اللقطاء الأصلي كوريا الشرقية صنيعة فرنسا. الحرب مع الكلاب. هيا يا مغاربة و عاش الملك و عاش الجيش الملكي. الدق تم
هذه نتيجة فتح حدود وطننا في وجه كل من هب ودب
اعتذار غير مقبول ويجب متابعتهم.
لا يجب ترحيلهم .بل الاستماع إليهم في محضر قانوني وتقديمهم للعدالة. كرامة المغاربة والوطن فوق كل اعتبار.
لن اجعل نزاعات سياسية تدفعني لمهاجمة اخواني المسلمين في الجزائر،اغلبية الناس الذين يهاجمون المغاربة هم غير مسلمين او متدينيين فالمسلم الحقيقي هو الذي يحسن لأخوه المسلم.
Salam
C’est très simple, il faut déjà leur interdire de quitter le Maroc avant qu’ils ne soient juger pour atteinte à la pudeur de mineurs.
Puis j’espère aussi une plainte ici en France de la part des associations diyal kilo qui n’arrêtent pas de normaliser ces pratiques en défendants souvent l’indéfendable.
ceux qui filment des gens de tout genre yaharak des enfants et des femmes c’est 5 fois pire.
Merci de publier
على النيابة العامة القيام بالمتعين تجاه الممثلين وتقديمهما امام العدالة لتقول فيهما كلمتها وتقديم الذين يستغلون الاطفال في التسول والوساطات الجنسية .
و المروؤة و من الفجاجة التشفي من احوال البؤساء و انتهاك حرمة انسانيتهم وسلوك غير مقبول خاصة وان أمثالهم يوجدون في الجزائر وتونس وفرنسا واوروبا وامريكا واسيا وجميع المجتمعات البشرية.
نظام شنقريحة يقوم بحملة عسكرية ثقافية اقتصادية اجتماعية شعواء على المملكة المغربية الشريفة…لن ينال من دولة عمرها 15 قرنا…الكبير كبير و النص نص و الصغير منعرفهوووووش
لقد وصل السيل الزبى مع بوبال .في عقر دارنا ويستهزئون بنا وببناتنا وينعتونا اولاد الحرام.بالله عليكم ما هذة المذلة؟اين النيابة العامة؟اين الامن؟ابن المخابرات؟بالله عليكم لو قام بها مغربي بالجزائر ولو كان دبلوماسيا لكان مصيره السجن والفقت له تهمة ايقاظ الفتنة.لعن الله الفن الذي يبهدل المغاربة.
لماذا أطفالنا سعاية وتيبيعو كلينيكس؟أين أسرهم؟أين وزارة الأسرة؟أين جمعيات الطفولة لي تتبان هي على الأنترنت
يجب منع هؤلاء الممثلين أو الأصح المثليين منعا كليا من ولوج بلدنا الحبيب . كان الجدير بهم ان يتطرقوا لموضوع اغتصاب القاصر الجزائري من طرف شرطة الجزائر أو آلاف بيوت الدعارة التي تشتغل نهارا جهارا في سيدي بلعباس الجزائرية.
ما قام به لا يقبل الإعترار. يجب أن إعتقالهم وتقديمهم إلى العدالة. وأقل ما يمكن فعله هو طردهم من المغرب بدون رجعة.
لا يجب قبول اعتدارهما بل يجب محاگمتهما للإهانة اطفال مغاربة ومس سمعة المراكشيين والمغاربة عامة وإلا يستوجب على الأقل طردهما في الأربع والعشرين ساعة…
احدهما قام بالاعتدار عن ما فعلوه ….. لنكن واقعيين في بلادنا كثرت في ايامنا عادات قبيحة بحيث تجد شاب في مقتبل العمل يحمل كلينكس ويقوم بالسعايا وقطع طريق المارة في مناظر تألم القلب
الفنانون الحقيقيون تكون لهم أخلاق عالية ولا يجرحون أحدا… كان عليهم أن يذهبوا إلى الجزائر ويصوروا ما يحلوا لهم وما يشاؤون… فهم ليسوا ملائكة…. العجب العجاب هناك….
نطالب بمحاسبة من وجه لهم الدعوة شخصيا لا أعرفهم .وكذلك أن كانوا لم يغادرا المغرب نطالب بسجنهما وإدخالها السجن و ترك السجناء يعبثون بهم لأنهم الفوا أن يعبث بهم في مخافر الشرطة .خلية المحابسية يتصرفو معاهم
ايييييه لو تنطق جدران وهران لتصف دور البغاء من عهد الاستعمار الى العهد الذي كانت فيه الحدود مفتوحة.
لقد ارضعهم المقبور بوخروبة وجنيرالات فرنسا حليب كره المغرب والمغاربة حتى النخاع ءالا ما رحم ربي،فلا تتعولوا أن يتغيروا حتى ولو سقط النظام الحاكم لهؤلاء ميؤوس علاجهما.
السلام عليكم
كنت سباقا للحديث عن الشعب الجزائري من خلال .هاذا المنبر .اعني جريدة هسبريس المحترمة .
وكنت قد قلت .ان الشعب الجزائري لا يختلفىعن حكومتهم ومسؤوليهم .من خلال العداء والكره .للمغاربة .وذلك متجدر فيهم .جد عن جد .وكنت قد
نبهت للمسؤولين في حكومتنا وهم أدرى مني في هاذا الشأن. على عدم فتح الحدود .فانها مخاطرة .
فكنت أجهل. علاقة الجزائريين بالمغاربة .ولكن الغربة .كشفت لي عنهم وعن تصرفاتهم اتجاهنا .فالويل ثم اليول لهمىمن ان يمسوا حبة واحدة من رمال اراضينا
اما من حيث الشرف .فهم اخر واحد يتكلمون عن الشرف .أسألوا الصينيين .فكثير من نساءهم يتزوجن بالصينيين .بدون ان يسلمو ا اما عن آباءهم الفرنسيين
فحدث ولا حرج.فهاته حقيقة .لا مفر منها .
فالحسن الثاني رحمه الله كان يعرف حقدهم وكراهيتهم .وكان بالنسبة اليهم .الشبح .فقدوكانو يخافون منه .
اللهم انصر مولانا امير المؤمنين المؤمنين سيدنا محمد السادس نصره الله
الم يقل انهم يشبهونه..لقد رأى فيهم طفولته ..وكيف كان صغيرا..والباقي هو يعرفه جيدا..كل اناء بما فيه يرشح
السلطات الجزائرية لا تتساهل مع أي مغربي فوق ترابها و خير مثال المغربي اللذي شارك حسب أقوالهم في الإحتجاجات، و أُتُهم بزعزعة إستقرار البلد. نطلب من القضاء المغربي أن يرد الإعتبار لهؤلاء الأطفال و للمرأة المغربية . أشد العقاب
يجب ان يسجنا في المغرب٠ انا کمغربي وانا اسمع للشريط اشعر بغضب لا يوصف٠ العقاب ثم العقاب ثم العقاب
وقد قال الله – عز وجل -: (والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا)
يجب محاكمتهم وليس فقط منعهم من دخول التراب الوطني غير لي جا غسل فينا يديه
اباء الاطفال لهم الحق في متابعتهم قضائيا اتصلو باباء الاطفال
قمة الحقارة والنذالة ،تصرف حقير ولااخلاقي، في الحقيقة نحن من فتحنا الباب لهؤلاء الاوباش لمملكتنا الغالية،
حنا بزاااف عليهم ملكا وشعبا،
السلام عليكم
” وما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد” صدق الله العظيم.
ألهدا المستوى نزل البعض، قدف المحصنات والمسلمين صغيرهم وكبيرهم، كل كلمة تخرج من فم الإنسان يحاسب عليه يوم القيامة.
اتقوا الفتنة لعن الله من أيقضها.
لاحول ولا قوة إلا بالله.
الزين اللي فيك، نبيل عيوش. نفس الشي.
هذا غير مقبول …
لكن الحقيقة المرة هي ان المغرب اصبح يعج نالمتسولين و خصوصا الاطفال …
ظاهرة يصعب حلها في مجتمعات يسيرونها اصحاب الدين السياسي ..
الممثلان لم يقولا سوى الحقيقة مع الاسف وهذا ما رأيت بأم عيني وما وقع مع الاسباني والفرنسي إلا دليل على ما قاله على الدولة المغربية أن تراجع مفهوم السياحة هل هي سياحة من أجل الترف والاستمتاع بجمال المغرب أم هي سياحة من اجل ……….؟ في الولايات المتحدة من إعتدى على طفل وهتك عرضه فالاعدام أقل شيء في حقه ونحن هناك بهائم في الداخل وبهائم تأتي من الخارج للاعتداء على الطفولة البريئة ومع ذلك نخاف دائما من جمعية حقوق الانسان وجمعيات الفساد التي تحرم الاعدام وتحلل الاعتداء على الطفولة البريئة ولهذا على الدولة أن تنزل حق الاعدام لمن ظبط متلبسا في هتك عرض الطفولة
أما فيما يخص قول الجزائريان ولو إتفقت معهم الا إننا في سفينة واحدة فكل ما يجري في المغرب عندهم اكثر
وجب طردهم بدون ادنى اعتبار او تردد، وذلك اضعف الايمان
مادامو فوق التراب الوطني لازم معاقبتهم ليكونو عبرة لاي زاءر تطاول على المغرب والمغاربة . فلا يقبل الاعتدار من اي كان …
نسوا ان الجزائر كلمة اصلها حين كان الابناء يسالون امهاتهم من ابونا يقولون لهم جا زاير اي انك ابن زنى ومن هنا سميت الجزائر
من كان بيته من زجاج لايرمي الناس بالحجارة …
كما يقال في كل بيت مرحاض …
قلنا لكم كلهم تحت يد مخابراتهم ، و الفيديو ما طلقوش و هو فالمغرب حتى رجع لفرنسا ، لانه كان عارف انه فيديو مسيء و غادي يتعاقب ، النية مبيتة ، و قلنا لكم حضيو راسكم من اي جزائري خصوصا المشاهيير منهم ، كلشي الزمر تحت يد مخابراتهم ، تستعملهم فوقت ما بغات ، كنبكرو بزاف الشان لبوجعران ،
الفن والتمثيل ابعد ما يكون من عملاء وخونة جعلوا من انفسهم ابواقا لجنرالات لصوص مصوا دماء الشعب الحزائري وأفقروه رغم غناه ، محاولات خبيثة لتصدير الصراع الداخلي ولتصريف اهتمام الشعب عن قراره النهائي : ترحلو گاع
يجب اعتقالهم أولا و يدخلو السجن بعد ذلك يتم منعهم نهائيا من دخول التراب المغربي. .. أما اعتذارهم فهو غير مقبول نهائيا يزيدوه فراسهم باراكا من طنز لعكري. .. و باركا من إعطاء القيمة ل لقطاء الأتراك و الفرنسيس واش هوما كيستاضفو الفنانين المغاربة عندهم ؟
قال الرسول صلى الله عليه وسلم: المسلم من سلم المسلمون من لسانه. اين جمعيات حقوق الطفل.اين قناة 2M التي استضفتهم.اين اين اين و اين سكان مراكش و اين صاحب المقهى تابعين غير الريالات و الدنيا.سؤال واش ماكايننش الغيورين على هذه البلاد. قال الرسول صلى الله عليه وسلم: حب الاوطان من الإيمان.من هب و ذب يستضاف في قناة 2M الصراحة اذا اسندت الامور الى غير اهلها فانتظر الساعة.
يجب محاكمتهم بتهمة التشهير أين هم جمعيات حقوق الأطفال
انتم من اوصلنا لهذا المستوى. ما يقوله او. مانشره هذان الخسيسان واقع معاش في المغرب وكل العالم يضرب المثل بالمغرب في اللواط والعهر وبائعات الهوى والعترة بصفة عامة .
يجب طردهم من المغرب ومعاقبتهم ليكونو عبرة لمن يسئ الۍ ابناء المغرب
فيديو مقزز، خاص ماتدوزش بدون رد قوي لكل من تجرأ إهينا وسط بلادنا، خاص المغاربة لفرانسا إتهلاو فهاد مخلفات الترك أو الفرنسيس.
السؤال الذي يحير المغاربة حقا، هو ماالسر الخفي الذي يجعل الدوزيم وغيرها من الجهات الوطنية تتهافت على استضافة اجانب واكرامهم على حساب تهميش فنانين وبطاقات مغربية.. ألم يستضف رشيد العلالي عشرات الفنانين الجزائريين من غير أن تقوم وسائل الإعلام في جارة السوء على نفس الفعل؟؟. ألم تستقبل فرقنا المغربية مدربين جزائريين بالعشرات،دون أن يحصل ذلك لصالح مدربين مغاربة لدى فرق جارة السوء؟؟.. على رجال الحموشي ان يعلموا ان تسعين بالمئة من الجزائريين الذين يدخلون ارض المغرب الطاهرة إنما هم مخبرون وعملاء مخابرات عبلة حتى ولو كانوا مزدوجي الجنسية.. يتحدثون عن الدعارة في المغاربة ونسوا فضائحهم وترتيبهم في أشهر مواقع الإباحية.. ما أبلغ العاهرة حين تتحدث عن الشرف؟.. الشعب يطالب بإيقاف هؤلاء الأوغاد وتقديمهم للعدالة. انتهى زمن خاوة خاوة
يجب محاكمتهم ومحاسبتهم على جرمهم هذا فالمغاربة ماشي رخاس باش يجي فاجر بحال هادا ويخرج حقده وغله اتجاه المغاربة يجب محاكمتهم ومعاقبتهم وبعد ذلك لهلا يجيبو عندنا ويمنع منعا باتا من دخول المغرب
ياك هما دابا في مراكش يجب القبض عليهم وسجنهم بسبب التشهير واهانة بنات البلاد زوينة هادي جااسين تحت الحيط ويريبو فيه الله ينعلها جرة مع هذا القوم
رغم حقارة ما قام به أولئك الأنجاس، فإذا ظهر السبب بطل العجب.
كثير من المغاربة و المغربيات يحتقرون و يمقتون بعضهم البعض حتى خارج المغرب لدرجة لا تتصور. في المقابل, يمجدون و يقدسون الأجنبي لدرجة الآلهة حتى لو كان من بلد يعاني المجاعة و القحط.
لقد أصبح مرادف المغربية: عاهرة في كثير من دول العالم إن لم نقل جميعها.
الحقيقة صادمة و لكن واقعية.
فلينتقد من شاء أو شائت. لكن لا يمكن تغطية الشمس بالغربال.
المرجو النشر.
نعم خوتي المغاربة إنها الحقيقة التي لا نحب أن نسمعها
Nous respectons l ‘art et artistes du monde entier mais les voyous restent toujours des voyous ……
ولمذا لم نسمع او نرى هذه الردود عندما تقدمت اكثر من قناة ومنها فرانس 24 التي سجلت ربرتاج على اراضيكم وبضبط من مدينة مراكش ولا ننسى القناة اخرى وصحافة اخرى ومنعا الهولندية والبلجيكية وايطالية كان الحدث عادي جدا اما الان تعلق الأمر بممثلنين جزائريين نرى كل هذا الحقد والكراهية وخاصتا فالضرفية هذه التي تمر بيها العلاقات مليئة بالكره والعنصرية خففو على قلوب الضعغاء الذين اصبحو لا يتحملون كل هذا الضغط الرهيب ندعو الله ان يزرع زرة فالقلوب التي افسدها الحقد الكراهية والعنصرية
العيب ماشي فيهم العيب فينا حنا ، ليكانرحبو بلي يسوى و لي مايسواش ، اين هم اصحاب مقولة نحن خوا خوا ؟
سمو غادي تستناو من قوم مربي ف الزنقة، قلالين الأصل والفصل، لو كان يجي اي واحد منهم يدير تحليل adn, غادي يحفرو حواسي ويدفنو رأسهم.باش يوصلو المغرب والمغاربة على الاقل غي فالاداب والصواب خاصهم مليون سنة ضوئية .
الله يحفظ مغربنا و مغاربتنا من قلالين الأصل
يجب محاكمة طبقا لنصوص القانون ،وعدم السماح للجزائرين بالدخول الى المغرب باستثناء المقيمين فيه بصفة داءمة والسلام
هل من قاموا بملازمة وتقديم فقرات الحفل على علم بمحتوى الفني الذي سيقدمه كل من استدعي لتاثيت العرض امام الجمهور. وكيف يعقل ان تواصلا هذه الشردمة والمحسوبة على الفنانين تهجمهما ومكرهما ولا احد انتبه حينها لمحتوى عرضهما حتى غادرا ارض الوطن.
نحن كمغاربة لا نقبل الإهانة وعبر الزمن نحن رجال ونساء اعز النساء ولن نسمح بإهانة اي مغربي كيف ما كان حاله وعملة ونطلب من الدولة أن تحبس عليهم دخول المغرب
اتمنى ان تقوم النيابة العامة باعتفال هاؤلاء وتقديمهم للعدالة بتهم ثقيلة. واتمنى عدم قبول الاعتذار من هاؤلاء مهما كانت جنسيتهم لأن ما صدر منهم كان عن قصد وكان هدفه الإساءة الى المغاربة والمغرب. ماذا لو وقع هذا الامر في الجزائر. او في بلد آخر. يجب معاقبة هاؤلاء المتسكعين ورد الاعتبار لابناء مراكش ونسائها.
يجب محاكمتهم باشد العقوبات لما سببوه من اهانه ليس للاطفال والمغربيات بل للشعب كله /بحال هاد لاش تيخليوهم يدخلواللمغرب كيشبعو خبز المغرب ويسبو فيه لعنة الله عليهم
هؤلاء الجزائرين الا يعلمان ان بلدهم صنف الأول في العالم في نشاط الذعارة علما ان بلدهم متخلف سياحيا فما بالك لو كان متقدم. هؤلاء الجزائريان الا يعلمان ان عدد البيوت الرخصة في بلدهم يفوق 8000 بيت لممارسة الذعارة. صراحتا الحق ليس فيهم بل الحق في من رخص لامثال هؤلاء ان يدخلو بلدنا ويصورون فيها بكل أريحية. يجب معاقبت كل من تورط في منحهم رخصة التصوير.
هادو وقيلة توحشو بولحية يرجع شي عشرينية عوتاني مكاين غي اسلخ ف خوك واختك حتي ينحيو بعضعهم وما يبقا حد عايش..
مادام اأنهم موجودون في المغرب وينعمون بخيراته ويتجولون بكل حرية وأمان بدون حزازات أو مضايقات. كل هاذا جعلهم يتجاوز ن حقهم ليمسوا بحقوق الآخرين فمن الواجب تقديمهم للعدالة وتطبيق القانون عليهم وشكرا.
يجب محاسبة مسؤولي القناة الثانية 2m التي كان وراء استدعاءهم ؛ فهل انقضى الفنانون في بلدنا حتى نستدعي اعداءنا من فرقش لعنة الله. عليهم الى يوم الدين ؛ ان هذه القناة هي التي تتحمل كامل المسؤولية وعليها فك هذه الوحلة ؛ وعليها التصرف ضد هؤلاء الانذال الهمج لرد الاعتبار لبلدنا العظيم وما عليها الا رفع دعاوي ضدهم لمحاكمتهم وتحريم عليهم دخول ارض الشرفاء بصفة نهاءية وان لا تطا حوافرهم الهمجية البربرية ارضنا الطاهرة ؛تبا لفرقش وتبا لفنانيها وتبا لمن استضاف هذا البوزبال
هاد لي تيشوهوا المغربيات. يجيو هنا لبرشلونة نوريهم الجزائريات بشحال تيقصروا هنا فles clubs nights.وشكون بغاهم. الفرق بينا وبينهم حنا متنتعداو على حد متنشوهوا صورة حد. العين بالعين والسن بالسن.
على الدولة طردهم و منعهم من زيارة المغرب
أما الإعتذار فغير مقبول إلا في حالة اعتذاره شخصيا لكل من أساء اليهم واحد واحد
إدا كانوا يريدون التنكيت و التهكم و الشهرة فبلدهم أحسن متال يستنبطون منه نمادج. سأبدأ بالأطفال اللقطاء (و لو أني لا أريد أن أحدوا حدوهم) أطفال لا يعترف بهم مجتمعهم و مسؤوليهم. الجزائر هده الأيام كلها نمادج نكت و سيتكومات، بدءا بالرئيس و الجيش و الانتخابات. مرورا على الدينار ،االحليب، الزيت، الخضر و الفواكه، الاسماك ….. و الأهم إغتصاب الرجال (أقول الرجال يا عباد الله) المعتقلين بمناسبة الحراك ( دون 100 درهم أي مجانا) وووووووو يمكنهم أن يضحكوا العالم لستين عام االقادمة. الجمل لا يرى سنمه فقط يرى سنم الآخرين.
شفتو السياحة فين وصلاتنا.
بلا ما نكدبو على روسنا، السياح الي جايين للمغرب عارفين لاش جايين و حنا عارفينهم ٱش بغاو و رغم دلك كنخليوهم يدخلو.
التاريخ لا يرحم و سيشهد علينا أننا عشنا في زمن كانت فيه السياحة الجنسية مستشرية في المغرب.
بغيت بلادي العزيزة عليا و الي كنفتخر بالعيش فيها، بلادي الي تزاديت فيها و الي غادي نموت فيها، بغيتها تكون قوية بفلاحتها، بصناعتها بشعبها الأصيل العفيف، الي يموت بالجوع و ما يقبلش على راسو يشوف بناتو فلاذات أكبادو كيتاجرو بالأجساد ديالهم.
ليس منعهم مم دخول المغرب هو الاجراء بل يجب رفع دعوة قضائية ضدهم ومتابعتهم حتى تبقى مثل هذه رهينة داخل الجزائر فقط حديقة الحيوانات
واضح أنهم عملاء مخابرات جارة السوء يفتعلون الصدام بالمغرب لصرف الانتباه عن جرائم اغتصاب الاطفال في مخافر الشرطة
أولا يجب على هؤلاء تذكر مخلفات الجنود الفرنسيين من ابنائهم في الجزائر والدعارة المرخصة من طرف العسكر الفاسد وكان على هذين الجزائريين البحث في نسبهم ثانيا وهو الأهم يجب قطع العلاقة مع هذا النظام العسكري الجزائري الفاشل الخبيث ومنع دخول أي جزائري إلى المملكة وهذا أضعف الإيمان. والأولى لهم التخلص من الفقر وانعدام الحليب والسميد والموز والبطاطس والزيت مقابل بطاقة الانتخابات .
دابا هادو واش اساؤوا غير للمغربيات فقط ؟!!! الم يسيؤوا الى سمعتهم هم ايضا باعترافهم ارتكاب الزنا ؟! منذ متى كان الزنا حلالا على الرجال وحراما على النساء فقط ؟!!
احنا لعبنا راسنا رخاص خص الدولة تقطع مع السياحة الجنسية وتتحمل مسؤوليتها كاملة. وباء كورونا بين بلي المغرب يعيش بلا سياحة جنسية. اما هؤلاء لخماج دليل الجزائريين يحب طردهم فورا من المغرب
هذه هي تربية .. الكثير منهم يتسكعون في شوارع مارسيليا ينتظرون مهرجانا في المغرب ك ´´Marrakech du rire’’ …يأكلون الغلة و يسبون الملة… جل الفنانين الجزائريين يسترزقون من مهرجانات و حفلات تقام بالمغرب و هذا هو جزاؤنا … على النيابة العامة الضرب بقوة … أنا شخصيا لا اقبل هذا اعتذارهم
الغريب في الامر ان مثل هاؤلاء المسخ يتكلمون عن الناس و كأنهم جاؤو من المدينة الفاضلة و ينسون ماضيهم وأصلهم الذي يرتبط بفرنسا الذين تركوا فيهم نطفهم و امشاجهم الفرنسية لهذا هم ابناء فرنسا التي استعمرتهم 120 سنة الا مارحم خالقنا من الجزائريين الاحرار.
على الجمعيات المستفيدة من الدعم الحكومي بالطول وبالعرض والتي تنصب نفسها تلقائيا في عدة مناسبات تستحق او لا تستحق ان تقوم الان برفع دعاوي قضائية بفرنسا والمغرب بل وحتى بالجزائر نفسها ضد هؤلاء الحثالة اجمعين وضد كل من يحدو حدوهم او يبحث لهم عن مبرر كيفما كان. القضاء ثم القضاء ثم القضاء. لا يكفي التنديد والادانة وايقاع الاسقاطات السياسوية التي هي في حد ذاتها امر سيء قد يؤدي الى انزلاقات لفظية مجانية.
هذا راه تايتسمى استغلال اطفال دون سن الرشد
وهذا الفعل الشنيع يعاقب عليه القانون في فرنسا وفي المغرب كذلك …
وين كاين المشكل
هو : من ياتي من فرنسا يعتبر نفسه أعلى درجة من الاخر أي أنه أفضل …ولو انهم زماقريا. ..هم أيضا درجة رابعة في فرنسا …
يجب على القانون أن يأخذ مجراه في كل من تسول له نفسه بالمساس من أي فرد
حشومة لهاد خوتنا الجزائريين يعايرو خوتهم وخواتاتهم المغربيات الي اقل واحد او وحدة مغربية خير من جميع رجال ونساء العالم هدي غير غيرة من خوتنا الجزائريين الله أهديهم علينا او فينا او منا كلنا عرب امازيغ أفارقة الحمد لله والمسامح كريم وشريف داءما الله انصر سيدنا الله الوطن الملك
كل الدول المتحضرة فيها بائعات هوى و في أغلبيتها بموافقة من الدولة و انا اتذكر قبل 5 سنوات كيف قامت بائعات الهوى في الهند بمظاهرات صاخبة للمطالبة بحقوقهم و عدم أحتقارهم و قد خطبت زعيمتهن قائلة : نحن لا نسرق و لا نتسول نحن نعمل و نحن أفدنا المجتمع و قللنا من أغتصاب الاطفال من قبل المهوسين جنسيا من قتلهم للاطفال للتغطية على الجريمة . المهم عيب على هذين الممثلين النزول الى هذا المستوى من النذالة و التمشدق بالشرف .و الله اعلم ز
حنا لي مذلولين تايجي شي براني تانكبرو ليه الشأن حيث تابعين الريالات و الفلوس و نسينا القيم و الاخلاق و التعليم.داكشي مايقدوهش ايديروه في فرنسا حيث المجتمع محصن قضاء عادل سياسي عادل مدرس غيور على بلده ابوين غيورين على أولاده مجتمع مدني محصن.اين نحن من هذا غير الكذوب و النفاق و الماديات و الغش في كولشي و الاستقواء على بعضنا البعض.الصراحة خليونا ساكتين هاذ شي بزاف بزاف بزاف.
بلد الفراقشية يحتل المرتبة الثانية عالميا في الدعارة. ؛ العاصمة وحدها تضم 8985 محلا للدعارة والبغاء ؛ دون الكلام عن باقي المدن ؛ ويقدر عدد العاهرات في بلد خرخر سنة 2004 حسب احصاءية اشرفت عليها جمعية الشفافية الباريسية ب 1125000 عاهرة ومومس ؛ اما في سنة2021. فالله وحده اعلم كم وصل هذا العدد ! والسؤال موجه الى الفنانين الخرخوريين الذين زاروا مراكش ولهم ان يعطونا رايهم في الموضوع
العدالة هي التي تقول كلمتها في حق هؤلاء
و سدو الابواب على بوزبال لا يدخل للمغرب كل الجزائريين كيفما كان نوعهم و ادخلوا السجن كل من وجدت مع رجل غريب اين هم الفاسقات الداعيات الى العلاقات الرضائية هذا ما تردن ان تتوصلن اليه قلبي يحترق على إهانة اطفالنا و نسائنا السجن لكل فاجرة و فاجر و منع كل الجزائريين من الدخول إلى الوطن
هادو خصهم يتحاسب ماشي يتمنعو من دخول الأراضي المغربية
انا مغربي أعز وطني ومواطنتي ، اريد فقط اتجاهل لكن لا انسى ما فعله الإستعمار الفرنسي . ادا شاهدت بحق عينيك جيدا فإن ألا ممثل ابراهيم بوهلال صرعه الدموي بعيدا كل البعد عن أب عربي جزائري .
كفا …… والامتحان قريب .
علاش غدي نلوم عدوي عندما يفضحني فما في ؟! لومو راسكم نتوما لي شوهتو هاد البلاد كول نهار تنسمعو عشرة دالفضايح فما فوق
يجب رفع دعوة قضائية ضدهما, لان هذا ليس له علاقة بالفن, بل مثل هذا الفيديو ممنوع تصويره لانه يحط من كرامة المراة و الطفل
أحبي كل غيور فهذه غيرة و طنية. مع ذلك محتوى الممثلين فهو رخيص و هم أرخص من محتواهم . وعلى القضاء أن يقول كلمته في المحاسبة ولا شيء غير المحاسبة ليكونوا عبرة لغيرهم..
أتمنا من الدولة المغربية ان تقطع الصلة بيننا وبين الجزائرين وتمنع دخول المغرب أي جزائري… لانهم نجس هؤلاء البشر العالم كله يكرهم وينبدهم لانهم لا أخلاق لهم ولا قيم مجتمع تربي في مستنقع النجاسة والحقد … شعوب العالم كله تتجنبهم ولا تحبهم
خوتي المغاربة الغيورين علي ملكنا و بلادنا
هاد الاوباش تعداو الحدود و سمحو لراسهم يتهجموا على المغرب في عقر داره!!!
خاصهم اقصى العقوبات و يوريوهم المغاربة اش كيسواو ليكونو عبرة لمن اعتبر!!!
كرامة كل انسان فوق كل اعتبار . يجب الحكم على هاته الفيروسات البشرية بالسجن مدى الحياة مع الاعمال الشاقة . الاساءة لكرامة الاخر كيف ما كان هو نوع من القتل العمد . عندما تسيء الي فلا داعي ان تطلب السماح لان الإساءة مقصودة و متعمدة. يجب منع هولاء الجراثيم المضرة من مغادرة المغرب و الحكم عليها باقصى العقوبات . ان تجرد من لباسها و يتم الطواف بهم في شوارع مراكش حيت يقوم الناس برجمهم بالحجارة حتى الموت
يجب محاكمتهما ان بقيا داخل المغرب….
و يجب منعهما من الدخول …
بعد قضاء العقوبة….
إذا تبين أنهما استعملا كادوات تحريضية و للمس بكرامة أبناء الوطن….. خاصة مع هذا الشد و الجدب من طرف” العصابة ” التي تحكم شرقنا…. حسب ما يقوله الحراك…. فلابد من تشديد العقوبة….
اللعب بالنار……. أقبح من حمله.
كيف القول انه لايجب ان يسمح لهم بدخول التراب المغربي ؟؟ يجب القول انه لايسمح لهم الخروج من التراب المغربي ماداما قد فعلا فعلتهما الدنيئة حتى تتم محاكمتهم والزج بهم في بولمهارز …
المقال اختتم ب: يجب منع دخول الممثلين إلى المغرب.
صافي هذا هو جهدك؟ .
والله العظيم إلى هادشي لي دير فيه هاذ البلاد العدوة اه العدوة هي وشعبها إلى بزاف. حتى لمتا هاذ الصبر والعقل ديال بلادنا والمسؤولين والصحافة ديالنا؟
كان بالأحرى على صاحب المقال أن يقول :
يجب منع خروجهما من المغرب ان لا زالا داخل المغرب حتى يقتص هؤلاء الأطفال والنساء لحقهما قانونيا
وعلى الجمعيات والمجتمع المدني أن يتحرك بجدية
والدولة تتحمل مسؤوليتها كونها هي من سمحت لهذه النماذج والأشكال من دخول المغرب واستغلال أرضه
في أعمالها التي تسميها الفن والفن ابعد ما يكون في نفسها الامارة بالسوء والحقد.
ياكلون الغلة ويسبون الملة
من عندي انا اقول لهؤلاء والله لو كان الأمر بيدي
لندمتم ولتالمتم أشد الألم قبل أن تغادروا هذا البلد الطيب يا
أولاد ال ك ل …
يجب على الدولة منع كل من هو جزاىري او عنده علاقة بالجزائر الدخول الى المغرب ومتابعة هذان اللا قطان وتقديمهم للعدالة والتحقيق مع قناة 2M اللتي استقبلتهم
فيديو قصدوا منه التسلية والترفيه على حساب الأطفال المغاربة والمغربيات، إذا بغيتوا تتسلاوا وتضحكوا عندكم بلادكم عامرة بظواهر اللي تسخروا منها وتضحكوا عليها قدام العالم، أولا حيت المغرب كيرحب بالجميع لقيتوه لقمة سائغة لكل من هب ودب وتعملوا ما بغيتوا فيه وتسيؤوا لشعبه كما بغيتوا؟! ولكن الحق على الدولة اللي كتسمح لأي حد يدخل لبلدنا ، اللي مريض نفسي ، ومجرم ومبحوث عنه وبلا قيمة يدخل لبلدنا وكأنها بلاد السيبة ماعندها حاكم ولا غيور عليها، واش شي ممثل مغربي يقدر يمشي للجزائر ويصور فيديو يسخر فيه من الشعب الجزائري ؟! وغادي يقدر يغادر الترابي الجزائري حينها؟! كتجيني الغيرة على بلادنا والله اللي بغى يعمل شي عمل مشين وغير أخلاقي يدخل لبلادنا !
كجزاءري انا ضد التشهير بالناس و خاصة القصر لكن اظن ان هذان الجزاءريان تحدثا عن احد اهم مشاكل المجتمع المغربي الذي اظن انكم نسيتموها من كثرة الحديث و التحليل و التعليق على مشاكل الجزاءر، ارايتم كيف هي مشاكلكم اكبر و اعظم لكنكم لا تستطيعون الحديث عنها خوفا من المخزن.
رقم 6 لازال ينكر يا ودي استر ما استر الله
يجب طرد هؤلاء من المغرب
اللي فرط فرجالوا يتقل مقدارو، يجب رد الاعتبار للرجل المغربي حتى يقوم بادواره لا ان نكبله و نهرسو فيه النفس…
كان طاحوا فيهم المراكشية ديال واحد الوقت كان فرشخوا ملتهم
جاء في المقال ” ومنعهما من ولوج التراب الوطني ” لا والف لا.يجب القبض عليهما وتقديمهما للعدالة. بصفتي مغربي ومعي اطفال المغرب ونساء المغرب لن اقبل ولن ارتاح الا بسماع وقوف المجرمين امام القضاء.
اعتدار غير مقبول البثة من عناصر عنصريين أساءا الى بناتنا واطفالنا داخل مغربنا الحبيب!!!! يجب على النيابة العامة ان تتدخل بسرعة للتحقيق في هاته الافعال المنافية للدين ولاسلامنا الحنيف بلغة زنقوية …. يجب عدم السماح لهم والحكم عليهم بمقتضى القانون المغربي الذي يجرم كل ما يمس بلدنا وابناؤنا وبناتنا بكلمات يندى لها الجبين!!!! لا نرظى بالحكم عليهم باقل من خمس سنوات حتى نشفي غليلنا واحتراما لابناء المغرب البررة … وللقظاء المغربي النزيه كامل الصلاحية في اتخاد ما تراه مناسبا!!!!
je me pause la question comment ils ont rentrer au maroc ces algeriens meme avec un passport francais et leurs origine et visible sur leurs pass et nous les marocains immigreres ont a pas le droit de rentrer vu le covid—————————————-je peu vous dire tout les algériens jeune ou vieux sont exception sont jaloux des marocains et leurs hirakkk la meme chose ils sont coter des généraux ce qui concerns le Sahara ———— il faut renvoyé leurs ambassade en urgence ———-le marocain et plus cher que ces minables algériens————je suis prêt pour la gerre et défendre mon pays si le faut Allah alwatan al malek
الخطأ ماشي ديالهم ديال هادوك لي جايبينهم لينا باش اصورو و اديو الفلوس من عندنا ضاربين عرض الحائط المنوشات اللي بينا و بين الجزائر
اتمنى ان تصل رسالتي إلى من يهمه الأمر،
والله أكثر شيى يجعل للمغرب هيبة بين الدول هو معاقبة الافراد بمعنى ان أخطأ مصري او كويتي او جزائري او اي كان يمنع من الدخول للمغرب و تعمم مذكرة لدى الدول الشقيقة(الإمارات، السعودية، قطر، البحرين، امريكا ….) لكي يتم ملاحقته قضائيا، الاستفراد بالأشخاص شيء سهل و تعقبهم في حياتهم الخاصة ايضا يمكن ان يكون في دول التي يهربون إليها، و دام المغرب و المغاربة في أمن وأمان وعاش الشعب المغربي كريما وعزيزا و عاش ملكنا المحبوب حفظه الله و ايده بنصره.
المغاربة فتحوا أعينكم شوية. إن رأيتم أحد جاب الشك طحنوا أمه عصى حتى يأخد ما يحكي في بلده.
لو كنت في فرنسا لبحثت عن مكانهما لأفعل لهما سكاتريس في وجوههما تبقى معهما مدى الحياة. لأن يظهر لي المغاربة تاع فرنسا فقدوا الرجولة.
إكتبوا في أي منطقة في فرنسا يعيشان.
الى المعلق رقم (209 المهندس المتدين أسمع يا “……..” 80% من العلمانيين الغير المتدينين هم لا يكذبون لا يخلسون الاموال لا يستلمون رشا لا يدفعون رشا بينما كثير من المتدينين هم يكذبون يختلسون الاموال و يستلمون رشا و يدفعون رشا و الله أعلم
ce genre de comportement ne peut provenir que d’un malade
et le maroc est plus grand et c’est leur complexe qui se manifeste
blad gadd sakht ou madayrine fiha walou
alhamdou lillah notre pays riche avec son roi son histoire sa présence et son
hospitalité
qui s’est l’hybride allez chercher votre identité qui n’est pas encore définie
في نضري المتواضع ان ترفع عليه دعوى قضائية من اولياء الاطفال الذين عرض صورهم
اقحام الاطفال في الفيديو غير قانوني وحرام هذا لا يتناقض عليه اثنان. اما بنعت مراكش كمدينة حمراء و الاخلاق متدنية فيها معروف على الصعيد العالمي. ما نغطيوش الشمس بالغربال، حنا مغاربة وعارفين اش كاين فمراكش ومدن اخرى. من لا يتذكر دانيال مغتصب الاطفال الذي تم اطلاق صراحه.
شيء مقزز و ماسف لم أرى المانيا يسب يوما فرنسيا و لم أرى يوما فرنسيا يسب ألمانيا قمة الاحترام و الثقافة لانه يوجد تعليم جيد لانه لا يوجد اطفال يتسولون لان مكانهم هي المدرسة لان الجميع يحب وطنه من مدرس من قاض من سياسي من رياضي من عامل من مهندس من فلاح من مجتمع مدني و………..حب الاوطان من الإيمان.فين هو الابوين ديال الأطفال فين مول القهوة فين قناة 2M فين هذاك رشيد شو لي تيستقبل من هب و ذب فين هو الإعلام ناقشوا المشاكل ديانا بكل جرأة و بدون عقد و بكل صراحة فين التعليم و المعلمين غير حادقين في الاضرابات فين فين …………. أودي لا حول ولا قوة الا بالله.
Ces deux algériens ne sont pas des artistes. ils sont des voyous………………
شخصيا، أجد هذا الموضوع في غاية السخافة : شخص أو شخصان تافهان يقولان عن منطقة معينة كذا وكذا ..
يا أخي، كل الناس يتكلمون كيفما يشاؤون بألسنتسهم، فاللسان يمكنه أن يدخل صاحبه الجنة أو يطرحه في النار..
أما عن الرديلة، فأتحدى أي شخص أن يأتي بمدينة داخل المغرب أو خارجه لا يمارس فيها الحرام بشتى أنواعه، لأن الناس، في أي منطقة في الكون، فيهم الصالح والطالح، والخير والشر..
ولايجب أن نركز على منطقة معينة ونتفنن في تلفيق التهم بأهلها عن طريق الإعلام والأفلام والمسرحيات ، بسبب الحقد والحسد فقط..
فالله تعالى يقول: “إِذْ تَلَقَّوْنَهُ بِأَلْسِنَتِكُمْ وَتَقُولُونَ بِأَفْوَاهِكُم مَّا لَيْسَ لَكُم بِهِ عِلْمٌ وَتَحْسَبُونَهُ هَيِّنًا وَهُوَ عِندَ اللَّهِ عَظِيمٌ”
أدعوا الناس إلى تصفح صفحة Instagram لمصور الفيديو. سترونه له “سالف طويل ” أشك أنه من فصيلة الرجال. حتى أصابعه لا توحي لك بأنها لرجل. ثصفحوا و ستروا. ربما أراد التغطية على ضغفه و نسب لنفسه مهمة هو عاجز عن أداءها.
بسيف اولدي عندك الحك حيت هنا كيتساهلو معاكم ولكن كون كان شي مغربي عنكم ميرحموهش قل سمحوليل مجر هزل واش لي بغا يضحك يدير فيديو خاصو يتعاقب باش يعرف معامن
لا حاجة لرؤية الشريط لمعرفة واقعنا المزري فيما يخص باءعات الهوى و الإنحطاط الخلقي الذي وصل إليه عدد كبير من المغاربة، خصوصا بمراكش.
من منظور الطرف: باءعات الهوى ثمنهن أكثر بكثير من
100 درهم 🙂
هولاء الفيروسات اللقطاء بقايا مني العتمانيين والفرنسيين والاسبان والمغاربة والصيينيين والافارقة الراسا الخامجا دولة وشعب لقيط والنيف خانز حتالة البشرية وحنالة العالم ليست المرة الأولى التي يتهجمون فيها على المغرب والمغاربة و ملك البلاد وتاريخ المغرب وأرض المغرب وكل ما له علاقة بالمغرب لا من قريب ولا من بعيد ولن تكون هي الأخيرة، لأن عقيدتهم مند حثولهم على الاستقلال بالاستفتاء هو العداء للمغرب والمغاربة والصيينيين يفطرون بالمغرب ويتغدون بالمغرب ويتعشون بالمغرب و يحلمون بالمغرب ،يكرهون المغرب والمغاربة الا من رحم ربك طبعا وفي نفس الوقت يحبون المغرب ويتبنون و يقلدون كل ماهو مغربي، انه مرض انفصام في الشخصية و عقدة نفسية تلازمهم طول حياتهم لأنهم يعرفون انه من قبل لم تكن هناك دولة اسمها جاء – زائر لان هاته الدولة صناعة فرنسية بنت كل منها وقراها وسرقت اراضي كل دول الجوار لصالح الخرائر الفرنسية حتى حيناتهم هي من بقايا الشعوب التي استعمرتهم وهدا الخليط العجيب الهجين ما يسمى حاليا شعب بنو خرخر وجه الشر هم ساديين والنيف خانز لا يمكنهم العيش بدون أن يستعمروا مجددا وهم لا يفهمون الا لغة القوة والعنف
يجب فتح تحقيق فوري معهم و رفع دعوى قضائية تطالب برد الإعتبار للأطفال اللي صوروهم أو لشعب المغربي
اعتذار غي ر مقبول……………….. يجب محاكمتهما فورا حتى يكونا عبرة لمن سولت له نفسه التهكم على شرف المغربيات
هذاناللذان اتيا الى بلادنا ويتهكمان علينا بهذه الطريقة وبهذه الوقاحة يجب ان يمثلا امام العدالة ولايجب قبول اعتذارهما ،ماهذا الذل ؟يجب معاملتهما بالمثل حتى لا يجرءا على العودة الى بلدنا الذي دنسته الكلاب القذرة،يكفي إعلامهما ،يكفي مسوءولوهم والان دخلوا بيوتنا ويهينوننا،استغلا فقر وهشاشة وضع الاطفال في تلك المنطقة وأصبحا محط سخرية عند أناس تركوا اوطانهم من شدة الحاجة والتي تفتقر لابسط الأشياء لماذا يعيشان هذان الكلبان في فرنسا لوبقيا في بلدهما لكان مصيرهما احلك من مصير هوءلاء الاطفال ،اين هم رجال وابناء مراكش الذين سمحوا لللقيطان بالبقاء في المغرب،يجب ترحيلهما بعد إحالتهما على القضاء ومنعهما منعا تاما بالعودة ومن يدري انهما جاسوسان؟
يحاولون أن يحيدوا العالم العربي بالخصوص والدولي پأنهم أبناء فرنسيين جينياً….
أمثال هذان المهرِّجان من يزرعون الكراهية بين ألإخوة الأشياء…
التحريض مقصود وتابع من ردة فعل حقودة لِما وقع فيه العسكر وحكامهم الأغبياء.
واقع مرير تنعيشوه و لكن حنا تانصوتوا على لي ماتايسواش خليونا ساكتيت حسن.في اوروبا كل واحد في بلاصتوا تايدير خدمتوا بكل تفان و اتقان و حب للوطن.مراكش هذه حقيقة فيها ناس ديوتيين تايجي السائح بحال الا جى عندهوم الملائكة. جرب و شوف غير سيارة الأجرة خير دليل تابعين غير الأورو.خليونا ساكتين.ملي تكون الجبهة الداخلية قوية و يطبق القانون على كولشي و القانون فوق الجميع انشاء الله سنرى مغربا جديدا.
انا متفق مع صاحب التعليق رقم 49. الله يعطيك الصحة اسي الشايب ان ما قلته صحيح لان الخراءر تحتل المرتبة الثانية عالميا في الدعارة والبغاء برقم صحيح هو :1125000 عاهرة ولكن سنة2004. اما سنة2021 فالله وحده اعلم كم وصل اليه هذا الرقم !!!
يجب معاقبتهم كما ينص علي ذلك القانون. لا تسامح واا اعتذار. واش مكاين حتى شي واحد يرفع ضدهم دعوى في القضاء؟ اللهم هذا منكر. بلع علينا هذا لحددة
يجب على المغرب والمغاربة بإقفال هدا الباب بكل صرامة وكما قال الاخ عبدالعالي في تصريحه لهسبريس يحب ان يمنعوا من دخول الوطن ليكونوا عبرة لمن لا يعثبر
اتمنى ان تضهرو هذه الرجولة التي اراها الآن على الميدان وحاربو ما يحدث حتى أصبح المواطن المغربي يستحي ان يقول أنا مغربي وخاصتا فالخارج عندما يساءله اوروبي ليتجنب الاسئلة التي يعلم بيها قبل طرحها عليه ؟؟؟؟؟؟
على جمعيات حماية الطفولة و الصحافة ملاحقة اولائك و رفع دعاوي ضدهم امام العدالة المغربية و الفرنسية و الجزائرية كما على الجالية المغربية في كل مكان ملاحقتهم امام القضاء و تشويههم بكل السبل